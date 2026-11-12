İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin, S-70 Sikorski tipi askeri helikopter olduğu öğrenildi. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü. Kazada 4 askerimiz şehit oldu.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Şehitlerimizin isimleri de açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kazada şehit olan askerlerimiz şu şekilde:

Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen

Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir

Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler