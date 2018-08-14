Dha Yurt Bülteni 22

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA ARANIRKEN, ÇAY BAHÇESİNDE YAKALANDI

ANTALYA'da babası Hüseyin Doğru'yu (60) darp ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan S.D. (37) çay bahçesinde çay içerken yakalandı.

Olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Sakarya Bulvarı Antkoop Sitesi'ndeki apartmanın birinci katında saat 19.00'da meydana geldi. Bir süre önce Mersin'den Antalya'ya taşınan Hüseyin Doğru, site içerisinde bir daire kiraladı. İddiaya göre maddi konular nedeniyle oğlu S.D. ile sık sık tartışan Hüseyin Doğru, başka bir mahallede bir daire daha kiralayarak buraya yerleşti. Hüseyin Doğru, oğlu S.D.'nin paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek bugün öğle saatlerinde oğlunun yaşadığı Antkoop Sitesi'ndeki dairesine geldi. Dairede ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.D., iddiaya göre babası Hüseyin Doğru'yu kafasına defalarca vurarak darp etti.

'BABAMI ÖLDÜRMÜŞLER BENİM ÜZERİME ATACAKLAR'

Ağır yaralanan Doğru'yu evde bırakıp kapıyı da üzerine kilitleyen S.D. kaçarak uzaklaştı. Akşam saatlerinde eve tekrar gelen S.D. babasının hareketsiz yattığını görünce yakınlarını aradı. 'Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar' diyerek durumu anlatan S.D. yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇAY BAHÇESİNDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Sağlık görevlilerinin Hüseyin Doğru'nun yaşamını yitirdiğini söylemesi üzerine cinayet şüphelisi S.D. kaçarak izini kaybettirmek istedi. Polis olay yerinde incelemesini tamamladıktan sonra adamın Hüseyin Doğru'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Eşkali belirlenen S.D. için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Gitmiş olabileceği güzergahları inceleyen ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Muratpaşa ilçesinde deniz kenarında bir çay bahçesinde şüpheliyi gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.D.'nin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulans detay

Kalabalıktan detay

Polis ekipleri detay

Siteden geniş plan

Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

Kaset durumu: montajdan sonra geçilecek

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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BURSA'DA ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU OTOBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 38 YARALI (2)- YENİDEN

BURSA'da Uludağ'da piknikten dönen yurt öğrencilerinin bulunduğu otobüs, rampadan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada şans eseri uçuruma metreler kala duran otobüste 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 öğrenci de yaralandı.

Kaza saat 20.05'de Uludağ- Osmangazi ilçesi arasındaki Dobruca Mevkii'nde meydana geldi. Uludağ'da piknik yapan yurt öğrencileri, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı otobüsle Osmangazi ilçesine dönmek üzere yola çıktı. Virajlı dik yokuştan inen otobüs, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontroldan çıkarak devrildi. Yolda metrelerce sürüklenen otobüs, uçurumun kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan birçok yolcu AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastenelere götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'i doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri süren 38 yaralıdan ise 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bu arada bazı yaralıların özel otomobillerle hastanelere taşındığını söyleyen yetkililer, bu nedenle yaralı sayısında artış olabileceğini bildirdiler.

Kaza nedeniyle Uludağ'dan Bursa'ya gidiş yönü bir süre ulaşıma yapandı. Devrilen otobüsün kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA,

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Bisikletten düşen çocuğun başına inşaat demiri saplandı(2)

AMELİYATA AFAD EKİPLERİ DE GİRDİ

Bisikletten düşerek başına inşaat demiri sağlanan Fırat Başaran, sevk edildiği hastanede ameliyata alındı. AFAD ekipleri de ameliyata girerek inşaat demirini çıkarmak için çalışmalara katıldı. AFAD, ameliyatta çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

ZONGULDAK

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SULAMA KANALINA DÜŞEN KAAN, BOĞULDU

OSMANİYE'de hayvan otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Kaan Büyükbörklü (18), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kesmeburun köyünde meydana geldi. Hayvan otlatmadan dönen Kaan Büyükbörklü, iddiaya göre bir anda dengesini kaybedip DSİ'ye ait sulama kanalı düştü. Büyükbörklü'nün düşüp, suda sürüklendiğini gören vatandaşlar, genci çıkartmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, kanala verilen suyun kesilmesiyle Büyükbörklü'nün cesedini düştüğü yerin 20 metre uzağında buldu. Olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Sulama kanalı kenarındaki vatandaşlar ve

- AFAD, jandarma ve sivil araçlardan görüntü

- Sulama kanalı üzerindeki köprüden görüntü

AFAD görevlilerinden görüntü

Kaan Büyükbörklü sağlık fotosu

SÜRE: 01'00" BOYUT: 30,6 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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FETÖ'NÜN BATI KARADENİZ EMNİYET YAPILANMASINDA KARAR

ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY'nin 'Emniyet Yapılanması' davasında 36'sı tutuklu 44 sanığın yargılandığı davada 13 sanık, 1 yıl 10 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 1 sanığın beraat ettiği davada 30 sanığın dosyası ise ayrıldı.

FETÖ/PDY'nin 'Batı Karadeniz Emniyet Yapılanması' içerisinde yer alan ve aralarında 'emniyet imamları'nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 36'sı tutuklu 44 sanık hakkında, 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek' suçlamalarıyla, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli yıllar arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, dün başlayan ve bugün sona eren duruşmada 14 sanık hakkında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erol T. ve Turan A.'yı 11 yıl 3'er ay, Ergün Y.'yi 8 yıl 9 ay, Fazlı G., Cengiz A. ve Engin A.'yı 8 yıl 1'er ay, Süleyman B., Bayram A. ve Murat Y.'yi 7 yıl 6'şar ay, Burak K.'yi 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar M.K. 2 yıl 11 ay, M.A. ve H.K. ise 1 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ö.K.'nin ise beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti, 30 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sanıkların adliyeye getirilişi

-Adliyeye sokulmaları

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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