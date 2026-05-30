Haberler

Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı

Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 2.30 promil alkollü olarak araç kullanan Ömer T., park halindeki araca çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, gözaltına alındığında polis ekiplerinden defalarca eşini aramak için yardım istedi.

Aksaray'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçip park halindeki araca çarpan alkollü sürücü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Polis aracının emniyet kafesine bindirilen sürücü, yaşadıklarını unutup polis ekiplerinden defalarca "Eşim beni çok merak eder" diyerek yardım istedi.

Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi 153. Bulvar üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 FB 202 plakalı aracıyla trafiğe çıkan Ömer T. (37), bir süre seyrettikten sonra bulvarda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 68 AG 908 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, sürücüye alkolmetre ile test yaptı. Yapılan ölçümde sürücü Ömer T. 2.30 promil alkollü çıkarken, gerçekleştirilen sorgulamasında geçmiş yıllarda da ehliyetine alkol nedeniyle el konulduğu belirlendi. İkinci kez alkollü olarak araç kullanan sürücünün ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konulurken, çeşitli maddelerden yaklaşık 50 bin lira para cezası kesildi.

Sürücü, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli işlem gereği gözaltına alındı. Polis otosunun kafes bölümüne bindirildiğinde olan biteni unutup eşini aramak için polis memurlarından yardım isteyen ve eşinin evde beklediğini belirten sürücü, ekiplere defalarca "Eşim beni çok merak eder" diyerek ricada bulundu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı

Dünyanın gözü kulağı oradaydı: Trump sessizliğe büründü
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler

CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun 'Şimdi arınma zamanı' yazılı posteri asıldı

CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken poster! Üzerinde yazanlar manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım

Sebebi siyasi kriz değil: İsrail Konsolosluğu yıkılıyor
Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı

Ünlü maden suyu sağlığa zararlı çıktı! Rusya satışını yasakladı
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar

Aralarındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar