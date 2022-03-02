3 ayların 2. si Şaban ayına az bir zaman kala vatandaşlar 2022 yılındaki tüm kandi günlerini ve kandil gecelerini merak etti. Peki, Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri! Kandil geceleri ne zaman? Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman? Yeni yılda kandiller hangi gecedir? Dini günler 2022: Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Hangi dini gün ne zamana denk gelir? 2022 yılının tüm kandilleri ve tarihleri ne zamandır?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe günüdür.

3 Şubat 2022 Perşembe günüdür. Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar günüdür.

27 Şubat 2022 Pazar günüdür. Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe günüdür.

17 Mart 2022 Perşembe günüdür. Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.

27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür. Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma günüdür.

2022 KANDİL GECELERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandil geceleri tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili gecesi : 3 Şubat 2022 Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gece.

3 Şubat 2022 Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gece. Miraç Kandili gecesi : 27 Şubat 2022 Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece.

27 Şubat 2022 Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece. Berat Kandili gecesi : 17 Mart 2022 Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece.

17 Mart 2022 Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece. Kadir Gecesi gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşambayı 28 Nisan Perşembeye bağlayan gece

27 Nisan 2022 Çarşambayı 28 Nisan Perşembeye bağlayan gece Mevlid Kandili gecesi : 7 Ekim 2022 Cumayı 8 Ekim Cumartesiye bağlayan gece

2022 DİNİ GÜNLER

Cemaziyelahir 1. günü : 4 Ocak 2022

4 Ocak 2022 Receb 1. günü: 2 Şubat 2022

2 Şubat 2022 Regaib Kandili : 3 Şubat 2022

3 Şubat 2022 Miraç Kandili : 27 Şubat 2022

27 Şubat 2022 Şaban 1. günü : 4 Mart 2022

4 Mart 2022 Berat Kandili : 17 Mart 2022

17 Mart 2022 Ramazan 1. günü : 2 Nisan 2022

2 Nisan 2022 Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022

27 Nisan 2022 Ramazan Bayramı Arefe günü : 1 Mayıs 2022

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü : 2 Mayıs 2022

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü : 3 Mayıs 2022

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü : 4 Mayıs 2022

4 Mayıs 2022 Zilkade 1. günü : 31 Mayıs 2022

31 Mayıs 2022 Zilhicce 1. günü : 30 Haziran 2022

30 Haziran 2022 Kurban Bayramı Arefe günü : 8 Temmuz 2022

8 Temmuz 2022 Kurban Bayramı 1. günü : 9 Temmuz 2022

9 Temmuz 2022 Kurban Bayramı 2. günü : 10 Temmuz 2022

10 Temmuz 2022 Kurban Bayramı 3. günü : 11 Temmuz 2022

11 Temmuz 2022 Kurban Bayramı 4. günü : 12 Temmuz 2022

12 Temmuz 2022 Muharrem 1. günü : 30 Temmuz 2022

30 Temmuz 2022 Aşure Günü : 8 Ağustos 2022

8 Ağustos 2022 Safer 1. günü : 28 Ağustos 2022

28 Ağustos 2022 Rebiülevvel 1. günü : 27 Eylül 2022

27 Eylül 2022 Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022

7 Ekim 2022 Rebiülahir 1. günü : 27 Ekim 2022

27 Ekim 2022 Cemaziyelevvel 1. günü : 26 Kasım 2022

26 Kasım 2022 Cemaziyelahir 1. günü : 24 Aralık 2022

2022 DİNİ GÜNLER TABLOSU

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1443 4 Ocak 2022 SALI ........ 1 RECEB 1443 2 Şubat 2022 ÇARŞAMBA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 2 RECEB 1443 3 Şubat 2022 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1443 27 Şubat 2022 PAZAR MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1443 4 Mart 2022 CUMA ........... 14 ŞABAN 1443 17 Mart 2022 PERŞEMBE BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1443 2 Nisan 2022 CUMARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1443 27 Nisan 2022 ÇARŞAMBA KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1443 1 Mayıs 2022 PAZAR AREFE 1 ŞEVVAL 1443 2 Mayıs 2022 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1443 3 Mayıs 2022 SALI RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1443 4 Mayıs 2022 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1443 31 Mayıs 2022 SALI ........ 1 ZİLHİCCE 1443 30 Haziran 2022 PERŞEMBE ........ 9 ZİLHİCCE 1443 8 Temmuz 2022 CUMA AREFE 10 ZİLHİCCE 1443 9 Temmuz 2022 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1443 10 Temmuz 2022 PAZAR KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1443 11 Temmuz 2022 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1443 12 Temmuz 2022 SALI KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1444 30 Temmuz 2022 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1444 8 Ağustos 2022 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1444 28 Ağustos 2022 PAZAR ........ 1 R.EVVEL 1444 27 Eylül 2022 SALI ........ 11 R.EVVEL 1444 7 Ekim 2022 CUMA MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1444 27 Ekim 2022 PERŞEMBE ........ 1 C.EVVEL 1444 25 Kasım 2022 CUMA ........ 1 C.AHİR 1444 24 Aralık 2022 CUMARTESİ ........

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