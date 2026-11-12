Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadına gömülebilecekler! İşte Camp Nou'ya defnedilmenin bedeli

İspanya LaLiga devi Barcelona, yenileme çalışmaları süren efsanevi stadyumu Camp Nou kapsamında dünya futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir projeyi hayata geçiriyor.

ÖLDÜKTEN SONRA STADA GÖMÜLEBİLECEKLER

"Memorial FC Barcelona" adı verilen proje ile kulübe gönül veren taraftarlar, hayatlarını kaybettikten sonra da takımlarının mabedinde yer alma imkanı bulacak.

26 BİN KİŞİLİK KAPASİTE VE 9 BİN ANI PLAKETİ

İngiliz basınından The Guardian'da yer alan göre; Mimar Quique Montoya tarafından tasarlanan ve yaklaşık 1.500 metrekarelik bir alana yayılacak olan özel bölümde, 26 bin taraftarın cenaze külleri muhafaza edilebilecek. Ayrıca cam duvarlar üzerinde taraftar isimlerinin yer alacağı 9 bin adet anı plaketi için de özel alanlar oluşturulacak. Kulübün 125 yıllık tarihindeki unutulmaz anları yansıtan duvar resimleri ve özel aydınlatmalarla donatılacak bu alanla Barcelona yönetimi, kulüp mirasının yalnızca sahadaki başarılardan değil, taraftarların bağlılığından da oluştuğunu vurgulamayı hedefliyor.

CAMP NOU'DA YER ALMANIN BEDELİ BELLİ OLDU

Şimdiden binden fazla taraftarın yer ayırtmak için başvuruda bulunduğu projenin fiyatlandırma detayları da netleşti. Buna göre, 10 yıllık kullanım 2 bin 490 Euro, 50 yıllık kullanım yaklaşık 6 bin Euro, kalıcı (süresiz) kullanım ise 10 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Seçilen pakete ek olarak yıllık 70 Euro bakım ücreti ve anı plaketi talep edilmesi durumunda 490 Euro ekstra ödeme alınıyor.