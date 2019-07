DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SALDA MİLLET BAHÇESİ İHALEYE ÇIKIYOR

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan turkuaz suyu ve bembeyaz sahiliyle Maldivleri andıran Salda Gölü kenarında yapılacak Millet Bahçesi'nin ihalesi bu ay sonu gerçekleştirilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 31 Temmuz Çarşamba günü TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İşin yapım süresi yer tesliminden itibaren 360 takvim günü olarak belirlendi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen şubat ayında ziyaret ettiği Salda Gölü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti: "Salda Gölü masmavi turkuaz suyuyla, bembeyaz kumsalıyla dünyada eşine nadir rastlanan bir bölge. Biz burayı Cumhurbaşkanlığımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde çevreyi korumak adına, şehirlerimizi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz. Bu ilan çerçevesinde, bulunduğumuz yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda Salda Millet Bahçesi yapacağız. Bu da bir ilk olacak. Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde buraya gelen turistlerimiz, yapacağımız otoparkta araçlarını park edecek. Geliş gidiş yollarını daha iyi şartlar altında yapmak suretiyle bu bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok proje ve düzenlemeyi de bu proje kapsamında yapmış olacağız."

Görüntü Dökümü

Salda Gölü'nden

Çevre Bakanı Murat Kurum'um açıklamaları

Millet Bahçesi yapılacak alan

Salda Gölü'nden

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

2)MERDİVEN ALTI ÜRETİLEN 1180 KG MİDYEYE EL KONULDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde 'merdiven altı' diye tabir edilen ve kötü koşullarda midye üretimi yapan adreslere yönelik operasyonlarda, sağlıksız olduğu tespit edilen 1180 kilogram midyeye el koydu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapan, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ÇEVREYE PİS KOKU YAYILDI

Halkın sağlığıyla oynayan midyecilerin evlerde ürettiği midye dolmaları eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallar içerisinde bozuk buzdolaplarında sakladığı görüldü. Sıcak hava ve kötü koşullar sebebiyle yosunlaşan ve kurtlanan midyelerin pis koku yaydığı görüldü. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti.

KURTLANMIŞ MİDYELERE EL KONULDU

Zabıta ekipleri, 1180 kilogram midyeye imha edilmek üzere el koydu. Baskında midye dolma yapımında kullanılan 1 adet merdaneli çamaşır makinesi, 4 adet buzdolabı, 2 adet ocağa ve birçok malzemeye el konuldu. Aramalara zorluk çıkaran kişiler emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere ise cezai işlem uyguladı.

ALO 153 İHBAR HATTI

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Zabıta ekipleri, vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyarırken, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

Görüntü Dökümü

Zabıta ekiplerinin eve girişi

Midyelerin toplanması

Midyelerin kamyona yüklenmesi

Midye konulan dolapların taşınması

Midye dolaplarından detay

Midye çuvallarının kamyona yüklenmesi

Ele geçirilen midyeler

Ekiplerin malzemeleri yüklemeleri

Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

3)ÜRETİMİ 10 KAT ARTAN KARPUZDA PAZARLAMA ENDİŞESİ

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde ekili tarım arazilerinde karpuz üretimi geçen yıllara oranla 10 kat arttı. Üreticiler, soğuk hava deposunun olmadığı bölgede artan karpuzları saklama ve pazarlama konusunda endişeli olduklarını söyledi.

İlçede tarım arazisinin geniş olduğu bölgelerde tütüne konan kota nedeniyle alternatif ürün olarak çiftçinin tercih ettiği karpuz-kavun üretimi, geçen yıllara oranla 10 kat daha arttı. 600 dönüm arazide verimli hasat dönemi geçiren çiftçiler, soğuk hava deposunun olmadığı yörede ürünleri saklama noktasında zorluk yaşadıklarından yakınarak, pazarlama konusunda da endişe duyduklarını söyledi. Bölgede özellikle Bahçekonak Mahallesi'ndeki karpuz üretimindeki artış sürerken, çiftçiler yetkililerden yardım beklediklerini, kendilerine pazarlamada destek olunmasını istedi.

'PAZARLAMA KONUSUNDA TEDİRGİNİZ'

Karpuz üreticisi Mahmut Kaymaz, üretiminin arttığını belirterek, "Biz 20-25 senedir bu işi yapıyoruz. Daha önceleri bu tür bir verim kapasitesini yakalayamamıştık. Çekirdek ekiminden fide dikimine geçtik. Üretimin artması nedeniyle pazarlama konusunda tedirginiz. Mahalle olarak yaklaşık 500-600 dönüm karpuz- kavun ektik. Ürünleri muhafaza noktasında zorluk yaşıyoruz. Ürünün pazarlamasını da sağlarsak güzel bir gelir elde edeceğizö dedi.

'ÜRÜNLERİMİZ KALİTELİ'

Çiftçi Recep İnan ise mahalledeki karpuzun kaliteli olduğunu son yıllarda Vezirköprü'de yapılan yarışmalarda ürettikleri karpuzlarla başarı elde ettiklerini anlatarak, "Ürünlerimiz kaliteli. Bu yıl artan üretimle birlikte güzel bir satış yakalanırsa mahalleli kavun ve karpuza alternatif ürün olarak gelecek yıllarda daha fazla yönelecektir. Yetkililerin bunu dikkate alarak çiftçimize destek olmasını bekliyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Tarladan detaylar

-Çiftçilerle röportaj

-Tarladan genel görüntüler

BOYUT: 435.62 mb

HABER KAMERA: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), -

4)KADIN KIYAFETLİ ERKEK HIRSIZLAR YAKALANDI

ERZURUM'un Horasan İlçesi'nde kadın kıyafetiyle girdikleri marketten 500 TL nakit para ve 50 bin lira değerinde sigara çalan 2 kişi yakalandı. Olay 22 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İki kişi yüzlerini gizlemek için taktıkları başörtü, kadın pardesesü giyerek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi'nde Mahmut Toprak'a ait manava girdi. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kadın kıyafetli 2 erkek hırsız, işyerindeki kasadan 500 TL nakit para ile 50 bin lira değerinde çeşitli markalarda sigara ve bilgisayarı monitörüyle birlikte çaldı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı hırsızlık büro amirliği ve Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ortak bir çalışma yaptı. İşyerindeki güvenlik kamerası ile çevredeki işyerlerine ait kameraların kayıtlarını inceleyen polisler, kadın kılığındaki iki zanlının A.B. ile F.Y. olduklarını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalınan sigaralar ve bilgisayar sakladıkları yerde bulundu. Horasan Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen sanıklarla ilgili tahkikata başlandı.

Görüntü Dökümü

-Güvenlik kamerasın görüntüleri

Zafer KUMRU/ ERZURUM, -

5)GIRTLAĞI ALINAN ANNENİN TEK İSTEĞİ KIZIYLA KONUŞABİLMEK

ANTALYA'nın Finike ilçesinde oturan Dilek Demir'in (30), 2 yıl önce geniz kanseri nedeniyle gırtlağı ve yutağının yarısı alındı. Konuşma yetisini kaybeden, ağız yoluyla beslenemeyen Demir, yazarak kendini ifade ediyor. Bir an önce sağlığına kavuşup kızı 5 yaşındaki Yade ile yeniden konuşmak isteyen Demir'in bir arzusu da su içebilmek.

Evli bir kız çocuk annesi Dilek Demir, 13 yaşındayken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Tetkikler sonunda Demir'e 'nazofarenks' (üst yutak- geniz kanseri) tanısı konuldu. İstanbul'da bir hastanede tedavisine başlanan Dilek, önce kemotrapi gördü, ardından 45 gün ağır radyoterapi aldı. Sağlığına kavuşan Dilek, zamanla ses kısılması ve yutkunma problemleri yaşadı. 2010 yılında Veli Demir ile (37) evlenen Dilek Demir, oturduğu Kemer'den komşu ilçe Finike'ye gelin gitti. Demir, 2014 yılında 'Yade' adını verdikleri kızına hamile olduğu dönemde nefes darlığı ve yutkunma problemi yaşamaya başladı. Doğumdan sonra yeniden doktora giden Dilek Demir'in hastalığının nüksettiği tespit edildi. Dilek Demir, 2017 yılına kadar İzmir, Ankara, Antalya ve İstanbul'daki pek çok doktora götürülerek çare arandı. Uzmanlar, aldığı radyoterapiden kaynaklı, Demir'in boğazının yanıp birbirine yapıştığını, nefes alma ve yutkunma sorunlarının da bundan kaynaklandığını belirledi.

KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Dilek Demir, 2017 yılında tamamen yutkunamaz ve nefes alamayacak duruma geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2018 yılında ameliyata alınan Dilek Demir'in, geniz kanseri tanısıyla gırtlağı ve yutağının yarısı alındı, boğazına 'trakeostomi kanülü' takıldı. Konuşma yetisini kaybeden Dilek, mideden beslenmeye başladı.

DERİSİ ÇÜRÜDÜ

Dilek Demir, ameliyat olduktan bir gün sonra ise başka bir acı yaşadı. Gördüğü yoğun radyoterapi nedeniyle Dilek Demir'in derisinde çürüme meydana geldiği tespit edildi. Tekrar ameliyata alınan Demir'in çürüyen derisi alınarak gerdirme işlemi yapıldı.

2 YILDIR SU İÇEMİYOR, KONUŞAMIYOR

2 yıldır hiç su içemeyen ve konuşamayan Dilek Demir, normal yaşamına devam etmek için tedavisini sürdürüyor. Son olarak muayene olduğu geniz kanseri uzmanı Dr. Günter Hafız'ın sözleri, Dilek Demir'e umut oldu. Yapılacak ameliyatla midesine takılan hortumun çıkartılacağı, ağızdan tekrar beslenebileceğini belirten Dr. Günter Hafız, ses telleri çok kötü durumda değilse Dilek'in kısık da olsa konuşabileceğini söyledi.

AMELİYATI İÇİN 200 BİN TL

Dilek Demir'in ameliyat olması ve operasyon sonrası tedavisi için yaklaşık 200 bin lira gerekiyor. Tüm birikimini Dilek Demir'in tedavisine harcayan ailesi, maddi destek bekliyor.

HAYALİ KIZIYLA KONUŞUP, SU İÇMEK

Dilek Demir, konuşma yetisini kaybettiği için yazarak anlaşabiliyr. Yeniden normal bir hayat sürmek istediğini anlatan Dilek Demir, "2 yıldır konuşamıyorum. Boğazımı kullanamadığım için de mideden besleniyorum. Kızım Yade ile konuşmak, gülmek istiyorum. 2 yıldır su içemiyorum. En büyük hayalim bir yudum su içmek" dedi.

EŞİ HER ZAMAN YANINDA

Eşini çok sevdiğini, hastalığını bile bile evlendiğini belirten Veli Demir ise 2010 yılında beraber yola çıktıklarını söyledi. Eşinin 2001 yılında tedavi gördüğünü ve hastalığı atlattığını anlatan Veli Demir, "2014 yılında kızımız doğduktan sonra yeniden rahatsızlandı. Yine gırtlak kanseri oldu. Ameliyat oldu. 2 yıldır da yemek yiyemiyor, konuşamıyor. Mideden mamayla besleniyor. Şimdi tekrar ameliyat olacak. Yapay gırtlak nakli, deri nakli yapılacak. Büyük bir meblağ gerekiyor. Her hastane yapamıyor. Her doktor yapamıyor. Çünkü önceden almış olduğu ışın tedavisinden dolayı özel bir hasta. Tek isteğimiz su içsin, ağzından beslensin, kızımızla iletişime geçsin, onunla konuşsun" dedi.

EN BÜYÜK YARDIMCISI ARKADAŞI

Yakın arkadaşı Şeyma Ulubek, Dilek Demir'in 9 yıldır hep yanında olduğunu söyledi. Dilek'in şu anda konuşamadığını belirten Ulubek, "Bu süreci birlikte sürdürdük, ona dayanak olduk. 2 senedir mideden besleniyor. Deri, damar ve yapay gırtlak nakli yapılacak. Yeniden yemek yiyebilmesi için bu ameliyata ihtiyacı var. Ama bu ameliyatı olması için maddi desteğe ihtiyacımız var. Şu anda onu karşılayabilecek imkanımız yok. Bu süreçte bütün imkanlarımızı seferber ettik. Dilek'in bir kızı, ailesi var, onlar için ayakta durması gerekiyor. Bunun için konuşabilmesi, yemek yemesi gerekiyor" diye konuştu

Görüntü Dökümü

Dilek Demir yakın yüz detayı

Dilek Demir kızı Yade'nin annesinin elini öpmesi

Dilek Demir yazı yazması el detayı

Şeyma Ulubek Demir ailesi ile birlikte açıklama

Dilek Demir yazı yazması el detay

Şeyma Ulubek Demir ailesi ile birlikte açıklama

Dilek Demir yakın yüz detayı

Veli Demir kızı ile birlikte açıklama

Dilek Demir yazı yazması el detay

Dilek Demir'in telefona yazdıklarını sesli olarak kızına dinletmesi detay

380 MB/// 03.27"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

===================================================

6)ÖZEL ÖĞRENCİLERE 'UZAY SINIFI'

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrencilerin dersleri daha iyi ortamda işlemeleri için 'Uzay Sınıfı' oluşturuldu. Sınıfın duvarlarına gezegenlerin, yıldızların, astronotların resimleri yapıldı.

Sandıklı'daki Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki özel öğrencilerin okula özendirilmesi, derslere teşvik edilmesi amacıyla öğretmenler tarafından 'Uzay Sınıfı' oluşturuldu. Uzay Sınıfı'nın tavanına çeşitli gezegenler şeklinde lambalar yapıldı. Sınıfın duvarlarına ise yıldız, gezegen, astronot ve uzay aracı resimleri yapıldı.

Öğrencilerin beğenerek ders işlediği Uzay Sınıfı'nda yaz döneminde mezun öğrenciler için özel yaz kursları veriliyor. Okul yöneticileri ve öğretmenleri öğrencilerin en çok uzay sınıfını sevdiğini ve derslerin bu sınıfta daha başarılı işlendiğini söyledi.

Uygulama Merkezi Müdürü İbrahim Altıntaş, "Öğrencilerimizin ilgisini artırmak için bir sınıfı baştan aşağı yeniledik. Uzay sınıfı oluşturduk. Onlar her şeyin en iyisine en güzeline layık. Biz de arkadaşlarımızla onların en iyi ortamda eğitim görmeleri için çalışıyoruz. Burada mezun öğrencilerimiz de yaz dönemi eğitim-öğretim çalışmalarına katılmakta. Tabi buradaki renkli ortamda ders işlemeleri çocuklarımızın açısından ilgi çekici. Onların okula, derse şevkle gelmelerini sağlıyor" dedi.



Görüntü Dökümü

Uzay sınıfının duvarlarındaki gezegen, astronotları gösteren görüntü

Uzay sınıfının tavanındaki gezegenlerden oluşan lambaları gösteren görüntü

Uzay sınıfı içerisinde öğrenciler ders işlerken görüntü

Okul Müdürü İbrahim Altıntaş öğrencilere uzay sınıfında ders anlatırken görüntü

RÖP: İbrahim Altıntaş (okul müdürü)

Ders sonrası öğrenciler uzay sınıfından çıkarken görüntü

276 MB/// 02.30"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

======================================================

7)AĞAÇLANDIRMANIN ÖNEMİ 33 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ TA ORTAYA ÇIKTI

BOLU'nun Gerede ilçesinde Kent Ormanı bölgesinde 1986 yılındaki hali ile bugünkü hali arasındaki fark ağaçlandırmanın önemini gözler önüne serdi. Bolu'nun Gerede ilçesinde Kent Ormanının 33 yıl önceki hali ve bugünkü hali arasındaki fark şaşırtıyor. 1986 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir ağaç dikme etkinliğinde ağaçlandırılan bölgenin eski fotoğrafı ile yeni görüntüleri değişimi gözler önüne seriyor. Bir okulun etkinliği kapsamında öğrencilerin halk oyunları gösterisi yaptığı 33 yıl önceki fotoğrafta, arazinin ağaçsız olduğu görülürken, günümüzde bölgedeki yeşillik ve ağaçlar dikkat çekiyor. Fotoğraflar, ağaçlandırmanın önemini ve yeşilin güzelliğini fark ettiriyor.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "1985 ve 1986'lı yıllarda buralar ağaç olmayan çok açıklık bir tepeydi. Buralarla ilgili bütün fotoğraflar elimizde. Bu yıllarda Orman Bölge Müdürlüğü ve Gerede Orman İşlete Müdürlüğü ile vatandaşla el birliği yapıp bir ağaç dikme bayramı münasebetiyle ilçenin özellikle bu kuzey kısmında kalan tepeleri boş olan alanları ağaçlandırma çalışmaları başladı. O günden bugüne yöneticilik yapan ve tüm hemşerilerimiz, olmazsa olmaz diye tarif ettiğimiz buraların korunmasında rol oynuyor. Buralarda en ufak bir yangın çıkmaması en büyük avantajımız. Burası, Geredeli hemşerilerimizin ormana karşı, ağaca karşı hassasiyetlerini bir kez daha ortaya koyuyor." dedi.

Görüntü Dökümü

-Eski hali

-Yeni halinden görüntüler

-Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile röp.

-Detaylar

Süre: 02.02-Boyut: 228 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),

======================================================

8)OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'BOZO' BULDU

VAN'da polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulup, Narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yapılan otomobilde 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hakkari-Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, sağ arka kapı iç döşemeleri ile ön konsolun tabanına gizlenmiş 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-Otomobilde narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramalar

-Metanfetaminin bulunması

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA

Kaynak: DHA