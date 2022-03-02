Dini günler 2022: Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Hangi dini gün ne zamana denk gelir?
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Dini günler Hicri takvime göre olduğu için her yıl günleri değişmektedir. Her yıl ortalama 10 gün değişkenlik gösteren dini günler için 2022 yılında Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Hangi dini gün ne zamana denk gelir? araştırması yapılıyor. Peki, 2022 Ramazan bayramı hangi gündür? Kurban bayramı hangi gün? Recep-Şaban-Ramazan ayları ne zaman başlıyor? İşte 2022 yılı dini günler listesi...
3 ayların 2. si Şaban ayına az bir zaman kala vatandaşlar 2022 yılındaki tüm kandi günlerini ve kandil gecelerini merak etti. Peki, Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri! Kandil geceleri ne zaman? Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman? Yeni yılda kandiller hangi gecedir? Dini günler 2022: Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Hangi dini gün ne zamana denk gelir? 2022 yılının tüm kandilleri ve tarihleri ne zamandır?
Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başlayacaktır.
3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba
2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe günüdür.
- Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar günüdür.
- Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe günüdür.
- Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.
- Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma günüdür.
2022 yılı için kandil geceleri tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Regaip Kandili gecesi : 3 Şubat 2022 Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gece.
- Miraç Kandili gecesi : 27 Şubat 2022 Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece.
- Berat Kandili gecesi : 17 Mart 2022 Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece.
- Kadir Gecesi gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşambayı 28 Nisan Perşembeye bağlayan gece
- Mevlid Kandili gecesi : 7 Ekim 2022 Cumayı 8 Ekim Cumartesiye bağlayan gece
- Cemaziyelahir 1. günü : 4 Ocak 2022
- Receb 1. günü: 2 Şubat 2022
- Regaib Kandili : 3 Şubat 2022
- Miraç Kandili : 27 Şubat 2022
- Şaban 1. günü : 4 Mart 2022
- Berat Kandili : 17 Mart 2022
- Ramazan 1. günü : 2 Nisan 2022
- Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022
- Ramazan Bayramı Arefe günü : 1 Mayıs 2022
- Ramazan Bayramı 1. günü : 2 Mayıs 2022
- Ramazan Bayramı 2. günü : 3 Mayıs 2022
- Ramazan Bayramı 3. günü : 4 Mayıs 2022
- Zilkade 1. günü : 31 Mayıs 2022
- Zilhicce 1. günü : 30 Haziran 2022
- Kurban Bayramı Arefe günü : 8 Temmuz 2022
- Kurban Bayramı 1. günü : 9 Temmuz 2022
- Kurban Bayramı 2. günü : 10 Temmuz 2022
- Kurban Bayramı 3. günü : 11 Temmuz 2022
- Kurban Bayramı 4. günü : 12 Temmuz 2022
- Muharrem 1. günü : 30 Temmuz 2022
- Aşure Günü : 8 Ağustos 2022
- Safer 1. günü : 28 Ağustos 2022
- Rebiülevvel 1. günü : 27 Eylül 2022
- Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022
- Rebiülahir 1. günü : 27 Ekim 2022
- Cemaziyelevvel 1. günü : 26 Kasım 2022
- Cemaziyelahir 1. günü : 24 Aralık 2022
|HİCRİ TARİHLER
|MİLADİ TARİHLER
|GÜN
|AY
|YIL
|GÜN
|AY-YIL
|HAF.GÜN
|DİNİ GÜNLER
|1
|C.AHİR
|1443
|4
|Ocak 2022
|SALI
|........
|1
|RECEB
|1443
|2
|Şubat 2022
|ÇARŞAMBA
|ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|2
|RECEB
|1443
|3
|Şubat 2022
|PERŞEMBE
|REGAİB KANDİLİ
|26
|RECEB
|1443
|27
|Şubat 2022
|PAZAR
|MİRAC KANDİLİ
|1
|ŞABAN
|1443
|4
|Mart 2022
|CUMA
|...........
|14
|ŞABAN
|1443
|17
|Mart 2022
|PERŞEMBE
|BERAT KANDİLİ
|1
|RAMAZAN
|1443
|2
|Nisan 2022
|CUMARTESİ
|RAMAZAN BAŞLANGICI
|26
|RAMAZAN
|1443
|27
|Nisan 2022
|ÇARŞAMBA
|KADİR GECESİ
|30
|RAMAZAN
|1443
|1
|Mayıs 2022
|PAZAR
|AREFE
|1
|ŞEVVAL
|1443
|2
|Mayıs 2022
|PAZARTESİ
|RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|2
|ŞEVVAL
|1443
|3
|Mayıs 2022
|SALI
|RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|3
|ŞEVVAL
|1443
|4
|Mayıs 2022
|ÇARŞAMBA
|RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|1
|ZİLKADE
|1443
|31
|Mayıs 2022
|SALI
|........
|1
|ZİLHİCCE
|1443
|30
|Haziran 2022
|PERŞEMBE
|........
|9
|ZİLHİCCE
|1443
|8
|Temmuz 2022
|CUMA
|AREFE
|10
|ZİLHİCCE
|1443
|9
|Temmuz 2022
|CUMARTESİ
|KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|11
|ZİLHİCCE
|1443
|10
|Temmuz 2022
|PAZAR
|KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|12
|ZİLHİCCE
|1443
|11
|Temmuz 2022
|PAZARTESİ
|KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|13
|ZİLHİCCE
|1443
|12
|Temmuz 2022
|SALI
|KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|1
|MUHARREM
|1444
|30
|Temmuz 2022
|CUMARTESİ
|HİCRİ YILBAŞI
|10
|MUHARREM
|1444
|8
|Ağustos 2022
|PAZARTESİ
|AŞURE GÜNÜ
|1
|SAFER
|1444
|28
|Ağustos 2022
|PAZAR
|........
|1
|R.EVVEL
|1444
|27
|Eylül 2022
|SALI
|........
|11
|R.EVVEL
|1444
|7
|Ekim 2022
|CUMA
|MEVLİD KANDİLİ
|1
|R.AHİR
|1444
|27
|Ekim 2022
|PERŞEMBE
|........
|1
|C.EVVEL
|1444
|25
|Kasım 2022
|CUMA
|........
|1
|C.AHİR
|1444
|24
|Aralık 2022
|CUMARTESİ
|........