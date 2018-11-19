Dha Yurt Bülteni-8

1)DENİZLİ'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ; PİLOT VE ÖĞRENCİSİ ARANIYOR (EK)

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında iki kişilik tek motorlu eğitim uçağı düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.

Bugün sabah saatlerinde, Denizli Çardak Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da, Merkezefendi İlçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alındı.

Aydın merkezli Uçuş Akademisi'ne ait uçakla bir daha telsiz teması kurulamaması üzerine bölgeye karadan ve havadan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarına, havadan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter de destek veriyor. Ancak bölgede yoğun sis olduğu da gelen bilgiler arasında. Düştüğü üzerinde durulan uçağı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerine giden arama kurtarma ekiplerinden görüntü

Ramazan ÇETİN- Tolga ÖZBEK/DENİZLİ, -

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2)KAZA YAPAN TIR'DAKİ PAMUKLAR YANDI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a çarpınca yangın çıkan TIR'ın dorsesinde pamuk balyaları küle döndü. Kaza, sabah saatlerinde Nizip-Gaziantep karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Hakan Sağlam yönetimindeki 33 ADH 178 plakalı pamuk yüklü TIR, Kocatepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak önünde ilerleyen Selman Toksit'in kullandığı 73 DU 197 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sağlam'ın kullandığı TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede pamuk balyalarına sıçrayan yangını görenler, telefonla itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dorsede bulunan pamuk balyaları kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan TIR sürücüsü Hakan Sağlam ise sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı ve ilk müdahalesinin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, yangının kontrol altına alınması sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri ve ekipler

İtfaiyenin yangına müdahalesi

Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-

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3)GEMİ İSKELEYE ÇARPTI, KÖRFEZE YAKIT SIZDI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir limana yanaşan yük gemisi iskeleye çarptı. Hasar alan gemiden İzmit Körfezi'ne yakıt sızdı. Liman Başkanlığı ekipleri iskele çevresine bariyer çekerek sızıntının dağılmasını önlemeye çalıştı.

Kaza saat 08.00 sıralarında, Dilovası ilçesinde bulunan İzmit Körfezi kıyısında bulunan bir limanda meydana geldi. İskeleye yanaşmak isteyen 'MSC Katyaynı' adlı yük gemisi iskeleye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar alan geminin yakıtı İzmit Körfezi'ne sızdı. İskelede bulunan görevliler hemen durumu Liman Başkanlığı'na bildirdi. Olay yerine gelen ekipler iskele çevresine bariyerleri çekerek yakıtın dağılmasını önlemeye çalıştı. İskele çevresinde temizleme çalışmaları sürdürülürken, hasar alan gemi ise limandan bakım için tersaneye götürüldü. Bölgede hafif bir yakıt sızıntısı yaşanırken, temizlik çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-İskele çevresine bariyer çekilirken

-İskeleden detaylar

-Anons

-Liman bölgesinden detaylar

-Hasar gören gemiden görüntü

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),

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4)KAHRAMANMARAŞ'TA, YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

KAHRAMANMARAŞ'ta bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Yangın, İsmetpaşa Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 6'ncı katında ev sahiplerinin dışarıda olduğu saatte mutfakta çıktı. Komşuların dumanları görerek haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ise eve girerek yangına müdahale etti. Yaralanın olmadığı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe neden olan yangının ilk belirlemelere göre, buzdolabındaki elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekipleri

Polislerin trafiği kapatması

İtfaiye erlerinin apartmandan çıkması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: KAHRAMANMARAŞ

119 MB

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5)GÜLPERİ HEMŞİRE DAVASINDA BERAAT KARARI

İZMİR'de, 2005 yılında intihar ettiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nu 'Kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan eşi O.O. beraat etti. Ege Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Servisinde hemşire olarak görev yapan Gülperi Ovalıoğlu, 2005 yılının Temmuz ayında, aynı hastanenin eczanesinde çalışan eşi O.O. tarafından acil servise kaldırıldı. O.O.'nun, eşinin ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu söylemesi üzerine doktorların midesini yıkadıkları Gülperi Ovalıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede de doktorların verdiği bilgiler doğrultusunda intihar tespitinde bulunuldu. Ancak, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside, Gülperi Ovalıoğlu'nun kanında ve midesinde ilaç içtiğine dair bulgulara rastlanmadı. 30 Ocak 2006'da Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, 'İlaç izine rastlanmadı, ciğerlerinde ödem tespit edildi' denildi. Savcılık otopsi raporunu dikkate almayıp, O.O.'nun verdiği bilgilere göre yaptığı soruşturmasının sonunda, Ovalıoğlu'nun 'intihar ettiğini' belirtip, 28 Şubat 2006 tarihinde takipsizlik kararı verdi. Bu gelişme üzerine Gülperi Ovalıoğlu'nun annesi Ümran Durmaz, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme, 4 Nisan 2006'da takipsizlik kararının kaldırılması talebini reddetti.

Kızının intihar etmeyip, cinayete kurban gittiğine inanan anne Ümran Durmaz, avukatı aracılığıyla, etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle 2007 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Aradan geçen 5 yıl sonrasında AİHM, dava dosyasını istedi. 2014 yılının Kasım ayında ise mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) yaşam hakkını savunan 2'nci maddesine göre, otopsi raporuyla karar arasında çelişki buldu, 'etkili soruşturma yapılmadığına' karar verdi. Ayrıca Türkiye'nin 22 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti.

AİHM'in kararıyla sevinen anne Ümran Durmaz ve Gülperi Ovalıoğlu'nun kardeşleri, bir kez daha savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yeniden açılan soruşturma sonrasında savcı, Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi O.O. hakkında 'Kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün yapılan duruşmasına, tutuksuz sanık O.O., ölen Gülperi Ovalıoğlu'nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı bir önceki duruşmada verdiği esasa yönelik mütalaasını tekrar ederek, sanık O.O.'nun beraatini talep etti. Ovalıoğlu ailesinin avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın Gülperi hemşireyi zehirleyerek öldürdüğünü iddia etti. Sanık avukatı ise Gülperi Ovalıoğlu'nun annesi Ümran Durmaz'ın savcılıkta verdiği ifade de 'O.O.'nun kızımı döverek öldürdüğünü ve intihar etmediğini düşünüyorum' sözünü hatırlatarak, müvekkilinin eşini dövdüğüne ve zehirlendiğine yönelik bir delilin bulunmadığını söyledi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık O.O., suçsuz olduğunu öne sürüp "Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Gülperi Ovalıoğlu'nu kasten öldürüldüğüne yönelik delilin bulunmadığına kanaat getirip sanık O.O.'nun beraatine karar verdi.

Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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6)AYAKKABI HIRSIZLARI KAMERAYA YAKALANDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir apartmana giren 2 kişi dairelerin kapısının önünde bulunan ayakkabıları çaldı. Hırsızların binaya girmesi ve çaldıkları ayakkabıları poşete doldurması güvenlik kameralarına yansıdı.

Nenehatun Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan apartmana giren 2 kişi, binadaki dairelerin kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde apartmana giren bir kişi gürültü çıkmaması için kapıyı oldukça dikkatli kapatarak merdivenleri yavaş adımlarla çıkarken, arkasından gelen ikinci kişi de dış kapıyı yavaşça kapattıktan sonra o da bir üst kata arkadaşının yanına çıktı. 2 kişi poşete doldurdukları ayakkabılarla zemin kata indi. 2 kişi son olarak zemin kattaki dairenin kapısının önünde bulunan ayakkabıları çaldı. Apartman sakinleri, ayakkabılarının çalınması üzerine şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri, apartmana girmesi, kapıyı yavaşça kapatması, üst kata çıkması ve ayakkabıları poşete koyması

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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7)ENGELLİ KARDEŞİNİ 4 KATLI APARTMANDAN SIRTINDA İNDİRİP, ÇIKARIYOR

BOLU'da yaşayan Kadriye Kaya, 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken kardeşi Hatice Özdemir'i(42), dışarıya çıkarmak için asansör olmayan 4 katlı binadan sırtında indirip, çıkarıyor.

Bolu'da 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir'in 15 yıldır yanında yaşadığı ablasının oturduğu apartmanda asansör bulunmuyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hatice Özdemir'i ablası Kadriye Kaya, 4 katlı binadan sırtında taşıyarak dışarı çıkartıyor. Hastane ve bazı günlük ihtiyaçları için dışarı çıkması gereken kardeşini sırtında taşıyan Kadriye Kaya, eve yeniden girmek için aynı 4 katı kardeşini sırtına alarak yeniden çıkıyor. Asansör olmaması nedeniyle zorluk yaşadığını ifade eden Kadriye Kaya, "Kız kardeşimi hep böyle güçlüklerle zorluklarla taşıyorum. Sırtımda indirip, çıkarıyorum. Eşim kalp rahatsızlığı geçirdi, bel fıtığı oldu. Ama mecburen kardeşimle ilgilenmek zorundayız. Onu mutlu etmek için dışarı çıkarıyorum. Haftanın iki günü hastaneye gitmek için çıkarıyorum. Havalar iyi olunca dışarıya çıkmak istiyor. Onu mutlu etmek için bu zorluklara dayanıyorum. Büyüklerimizden asansör yapılması için destek istiyorum. 4'üncü kattan indirip çıkarıyorum. Apartman olarak bütçemiz yetmedi. Parayı toplayamadık." dedi.

Hatice Özdemir ise, "Asansör istiyorum. Zorlanıyorum, ablama da üzülüyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Çıkamadığım zaman üzülüyorum. Evde kalınca üzülüyorum." diye konuştu.

Maddi sorunlar nedeniyle asansör için gerekli parayı temin edemediklerini belirten Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Bolu Şube Başkanı Satılmış Akman, "Apartman yönetimi olarak yeterli parayı toplayamamışlar. Bu binada oturan kişilerin imkanları olmadığı için yapılamadı. Dışarıdan asansör yapılması gerekiyor. Bununla ilgili birkaç asansör yapan firma ile görüştüm. 16-20 bin TL arası bir maliyet çıkardılar. Şu anda bunu verebilecek imkanları yok." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ablanın sırtında taşıması

-Röportaj

-Detaylar

Süre: 03.48-Boyut: 426.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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8)ÖĞRENCİLER, ATIKLARDAN YAPTIKLARI KOSTÜMLERİ GİYİP YÜRÜDÜ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için atık malzemelerden tasarladıkları kostümlerle yürüyüş yaptı.

Marmaris İlçesi'nin Armutalan Mahallesi'nde bulunan Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, 'Eko Okullar Projesi' kapsamında geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için öğretmenleri ve ebeveynleri ile birlikte atık materyallerden yaptıkları kostümleri giydi. Ellerine çevreye duyarlılığına dikkati çeken dövizler alan

öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynleri eşliğinde Armutalan Mahallesi'nde trafiğe kapalı alanlarda yürüdü. "Çevreye duyarlı olun", "Geri dönüşüm çok önemli" sloganları atıp çevre konulu şarkılar söyleyen çocuklar dikkat çekti. Çevredekiler ve esnaf alkışlarla tempo tutarak, öğrencilere destek verdi. Bir saat yürüyen öğrenciler, dana sonra okullarına dönüp, 'Çevre' konusunda yazdıkları şiir, şarkı ve kompozisyonları okudu.

EKO OKUL PROGRAMI

Evren Paşa Ortaokulu yetkilileri, "Eko Okullar Programı, 2016- 207 eğitim-öğretim yılı itibariyle 62 ülkede aynı anda hayata geçirilmiştir. Okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan programdır. Okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimlerini, sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Devam ettirdiğimiz proje kapsamında veliler ve öğretmenler ile birlikte geri dönüşüm malzemelerinden çocuklarımıza kostümler yaptık. Yaptığımız kostümlerle yürüyüş yapıp insanların dikkatini çektik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için çeşitli projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sınıf öğretmenin cep telefonun ile yürüyüş sırasında çektiğin görüntüler

-Kostümlü çocukların 4 fotoğrafı

(Toplam: 1 dakika 20 saniye-96,01 MB Görüntü)

(Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), DHA)