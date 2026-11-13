İBB Davası'nın 109'uncu gününde tahliye edilen 8 kişi cezaevinden çıktı

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(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 109'uncu gününde haklarında tahliye kararı verilen 8 kişi cezaevinden çıktı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımın da en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum" dedi. İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ise, "Aklım tutsak kalan diğer arkadaşlarımda" diye konuştu.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB Davası'nın 109'uncu gününde duruşmada açıkladığı ara kararla tutuklu bulunan 8 kişinin tahliyesine karar verdi.

Mahkemenin tahliye kararı verdiği isimler arasında İBB Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, iş insanları Serhat Kapki ve Ahmet Köksal, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, Cebeci Maden Sahası Kantar Sorumlusu Volkan Ateş, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ve Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın Özel Kalem Müdürü Murat Or yer aldı.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 kişi cezaevinden çıktı.

MEHMET PEHLİVAN: ARKADAŞLARIMIN DA EN YAKIN ZAMANDA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINI İSTİYORUM

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, cezaevinden çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Şimdi kızıma kavuşmak istiyorum. Mutluyum tabii. Tabii içimde aynı zamanda buruk. Abim cezaevinde, arkadaşlarım cezaevinde. Onların da en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum. Herkese çok çok teşekkür ederim. Bana dayanışma gösteren tüm avukatlara yürekten teşekkür ediyorum. Ailelere, herkese çok çok sağ olun" dedi.

FATOŞ PINAR TÜRKER: AKLIM TUTSAK KALAN DİĞER ARKADAŞLARIMDA

Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ise şunları söyledi:

"Tek isteğim kızlarıma kavuşmak. Aklım tutsak kalan diğer arkadaşlarımda. Şu an başka bir şey söylemeyeceğim. Çok heyecanlıyım, çok şoktayım. Çok uzun süre içeride kaldım. Aileme kavuşmak, kızlarıma kavuşmak istiyorum."

MURAT OR: ARKADAŞLARIMIZ İÇERİDE O YÜZDEN ÇOK DA SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK BU AŞAMADA

Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın Özel Kalem Müdürü Murat Or, tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hala arkadaşlarımız içeride. 18 ay bekledik birilerini dinlemek için. Çok da dinleyemedik açıkçası. Ne gizli tanıklar, ne tanıklar, ne müştekiler. Sonunda da buradayız. Ama arkadaşlarımız içeride o yüzden çok da söylenecek bir şey yok bu aşamada" diye konuştu.

Kaynak: ANKA