Dini günler 2022: Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Hangi dini gün ne zamana denk gelir? - Haberler

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Dini günler 2022: Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Hangi dini gün ne zamana denk gelir?

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Dini günler 2022: Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Hangi dini gün ne zamana denk gelir?

Dini günler Hicri takvime göre olduğu için her yıl günleri değişmektedir. Her yıl ortalama 10 gün değişkenlik gösteren dini günler için 2022 yılında Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Hangi dini gün ne zamana denk gelir? araştırması yapılıyor. Peki, 2022 Ramazan bayramı hangi gündür? Kurban bayramı hangi gün? Recep-Şaban-Ramazan ayları ne zaman başlıyor? İşte 2022 yılı dini günler listesi...

3 ayların 2. si Şaban ayına az bir zaman kala vatandaşlar 2022 yılındaki tüm kandi günlerini ve kandil gecelerini merak etti. Peki, Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri! Kandil geceleri ne zaman? Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman? Yeni yılda kandiller hangi gecedir? Dini günler 2022: Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Hangi dini gün ne zamana denk gelir? 2022 yılının tüm kandilleri ve tarihleri ne zamandır?

Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe günüdür.
  • Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar günüdür.
  • Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe günüdür.
  • Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.
  • Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma günüdür.

2022 yılı için kandil geceleri tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Regaip Kandili gecesi : 3 Şubat 2022 Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gece.
  • Miraç Kandili gecesi : 27 Şubat 2022 Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece.
  • Berat Kandili gecesi : 17 Mart 2022 Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece.
  • Kadir Gecesi gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşambayı 28 Nisan Perşembeye bağlayan gece
  • Mevlid Kandili gecesi : 7 Ekim 2022 Cumayı 8 Ekim Cumartesiye bağlayan gece

  • Cemaziyelahir 1. günü : 4 Ocak 2022
  • Receb 1. günü: 2 Şubat 2022
  • Regaib Kandili : 3 Şubat 2022
  • Miraç Kandili : 27 Şubat 2022
  • Şaban 1. günü : 4 Mart 2022
  • Berat Kandili : 17 Mart 2022
  • Ramazan 1. günü : 2 Nisan 2022
  • Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022
  • Ramazan Bayramı Arefe günü : 1 Mayıs 2022
  • Ramazan Bayramı 1. günü : 2 Mayıs 2022
  • Ramazan Bayramı 2. günü : 3 Mayıs 2022
  • Ramazan Bayramı 3. günü : 4 Mayıs 2022
  • Zilkade 1. günü : 31 Mayıs 2022
  • Zilhicce 1. günü : 30 Haziran 2022
  • Kurban Bayramı Arefe günü : 8 Temmuz 2022
  • Kurban Bayramı 1. günü : 9 Temmuz 2022
  • Kurban Bayramı 2. günü : 10 Temmuz 2022
  • Kurban Bayramı 3. günü : 11 Temmuz 2022
  • Kurban Bayramı 4. günü : 12 Temmuz 2022
  • Muharrem 1. günü : 30 Temmuz 2022
  • Aşure Günü : 8 Ağustos 2022
  • Safer 1. günü : 28 Ağustos 2022
  • Rebiülevvel 1. günü : 27 Eylül 2022
  • Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022
  • Rebiülahir 1. günü : 27 Ekim 2022
  • Cemaziyelevvel 1. günü : 26 Kasım 2022
  • Cemaziyelahir 1. günü : 24 Aralık 2022

HİCRİ TARİHLERMİLADİ TARİHLER
GÜNAYYILGÜNAY-YILHAF.GÜNDİNİ GÜNLER
1C.AHİR14434Ocak 2022SALI........
1RECEB14432Şubat 2022ÇARŞAMBAÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
2RECEB14433Şubat 2022PERŞEMBEREGAİB KANDİLİ
26RECEB144327Şubat 2022PAZARMİRAC KANDİLİ
1ŞABAN14434Mart 2022CUMA...........
14ŞABAN144317Mart 2022PERŞEMBEBERAT KANDİLİ
1RAMAZAN14432Nisan 2022CUMARTESİRAMAZAN BAŞLANGICI
26RAMAZAN144327Nisan 2022ÇARŞAMBAKADİR GECESİ
30RAMAZAN14431Mayıs 2022PAZARAREFE
1ŞEVVAL14432Mayıs 2022PAZARTESİRAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2ŞEVVAL14433Mayıs 2022SALIRAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3ŞEVVAL14434Mayıs 2022ÇARŞAMBARAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1ZİLKADE144331Mayıs 2022SALI........
1ZİLHİCCE144330Haziran 2022PERŞEMBE........
9ZİLHİCCE14438Temmuz 2022CUMAAREFE
10ZİLHİCCE14439Temmuz 2022CUMARTESİKURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11ZİLHİCCE144310Temmuz 2022PAZARKURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12ZİLHİCCE144311Temmuz 2022PAZARTESİKURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13ZİLHİCCE144312Temmuz 2022SALIKURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1MUHARREM144430Temmuz 2022CUMARTESİHİCRİ YILBAŞI
10MUHARREM14448Ağustos 2022PAZARTESİAŞURE GÜNÜ
1SAFER144428Ağustos 2022PAZAR........
1R.EVVEL144427Eylül 2022SALI........
11R.EVVEL14447Ekim 2022CUMAMEVLİD KANDİLİ
1R.AHİR144427Ekim 2022PERŞEMBE........
1C.EVVEL144425Kasım 2022CUMA........
1C.AHİR144424Aralık 2022CUMARTESİ........

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