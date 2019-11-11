DHA YURT BÜLTENİ - 20

11.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:05

SAT komandolarından nefes kesen operasyon (2)

BASINA AÇIK BÖLÜM TAMAMLANDI

Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın basına açık olan deniz safhası eğitim bölümü tamamlandı. Tatbikat, basına kapalı olarak 20 Kasım'a kadar devam edecek. Tatbikatın ilerleyen günlerdeki bölümünde, fiili silah atışları, su üstü savunma ve denizaltı savunma harbi eğitimleri, mülteci olmayanların tahliyesi, doğal afetlerde yardım ve insani yardım konularında tatbikatlar yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gemiden görüntü Helikopterden görüntüSAT Komandolarından görüntüAnonsKöprü üstünden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ SANCAKTAR,

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Onlarca baklavacıyı 'ucuz tepsi' tuzağıyla kandırdılar

TÜRKİYE'nin farklı şehirlerindeki 50 baklavacı, 'ucuz baklava tepsisi' vaadiyle dolandırıldı. Sosyal medya üzerinden sanal mağaza açan dolandırıcılar, kaporayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. İnternet dolandırıcılarının bu kez baklavacıları hedef almasıyla 50 baklavacı mağdur oldu. Sosyal medya üzerinden sanal mağaza açan dolandırıcılar, baklavacılara yönelik tepsi, fırın, hamur açma makinesi gibi endüstriyel mutfak ürünlerini piyasadan çok daha uygun fiyatlara sattıklarını duyurarak satış yaptı. İstanbul, Erzurum, Ankara gibi kentlerde yaklaşık 50 baklavacı, dolandırıcıların satışını yaptığı baklava tepsileri için verilen hesap numarasına para yatırdı. Aradan geçen zamana rağmen tepsileri alamayan baklavacılar ise duruma tepki göstererek polise şikayette bulundu. İşi gereği çok sayıda şehri ziyaret ederek buradaki baklavacılarla bir araya gelen Gaziantepli baklava ustası Mehmet Cihan Çetinkaya (33), durumu kendisinin kurduğu ve baklava ustalarının yer aldığı sosyal medya gurubundan paylaşarak meslektaşlarını uyardı.

'KAPORA ALIP KAYBOLUYORLAR'Birçok arkadaşının dolandırıcılık kurbanı olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Sosyal medya siteleri üzerinden sahte profil açarak milleti dolandırıyorlar. Bunu da endüstriyel ekipmanlar satma vaadiyle yapıyorlar. Hamur açma makineleri, tepsiler, baklava fırınları, kısacası baklavayla alakalı birçok ürün üzerinden bu işi yürütüyorlar. Bu ekibin bir şebeke çalışması yaptığını düşünüyoruz. Geçmişte de yurt dışında baklava ustası aranıyor bahanesiyle insanları dolandırmışlardı. İnsanlardan vize ücreti diye para toplamışlardı. Şimdi de ekipmanları normal fiyatının çok aşağısında satışa koyup insanları dolandırıyorlar. Ürünü internet üzerinden sattıktan sonra sayfayı kapatıyorlar. Sonra yeni bir sayfa açıp başka insanları kandırıyorlar. Bizim bildiğimiz yaklaşık 50 kişiyi bu şekilde dolandırmışlar. Birinden 5 bin TL değerinden 2 bin TL öbüründen 3 bin TL gibi parça parça para toplamışlar. Malı göndermemiz için bir miktar kapora yollamalısınız diyorlar. Kaporayı aldıktan sonra da kayboluyorlar. Biz bu şebekenin yerini tespit ettik. Ankara'da yaşıyorlar. Birçok kez şikayet ettik ama bir şey çıkmadı" şeklinde konuştu.'İYİ TEPSİYİ 12-13 LİRAYA ALAMAZSINIZ'Gaziantepli Baklavacı Levent Aktaş ise baklava tepsilerinin kilo ile satıldığını belirterek şunları söyledi: "Biz firma olarak dolandırıcılıkla hiç karşılaşmadık. İnternetten alışveriş yapmıyoruz. Senelerden beri bildiğimiz kurumsal yerlerle çalışıyoruz. Fiyatta 1-2 lira fark edebilir belki ama biz kurumsal yerlerden faturalandırılmış şekilde çalışıyoruz. Bu tür ucuz alışveriş yapanların firmalara çok önem vermeleri gerekir. Tepsiler alüminyum. Bize geliş fiyatı toptan aldığımız için 17-18 lira. Bu fiyat yerine 12-13 lira derlerse bu hurda fiyatına gelir, bu şekilde satış yapmak da mümkün değildir. Bir malın değeri ve kıymeti var. Ona göre alışveriş yaparken dikkat etmeleri gerekiyor. Piyasadaki 10 liralık ürün 5 liraya satılıyorsa bunun altında bir şeyler aramak gerekir. Meslektaşlarımız bu malzemeleri alırken biraz daha dikkatli olsunlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Baklava tepsileriLevent Aktaş ile Röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-GÖRÜNTÜ BOYUTU: 290 MB

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Patates hasadı tamamlandı, çiftçiler ürünlerini depolara kaldırdı

TÜRKİYE'deki üretimde ilk sıralarda yer alan Niğde'de patates hasadı tamamlandı. Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçen yıl pazarda 3 ile 5 lira arasında satılan patateslerin bu yıl depolarda 50 ile 80 kuruş arasında alıcı bulduğunu belirterek, "Çiftçimize sahip çıkılmalıdır" dedi.

Türkiye'de patates üretimin yaklaşık yüzde 20'sine yakınının gerçekleştirildiği Niğde'de hasat tamamlandı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, hasat edilen patatesin yüzde 70'inin depolara kaldırıldığını belirtti. Bu yıl patatesin dekar maliyetinin 90 kuruş olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Kenar, "Patatesler tarlada 60 ila 80 kuruşa satıldı. 25 kuruş da tarladan depolara getirme masrafımız var. Depolarda da aynı fiyatlardan satıldığını görüyoruz. Bu durum çiftçiler için çok üzücü bir durum. Zaten maliyetlerin altında bir patates sattık. Bunun üzerine de 25 kuruş da maliyet bindirerek depolara getirdik. Bu da bizim cebimizden gidiyor. Depolarda sattığımız patatesten yaklaşık 60 kuruş elimize geçecek gibi görünüyor. Bunu sadece zarar olarak görmemek lazım. Çiftçi üretime devam edebilmek için önümüzdeki yıl gübresini, tohumunu, ilacını alamazsa, ekimde de zorluk çıkacak" dedi.

DESTEK ÇAĞRISI

Başkan Kenar, patates çiftçisine destek beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Patatesin mevcut durumu göz önüne alındığında sonraki dönemlerde piyasaya sunulan ikinci ürün patates, bu fiyatların da altına düşecek. Geçtiğimiz yıl Irak ve Suriye'ye ihracat yapmıştık. Bu ihracatı yapamadık. Ay başında Irak'a bir ihracat yapıldı. Ancak onun da durduğunu görüyoruz. Bu çiftçimizi büyük bir oranda etkiliyor."

'TÜKETİMİ ARTTIRMALIYIZ'

Bakanlıklar tarafından patates çiftçileri konusunda bir çalışma başlatılmasını istediklerini kaydeden Başkan Kenar, "Bu çalışmalar patates tüketimi artıcı özellikte kamu spotları, yemekhane ve Suriyelilere verilen iaşelerde patates oranını artırarak olabilir. Bu sayede üreticimiz kar etmese dahi maliyetlerini kurtardığı takdirde gelecek yıl üretim şansı olur. Üreticimiz gelecek yıl için gübre, mazot gibi giderlerinin parasını bulamazsa 2018 yılında yaşadığımız fiyat farkını da önümüzdeki yıllarda yaşayabiliriz. Bunun sonuçlarında ise büyük üretim yapanlar kazanırken, küçük çaptaki üreticimiz büyük sıkıntılar yaşayabilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü---------------------------Başkan Veli Kenar'ın açıklaması-Patates tarlasında çalışanlardan görüntü-Patatesin traktör ile taşınması-Depodan görüntü-Patates hasadından detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

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Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Suriye uyruklu Halid Hüseyin'in (32) kullandığı 31 NU 946 plakalı kamyonet ile Yakup Talay'ın (19) kullandığı 27 SU 369 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Talay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Halid Hüseyin ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------- Kaza yeri- Yaralının ambulansa alınması- Kazaya karışan araçlar- Polisin motosikleti kaldırıp çekmesiGörgü tanığı ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- GÖRÜNTÜ BOYUTU: 138MB

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Bakan Selçuk, Sinop'ta fidan dikti

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen 'Geleceğe Nefes' programı kapsamında Sinop'ta fidan dikim törenine katıldı.

Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen törene katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yöresel halk oyunları ekibinin gösterisi ile karşılandı. Törende konuşan Bakan Selçuk, doğaya, ağaca ve yeşile büyük önem veren aziz milletin kampanyayı kucakladığını belirterek "Genci yaşlısı kadını erkeğiyle geleceğimize sahip çıktık. Bizler sadece fidan dikmiyoruz, hep beraber köklü mazide olan bir geleceği canlandırıyoruz. Sadece bugün değil, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bundan sonra her yıl 11 Kasım gününü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlayacağız. Doğaya armağan ettiğimiz tüm fidanlarımızı başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya hayırlı olmasını, nefes olmasını diliyoruz. Sinoplu vatandaşlarımıza da hedeflenenin çok üzerinde fidan sayısına ulaştıkları için de yürekten tebrik ediyorumö dedi.

Bakan Selçuk, telekonferans aracılığıyla Ankara'daki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a canlı yayında Sinop'taki durumu aktardı. Selçuk, Türkiye'nin en kuzey noktasında 42 ayrı yerde toplam 67 bin 250 fidan fidan dikimi yaparak kampanyaya destek olduklarını belirtti.

Bakan Selçuk, bağlantının ardından çocuklar ve beraberindeki heyetle birlikte alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü-Zehra Zümrüt Selçuk karşılama töreni-Zehra Zümrüt Selçuk'un canlı yayında Cumhurbaşkanıyla konuşması-Zehra Zümrüt Selçuk tarafından fidan dikimi

Haber-Kamera: Esra AKSU/ SİNOP-DHA

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Renkli örgülerini, ağaçların gövdelerine giydirdiler

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir grup ev kadını, 'Sokak Sanatları' adı altında şiş ve tığla yün iplerden örerek yaptıkları örgüleri ağaçların gövdelerinde birleştirdi.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üyesi ev kadınları, bir ay süreyle örgü dersi aldı. Nermin Işık tarafından verilen kursları tamamlayan kadınlar, Atatürk Caddesi'ndeki Türkmenistan Parkı'nda bir araya geldi. Yanlarında getirdikleri çeşitli renklerde yünlerle iki saat boyunca örgü ören kadınlar, ürünleri ağaçların gövdesinde birleştirdi. Ağaçların gövdelerine giydirilen örgüler, yürüyüş ve spor yapanların dikkatini çekti. Marmarisliler ve turistler, ağaçların önünde fotoğraf çektirerek, sosyal medyada paylaştı. Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üyesi el işi öğretmeni Nermin Işık, "Amacımız kadının gücünü ve her işi yapabildiğini göstermek. Sokak sanatı adı altında ağaçlara zarar vermeden örgülerimizi yapıyoruz. Bu örgülerden elde ettiğimiz gelir ile evimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Parkta ağaçlara örgü ören kadınların görüntüsüÖrgü öğretmeni Nermin Işık ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS, (Muğla),

Kaynak: DHA