Dogecoin kaç TL, ne kadar oldu? Dogecoin yükselir mi?

Twitter'i bıraktığını açıklayan Elon Musk, geri döndü! Fakat bu sefer dogecoin ile!! Elon Musk'ın yaptığı paylaşım Dogecoin'in yüzde 79 yükselmesini sağladı. Peki, Dogecoin kaç TL? Dogecoin nedir, neden yükseliyor? Dogecoin nereden, nasıl alınır? Dogecoin yorum ve grafiği

Dogecoin, anında, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi oluşturmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilen bir kripto para birimidir.

DOGECOİN KAÇ TL?

1 Dogecoin (DOGE) = ₺0.5064 Türk Lirası değerindedir.

DOGECOİN NEREDEN ALINIR?

Dogecoin satın almak için yerli kripto parami birimi borsalarında yer almanız gerekmektedir. Paribi ve Koinim gibi yerli kripto para birimi borsalarında hesap oluşturup kişişel bilgilerinizi onayladıktan sonra yatırım işlemlerini yapmaya başlayabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale veya Papara ile para yatırıp hesabınızdaki para ile Dogecoin alabilirsiniz

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin, Portland, Oregon'dan IBM yazılım mühendisi Billy Markus ve Bitcoin'den daha geniş bir demografiye ulaşabilecek bir dijital para birimi oluşturmak için yola çıkan Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer tarafından ortaklaşa kuruldu. Ayrıca diğer kripto paraların tartışmalı geçmişinden uzaklaşmak öncelikli hedefleri oldu. Dogecoin resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve ilk 30 gün içinde Dogecoin.com sitesinde bir milyondan fazla ziyaretçi trafiğini geçti.

Ocak 2014'te Dogecoin'in işlem hacmi, Bitcoin ve diğer tüm kripto para birimlerinin toplamını kısa bir süre içinde geride bıraktı ancak piyasa değeri Bitcoin'in büyük ölçüde gerisinde kaldı. Başlangıçta Dogecoin, her bir blok madenciliği için alınan rastgele bir ödül içeriyordu ancak Mart 2014'te bu davranış daha sonra statik bir blok ödülüne çevirildi.

2017'den 2018'in başına kadar olan kripto para zirve savaşı sırasında Dogecoin, 7 Ocak 2018'de 0,017 dolar zirvesine ulaştı ve toplam piyasa kapitalizasyonunu 2 milyar USD'ye yaklaştırdı.

Temmuz 2020'de Dogecoin fiyatını 1 dolara çıkarmayı amaçlayan bir TikTok trendinin ardından yükseldi.

DOGECOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Tesla CEO'su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss'ten Gene Simmons ve ünlü hiphop'çı Snoop Dogg'un art arda hakkında Twitter paylaşımları yaptığı Dogecoin, geçen ay sonunda döndüğü alt sıralardan yeniden ilk 10 arasında tırmandı.

Dogecoin, 29 Ocak'ta bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşmiş, ardından gelen satışlarla 15-20 sıra birden gerilemişti.

Dogecoin, son 24 saatte yüzde 24.40 artışla 0.07 dolara yükseldi ve haftalık kazancını yüzde 91.04 düzeyine taşıdı.Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin ise, hafta sonunda aştığı 39,000 dolar sınırının altına döndü.Son 24 saat içinde 37,446 dolar ve 39,621 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.30 düşüşle 38,602.54 dolara dönerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 14.84 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 719 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 39 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de Pazartesi günü erken saatlerde 1 trilyon 179.67 milyar dolar düzeyindeydi.Toplam 8,408 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,409 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 167 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Finansal piyasalar kriptoları nasıl etkiliyor?" başlıklı analizinde, şöyle dedi: "Finansal piyasalardan dikkate değer veriler gelmeye devam ediyor. Dolar Endeksi 2018'den bu yana en düşük seviyesini görerek 90 seviyelerini test etti. Hisse senedi piyasaları ise yükselişte. S&P500 Endeksi, yukarı yönlü yarattığı ivmesine devam ediyor. Aşının yarattığı algı piyasalarda hakim olurken, S&P 500 tarihi zirvesine oturdu."Altın ise 4 saatlik grafikte oluşturduğu aşağı yönlü trendi kırarak 1842 direnci eksenine yerleşti. Geçtiğimiz 3 haftayı kırmızı kapatan altın, grafik üzerinde Bitcoin ile uyuşmazlık gösterdi. "Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgileri artarken, bazı yatırım kuruluşlarının fonlarının bir bölümünü Bitcoin'e aktarması 'altın yatırımlarının bir kısmının Bitcoin'e mi kaydı' algısı yarattı." (Tablo)

DOGECOİN GRAFİĞİ

DOGECOIN CÜZDANI NEDİR?

Dogecoin cüzdanı, varlıklarınıza mevcut en yüksek güvenlik düzeyini sağlayacak dijital olarak barındırılan bir depolamadır. Hesabınızı kilitleyebileceğiniz ve şifrenizi alabileceğiniz için, telefonunuzu kaybetseniz bile DOGE cihazınız güvende olacaktır. Güvenliği pin kodu ile sağlanmaktadır.

Dogecoin'in dijital cihazlarınıza indirebileceğiniz en çok tavsiye edilen iki adet kripto para cüzdanı bulunur. Bunlar Dogecoin Core ve MultiDoge'dur.

ELON MUSK'IN DOGECOİN PAYLAŞIMI



Elon Musk "ur welcome" başlığıyla bir bir foto montaj paylaştı. Elon Musk, fotomontajda Aslan Kral çizgi filminin epik bir sahnesi olan maymunun aslanı havaya kaldırdığı sahneyi kendisine uyarladı. Dogecoin simgesi Shiba Inu köpeğini havaya kaldırdığı bir fotomontajı paylaşan Elon Musk, Dogecoin'in yüzde 79 yükselmesini sağladı.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA ELON MUSK YORUMU

Musk ayrıca son günlerde yüzde 40 dolayında yükselen kripto para birimi Dogecoin'deki gelişmeleri yorumladı ve bu gelişmeleri "açıkça kripto para birimleriyle dalga geçmek için bir şaka olarak yapıldı" diye nitelendirdi.

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