Dicle Elektrik'ten Şırnak'a kütüphane desteği

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Dicle Elektrik tarafından yapılan Z-Kütüphane hizmete girdi.

Silopi ilçesinde Z-Kütüphanenin açılış törenine, Kaymakam Kazım Kuruca, AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kuruca, törende yaptığı konuşmada, ilçede şu ana kadar 9 Z-Kütüphane ve robotik kodlama atölyesi açıldığını belirterek, Dicle Elektrik tarafından açılan 10. kütüphanenin diğerlerinden farklı olarak bilgisayar, oyun ve okuma odasını da kapsayan küçük bir kompleksten oluştuğunu söyledi.

Kütüphanede çocukların ders çalışacağını, yazılım ve kodlama öğreneceğini kaydeden Kuruca, "Klasik kütüphane anlayışından farklı olarak oyun alanında da zaman geçirip stres atabilecekler." dedi.

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Arvas da ilçede bu nitelikte bir eğitim projesini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Projenin aslında entegre bir eğitim hizmeti olarak tasarlandığını bildiren Arvas, metruk olan binanın modern bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü aktardı.

İstihdam ve yatırım büyüklüğü açısından bölgenin en büyük ekonomik gücü olduklarına dikkat çeken Arvas, şunları kaydetti:

"Sadece ticari anlayışla hareket etmiyoruz. Bölgemizin kalkınmasına, refahına ve istihdamına katkı sunmayı görev addediyoruz. Bir yandan 8 bine yaklaşan çalışan sayımızla bölgenin en geniş istihdam imkanlarını sunarken, eğitim ve kültüre yönelik sosyal sorumluluk projelerimize de büyük önem veriyoruz."

Şırnak'ın sınır ilçeleriyle stratejik öneme sahip olduğunu aktaran Arvas, burada yapılacak her yatırımın bölge halkının refahına, yaşam kalitesine katkı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

AA / Mehmet Demirhan - Son Dakika Haberleri

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