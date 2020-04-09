Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'de, koronavirüs önlemleri çerçevesinde denetimler dron ile yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetimiyle ilgili özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olan yaş grupları, halka açık parklar ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarıyla ilgili şehrin çeşitli yerlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait "dron"larla kontrollere başlandı.

Kocaeli'nde "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu

Kocaeli'nde koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları ve vatandaşların sosyal izolasyon nedeniyle yaşayabilecekleri kaygı ve stresi azaltmak için "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, proje Sağlık Bakanlığının talimatlı ve Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirildi.

İzmit Akçakocabey, Gebze Beylikbağı ve Derince Sağlıklı Hayat Merkezleri ile toplam 10 hastanede kurulan psiko sosyal destek merkezini arayan tüm sağlık çalışanları ve vatandaşlara, psikolog, çocuk gelişimi ve sosyal çalışmacıların telefonla destek verebileceği birimler oluşturuldu.

Ayrıca, Kovid-19 tanısı alan veya şüpheli olup takip için yatışı verilen hastaların da günde bir kez psikolog ve sosyal çalışmacılarla telefonla görüşmeleri sağlanıyor.

Psikososyal destek ve çalışma hatları hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında aranabiliyor.

Sakarya

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adapazarı ilçesindeki 84 mahallede oturan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan 2 bin 100 vatandaşa maske dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş yaptığı açıklamada, riskli konumda olan yaşlı vatandaşlara destek olmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Adapazarı Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise merkezde dikimi yapılan maskelerden 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını belirtti.

Bakırtaş, yaşlı vatandaşlara yönelik maske dağıtımının Adapazarı Belediyesi tarafından devam ettiğini sözlerine ekledi.

Sosyal alanlar dezenfekte ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin toplu ulaşım araçlarıyla hastaneler ve taksi durakları ile bütün ilçelerde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgeleri ile ilçelerde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan ekiplerce, kamu kurum ve kuruluşlarına dezenfekte otomatı yerleştirildi.

Düzce

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan 22 ekibin pozitif çıkan vakaların temaslılarının takibi için salgın inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü, izole olan vatandaşların takiplerinin de aile hekimleri tarafından yapıldığını bildirdi.

Müdürlük, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla tedbir olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek binasında hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinin 13 Nisan'dan itibaren geçici süreliğine merkez binada hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında Yığılca ilçesine giriş ve çıkışların 15 gün boyunca sınırlandırılması üzerine ekipler de kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ise banka şubeleri ile kentin birçok noktasında bulunan ATM'lerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Belediye hoparlörlerinden zaman zaman vatandaşlara evde kalmaları yönünde anons yapılıyor.

Yaya ve araç trafiğine Valilikçe sınırlandırma getirilen İstanbul Caddesi'ne maskesiz kimse alınmıyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de "Evde Bakım Hizmeti" alan ailelerle yakından ilgileniyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, evlerinden çıkmaları kısıtlanan ve ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlıyor.

Ekiplerin Düzce'deki yurtlarda gözetim altında tutulan vatandaşlara yemek dağıtımı da devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde üretilen siber maskeler ise Türk Kızılay Düzce Şubesi adına sahada görev yapan şube personeli ile gönüllülere dağıtıldı.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da da belediyenin cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

Emniyet ve sağlık ekiplerinin ilçe girişlerinde tedbir aldığı ilçede vatandaşlar da kurallara büyük oranda uyuyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Virüse karşı belediye ve ilçe halkı olarak birlikte hareket edildiğini belirten Yanmaz, "Vatandaşlarımız çok güzel tedbirlere uyum sağlıyor. Vatandaşlarımız bu kurallara uyum sağladıkça süreci çok hafif bir şekilde Akçakoca olarak atlatacağımıza eminim." dedi.

Yanmaz, açıklamanın ardından dezenfeksiyon çalışmasına katıldı.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, kimya öğretmenleri tarafından üretilen el dezenfektanlarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Bilim ve Sanat Merkezi, Şehit Cevdet Çay Ortaokulu, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mesleki eğitim merkezi öğretmenleri, usta öğreticiler ve meslek öğretmenleri tarafından Dünya Sağlık Örgütü standartları kapsamında maske, siperlik ve el dezenfektan ürünlerinin seri üretimleri devam ediyor.

Ayrıca belediyeler, kentin farklı noktalarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü muhtarı Tuncay Coşkun, köylüleri tek tek ziyaret ederek ateşlerini ölçüyor.

Bolu

Bolu'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.

Bariyerlerle kapatılan caddeye girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece buraya geçmemeleri için uyaran ekipler, maske ve eldiven takılması tavsiyesinde de bulunuyor.

İl merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de kontrol altında tutuluyor. Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri, mobil hizmet aracıyla, vatandaşların bazı işlemlerini buradan yapabilmesine imkan sağlıyor.

Sağlık ekiplerine ateş ölçer desteği verildi.

Bolu Merkez İmam Hatip Orta Okulu ve öğretmenleri ile Bolu Bağışçılar Vakfı, sağlık kurumlarında kullanılmak üzere ateş ölçer bağışında bulundu.

Sağlık Müdürlüğüne verilen ateş ölçerler, sağlık kurumları ile ilde görev yapan personele dağıtıldı.

Mudurnu'da kıyılan bir nikahta sosyal mesafeye dikkat edilerek belediye başkanının makam odasında yapılan törene şahitlerden başka kimse alınmadı. Gelin ve damat ile nikahı kıyan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker de maske taktı.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hattı kuruldu.

Vatandaşların kaygı, korku ve stresini en aza indirebilmek amacıyla kurulan hattı arayan vatandaşlara, il müdürlüğünde görev yapan psikologlar uzaktan psikososyal destek hizmeti veriyor.

Zonguldak

İlçeler arası geçişlerin sınırlandırılmasının ardından şehrin giriş ve çıkışında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında denetimler sürüyor.

Bariyer ve dubalarla yolu kapatan ve belirli istisnalar dışında şehre araç giriş ve çıkışına müsaade etmeyen ekipler, vatandaşların kimlik kontrolünün yanı sıra ateşini de ölçüyor.

Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda vatandaşları sokağa çıkmamaları için uyarıyor.

Öte yandan Zonguldak Belediyesi ekipleri, besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kentin çeşitli bölgelerine kuru mama bırakıyor.

Kaynak: AA