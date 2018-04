Dha Yurt Bülteni - 7

HDP, benzetilen Eş Genel Başkanları ve CHP'li Atıcı'nın fotoğrafını paylaştı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), birbirine çok benzetilen ve zaman zaman yanlış anlaşılmalara neden olan Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

HDP'nin sosyal medya hesabından eş Başkanı Temelli ile CHP'li Mersin Milletvekili Atıcı'nın Mersin'de çekindikleri fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafın altına, 'Ayırt etmek bizce o kadar da zor değil. Soldaki Aytuğ Atıcı, sağdaki Sezai Temelli. Yoksa öyle değil miydi?' ifadeleri kullanıldı.

Mazot zammı çiftçiyi karasabana geri döndürdü

Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü İbiş mezrasında yaşayan çiftçiler, bu yıl mazota gelen zam nedeniyle tarlalarını karasabanla sürmeye başladıklarını söyledi.

İlçeye bağlı Elmalı köyü İbiş mezrasındaki çiftçiler, tarlalarını ilkel yollarla kara sabanla çift sürerek ekmeye başladı. Daha önce dönümünü traktörle 35-40 liraya sürdürdüklerini belirten çiftçiler, mazot fiyatındaki artış nedeniyle bunun 60 liraya çıktığını ifade etti. Bölgeye has Yedisu kuru fasulyesini de ekiminin artık yeterince yapılmadığını kaydeden çiftçiler, mazota zammın devam etmesi halinde çiftçiliğin biteceğini öne sürdü. İbiş mezrasında kuru fasulye ile mısır ekerek ailesinin geçimini sağlayan İlyas Alevi (41), son akaryakıt zammından sonra tarlasını at ve öküzlerle sürdürmek zorunda kaldığını söyledi. Alevi, "Mazot pahalılığı, özellikle bizim gibi hayatlarını çiftçilikle devam ettiren vatandaşları olumsuz etkiledi. Mazot aldı başını gitti. Ne tarla sürebiliyoruz, nede ekin ekebiliyoruz. İlçemizdeki çiftçilerin çoğu pahalılıktan dolayı tarlalarını artık sürmüyor. İki yıl önce traktör kiralıyorduk ve tarlalarımızı rahatlıkla sürerek kuru fasulye ekip, biçiyorduk. Mazot altı liraya yaklaşmış, traktörcüler de fiyatlarını yükselterek zam yaptı. Dönümü 60 liraya sürülüyor. Bu fiyatla tarla süremiyoruz. Çünkü, bu fiyata tarlayı sürersek geçen yıl kilosunu 10 liraya sattığımız fasulyeleri bu yıl 18 liraya satmak zorunda kalacağız. Bu fiyatlarla kimse fasulye almaz, ürümüz elimizde şişer ve alıcı bulamaz. Meşhur fasulyelerimiz artık yok olma tehlikesi ile baş başa kaldı" diye konuştu. Mezrada 46 dönüm arazisi bulunan Mahmut Kaldı (52) ise, "Mazotun fiyatını görüyorsunuz. Her geçen gün fiyatlar almış başını gidiyor. Devletin verdiği destekler yeterli değil, tarlalarımızı bu şartlarda ekemiyoruz. Bu yaşıma gelmişim, gidip ekim gücü olanların yanında işçi olarak çalışıyorum" dedi. Traktörü bulunan Engin Adıbelli (43) ise bazı çiftçilerin karasabana dönüş yaptığını belirterek, "Ben 10 yıldır bu ilçede traktörcüyüm. İlçemizde meşhur Yedisu kuru fasulyesi ekilip biçiliyor. Yıllardır köylülerin tarlalarını sürüyorum ama mazot pahalılığı almış başını gidiyor. Geçtiğimiz yıl dönümünü 35-40 liraya sürdüğümüz tarlaları bu yıl 60 liraya sürüyoruz. Bu fiyatlarla çiftçiler zarar ediyor" şeklinde konuştu.

Hakkari'de kar yağışı

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesi, nisan ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezi ile Yüksekova'da, dün gün boyu yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Hakkarililer, sabah saatlerinde beyaza bürünen manzarayla karşılaştı. Kar kalınlığının il ve ilçe merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Kent sakinleri, nisan ayında kar yağmasına şaşırdıklarını söyledi. Kimileri karda yürüyüş yaparken, seyyar satıcılar da tezgahlarındaki karı temizledi.

Yozgat'ta zirai don meyveleri kuruttu

Yozgat'ta, hava sıcaklığının ani düşüşü nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde zirai don hasarı oluştu. Bazı bölgelerde meyve ağaçları tamamen zarar gördü.

Yozgat'ta bugün sabaha karşı termometreler eksi 2-4 dereceyi gösterdi. Dün akşam saatlerinde hafif şekilde yağan yağmurun ardından hava sıcaklığının ani düşüşü meyve ağaçlarında zirai don oluşturdu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açan ve mevsiminden yaklaşık 1 ay önce meyve vermeye başlayan ağaçlar soğuktan etkilendi. Bazı bölgelerde zirai don hasarını en aza indirmek isteyen çiftçiler bahçelerinde saman yaktı.

SEBZE FİDELERİNİ PET ŞİŞELERLE SOĞUKTAN KORUDU

Yozgat'ın Başıbüyüklü köyünde, bahçesine diktiği sebze fidelerini soğuktan korumak için kendine özgü yöntemle tedbir alan ve her fidenin üzerini pet şişelerle kapatan Hacı Ömer Kılıç'ın sebzeleri zirai don olayını yine zararsız atlattı. 3 bin tane sebze fidesinin üzerini pet şişelerle kapatarak tek fidelik seralar oluşturan, çiftçi Hacı Ömer Kılıç, "Bu gece hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Ailece sabaha kadar uyumadık ve meyve bahçelerinde saman yakıp don etkisini azaltmaya çalıştık. Meyveleri çıkan erik ağaçları, ceviz, kayısı, elma ağaçları ve asmalar tamamen zarar gördü. Bahçede kova içerisindeki suların donduğunu gördük. Buna karşın üzerine pet şişe yerleştirdiğimiz domates, kabak, salatalık ve fasulye fideleri don olayını hasarsız atlattı. Deneme amaçlı yaptığımız pet şişeli tedbirin etkili olması memnuniyet verici" dedi.

Beyşehir Gölü'nün yok olmaması için protesto

Konya'da CHP Beyşehir İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt ve beraberindeki partililer, Beyşehir Gölü'nden sulama amaçlı kanal kapaklarının açılıp su almasının, göldeki su seviyesini düşürdüğünü ve balık türlerinin de ölümüne neden olduğunu ileri sürdü. Bu durumu protesto eden partililer, gölün yok olmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti.

CHP Beyşehir İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt ve beraberindeki partililer, gölün kenarında bir araya gelip, eylem düzenledi. 1981'yi yıllarda 750 kilometrekare olan gölün yüzölçümünün 530 kilometrekareye düştüğünü ifade eden Rıdvan Şenyurt, 43 olan kuş türünün 22'ye, balık türlerinin de çok aza indiğini kaydetti. Beyşehir Gölü'nden su alınmasının kanayan bir yara olduğunu ifade eden Şenyurt, şunları söyledi:

"Beyşehir Gölü tatlı su olması nedeniyle önceden beri içme suyu ve sulama suyu olarak kullanılmaktadır. 1987'den beri DSİ ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sulama projeleri ile gölden sistemli bir şekilde su çekilmektedir. Bahar aylarında tarımsal faaliyetlerle birlikte başlayan yoğun su çekimi sonbahar aylarına kadar devam etmektedir. Yoğun su çekimine bağlı olarak ortaya çıkan su seviyesindeki düşüş, su çeken pompaların önlerine çekim gücünü önleyici gerekli filtreler yerleştirilmediğinden oluşan kuvvetli akıntı nedeniyle özellikle yavru balıkların akıntıyla karaya taşınmaktadır. Suyun azalmasından dolayı da göl tabanının yapısının bozularak kıyısal alanlarda balçıklaşmalara, bataklıkların oluşmasına, sazlıkların kurumasına, sazlıklardan suyun çekilmesi sonucunda, bahar döneminin balıkların üreme dönemi olması nedeniyle, balık yumurtaları ve yavruları tehlike altına girdiği için balık yumurtalarının, larvaların ve balık miktarının azalmasına neden olmaktadır."

511 TON SAZAN AVLANIRKEN, 27 TON AVLANIYOR

Beyşehir Gölü'nün yıllar sonra yok olup gitmemesi için şimdiden önlem alınması gerektiğini ifade eden Şenyurt, "Beyşehir Gölü'nün seviyesinin mahkeme kararıyla belirlenip, özel hükümle düzenlenmesi akıl dışıdır ve acilen "öncelik gölö mantığındaki planlamalar yapılmalıdır. 7 yıl önce gölde 511 ton sazan avlanırken, 2017 yılında sadece 27 ton sazan avlanabilmiştir. Kaçak avcılık ve elektro şok tarzı vahşi avlanmalarda da her türlü mücadeleye omuz vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Elektro şok avcılığına hapis cezası verilmesini de destekliyoruz." diye konuştu.

Grup daha sonra sessizce dağıldı.

Gümüşhane'de gelinlik defilesi ilgi çekti

Gümüşhane'de girişimci Ayşegül Parlak'ın hazırladığı gümüş işlemeli gelinlik ve bindallılar, düzenlenen defileyle tanıtıldı.

Kente girişimci Ayşegül Parlak, kendi dizayn ettiği gelinlik ve bindallı tasarımları bir otelde organize edilen defileyle izleyicilerin beğenisine sundu. Ateş dansı gösterisinin de yapıldığı defile davetlilerce ilgiyle izlendi. Girişimci Parlak, amacının yöreye özgü ürün ve kültürün tanıtımı olduğunu belirterek, "Burada Gümüşhane'nin gümüşüyle bizim özel tasarımlarımızı bir araya getirdik. Ürünlerimin tanınmasını istedim. Bize gelenler ne hayal ediyorsa, biz onu gerçekleştiriyoruz. Bugün 50'ye yakın çeşidimiz var. 27 gelinlik, 10 nişanlık, bindallılarımız, özel tasarım elbiselerimiz var. Küçük bir şehirden de bir markanın doğabileceğini göstermek için bu defileyi düzenledik" dedi.

2 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi olarak top dağıttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, oyuncak mağazası işleten 38 yaşındaki İbrahim Camkıran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 2 bin çocuğa top dağıtıp, sevindirdi.

Sarıgöl'de her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, çocuklara top dağıtarak sevindiren İbrahim Camkıran, bu yıl da aynı geleneği sürdürdü. Camkıran, 2 bin çocuğa plastik top dağıtarak, sevindirdi. Dağıtılan ücretsiz toplardan almak isteyen çocuklar, Camkıran'ın oyunca dükkanına akın etti. Kimi çocuklar, kardeşleri ve arkadaşları için de dağıtılan toplardan alırken, büyük sevinç yaşadı. Bu yıl da 2 bin top dağıtarak çocukları sevindirdiğini belirten İbrahim Camkıran, "Çocukların mutlu olması beni de mutlu ediyor. Ömrüm yettiği sürece bunu sürdüreceğim" dedi.

