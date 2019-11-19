DHA YURT BÜLTENİ - 18

19.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:14

Üniversiteli Güleda, öldürüldü (4)

MUĞLA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya getirildi. Güleda Cankel'in cenazesi, helallik alınması için Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Anne Vefaret Cankey, kızının tabutunun yanındaki sandalyeye oturtuldu. Bu sırada anne Cankel'in, "Kızımı nereye gönderiyorsunuz? Gelinlikle kapımızdan gidecektin. Gülüm benim, gülüm benim. Yakışmadı çocuğuma. Annenin sesini duyuyor musun?" sözleri yürek dağladı. Helallik alınmasının ardından Güleda Cankel'in tabutu, cenaze namazı için Ortaköy Camisi'ne getirildi. Güleda Cankel'in en sevdiği elbisenin tabutunun üzerine konulduğu görüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine; babası Mustafa Cankel, annesi Vefaret Cankel, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Kavaklıdere Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Demir, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in cenazesi ikindide menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Ortaköy mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Güleda Cankel'in, ölmeden 3 gün önce sosyal medyada 'Sever mi her kalp katilini' paylaşımında bulunması dikkati çekti.

Görüntü Dökümü--------------Helallik alınması-Anne Vefaret Cankel'in ağıt yakması -Tabutun omuzlarda taşınması-Baba Mustafa Cankel'in tabutun yanında görüntüsü-Namazının kılınışı -Güleda Cankel'in fotoğrafı

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN- Aykut KURT/ MUĞLA,

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Dipsiz Gölü inceleyen Bakan Yardımcısı Birpınar: Burası bir çevre felaketi olarak görülüyor

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısında toprak doldurulup yok edilen Dipsiz Göl ile ilgili, "Burası bir çevre felaketi olarak görülüyor. Gölün yok olması hiç istenmeyen bir durum. Dağın tepesinde olsa, gölün içerisinde de olsa bu tip bir faaliyet öncesinde mutlaka ÇED raporu isteyeceğiz. Bunun yanında üniversite raporu da istenecek. Bilimsel bir rapor olmadan bu tip aramalara müsaade etmeyeceğiz" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü'ndeki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı çalışmasında toprak doldurulup yok edilen, eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un doğal SİT alanı ilan edileceğini duyurduğu Dipsiz Göl'de incelemelerde bulundu.'ÇEVRE FELAKETİ OLARAK GÖRÜLÜYOR'İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Birpınar, yaşananları çevre felaketi olarak nitelendirerek, "Burası bir çevre felaketi olarak görülüyor. Gölün yok olması hiç istenmeyen bir durum. Doğal yapının bozulması başka etkileri de beraberinde getiriyor. Burada bir define arama hikayesi var. Define aramak için bir yönetmelik var, buradan izinler alınıyor. Hazine iddia edilerek, burada bir arama yapılıyor. Bu yapılırken de gölün doğal yapısı bozuluyor. Gölün suyu da tahliye ediliyor. Sonrasında ise gölün restore edilme süreci başlıyor. Biz gölün küçük ve büyüklüğüne bakmıyoruz, restore edilerek tekrar eski hale getirilmesi ve bu tip olayların tekrar yaşanılmaması için ne yapılması gerektiği üzerine duruyoruz" dedi.'ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ'Define kazısı izinlerinde her ne olursa olsun ÇED raporu isteyeceklerini kaydeden Birpınar, şöyle konuştu: "SİT alanında olsun veya olmasın, Türkiye'nin herhangi bir yerinde define aranacaksa mutlaka ÇED raporu alınmasını talep edecekler. Dağın tepesinde olsa, gölün içerisinde de olsa bu tip bir faaliyet öncesinde mutlaka ÇED raporu isteyeceğiz. Bunun yanında üniversite raporu da istenecek. Bilimsel bir rapor olmadan bu tip aramalara müsaade etmeyeceğiz. Burası SİT alanı değildi. Türkiye'de yüzde 9,7 alanında SİT alanı var. 2023 hedeflerimiz arasında ise bunu yüzde 17'ye çıkartmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuya çok hassas. Burayı SİT alanı yapılması için Sayın Bakanım da ilan etmişti. Biz bu bölgede Santa Harabeleri olan SİT alanını genişleterek, bu alanı da içine alacağız. Toplam 2 bin hektarlık SİT alanı bölgesi olacak. Bu bölgeyi de SİT alanı ilan edip, bu tarz olayların tekrar yaşanılmasının önüne geçmeye çalışacağız. Gölü eski haline getirmek için üniversitemizden yararlanarak, bir rapor hazırlanmasını isteyeceğiz. Gölün yeraltında mı yoksa yüzeysel mi beslendiğini çok kısa bir süre içerisinde tespit edilecek. Dipsiz Gölü, tekrar eski haline getireceğiz. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Bundan sonra süreci yakında takip edeceğiz."DEFİNE ÜZERE YOK OLMUŞTUGümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda, suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Gümüşhane Valiliği, göl alanının eski haline getirildiğini açıkladı ancak Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Su kalmayan göl, taş ve toprak yığını haline döndü.SORUŞTURMA BAŞLATILDIKültür ve Turizm Bakanlığı, Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIYasal izinle yapılan kazı çalışması sırasında toprak doldurulup, yok edilen Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan göl tabanının hazır hale getirilme çalışmaları da tamamlandı. Suya dayanıklı kireçli, killi toprak dökülüp, iş makinesi ve silindir eşliğinde tabanı hazırlanan gölün, su takviyesi yapılmadan, bölgede beklenen yağışların ardından eriyecek karla doğal haline dönmesi beklenecek. Gölün doğal haline gelmemesi halinde ise yapılacak incelemeler sonucu yaklaşık 2 metrelik derinliğe sahip alana, tankerlerle su takviye edilip, edilmeyeceğine karar verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Gölden yeni drone görüntüleri-Bakan yardımcısı inceleme ve açıklamaları-Detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN- Selay SAYKAL- Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, -

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Maskeli gaspta 4 şüpheli adliyede

Kayseri'de maske takıp girdikleri konteyner evde M.A.K.'nın (43) ellerini kelepçeleyerek, 9 bin 700 lira para ve çantasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.Olay, 16 Kasım'da merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir mahallesi, Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Y.B (27), H.B (29), O.A. (25) ve O.K. (40) yüzlerine maske takıp, girdikleri konteyner evde kalan M.A.K.'yı silah zoruyla yere yatırdı. M.A.K.'nın ellerini kelepçeleyen şüpheliler, M.A.K'nın çantası ve cebindeki 9 bin 700 lirayı alıp kaçtı. Gelen yakınlarının yardımı ile kelepçelerinden kurtulan M.A.K., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 kişiyi kaldıkları adreslere baskın yaparak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 1 tüfek, kurusıkı tabanca ve maskeler ele geçirildi. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü ------------Yakalanan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi-Şüphelilerin polis ekip aracına bindirilmesi-Diğer görüntüler

Süre: 1.33 Boyut: 174 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsü durdurulan TIR'ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 117 kaçak göçmen yakalandı.Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan- Malkara yolundaki Beyendik kavşağı yakınlarında, S.B.M. yönetimindeki TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, dorsede yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Fas ve Nepal uyruklu 117 kaçak göçmen yakalandı. TIR sürücüsü S.B.M. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. S.B.M. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü---------TIR'dan indirilen kaçaklar-Kaçakların genel gör.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Park kavgasında komşusunun burnunu kırdı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Muhammed Ali K.'nın (23), araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada komşusu esnaf Ahmet Çimen'i (58) darbederek, burnunu kırdığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Olay, geçen Cuma günü ilçe merkezinde Ahmet Çimen'in evinin önünde meydana geldi. Develi Şehit Müsellim Ünal Anadolu Lisesi'nde beden öğretmeni olan Muhammed Ali K., iddiaya göre otomobilini komşusu Ahmet Çimen'in oturduğu binanın önüne park etti. Ahmet Çimen ve oğlu Mustafa Çimen (25) Muhammed Ali K.'dan otoparka ve binaya girişi engellediği gerekçesiyle otomobilini çekmesini istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Muhammed Ali K., eline aldığı taşla Ahmet Çimen'in burnuna ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak kaçtı. Yaralanan Ahmet Çimen ise çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi edilen Çimen'in burnunda 9 kırık oluştuğu belirlenirken, zarar gören yüzüne de 15 dikiş atıldı.'BURNUMDA 9 KIRIK VAR'Ahmet Çimen, hastanedeki tedavisinin ardından polise giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ahmet Çimen, kavganın araç park etme meselesinden çıktığını belirterek, "Aracını otoparka ve binaya girişi engelleylecek şekilde park etmiş. Kaldırmasını isteyince hakaret ve küfür etmeye başladı. Sonra oğluma kafa attı. Sonra yerden taş alıp oğluma vuracakken ben araya girdim. Bu sefer bana vurmaya başladı. Önce burnuma vurdu. Burnumda 9 tane kırık var. Alnımın üzerine 13, gözümün altına da 2 tane dikiş attılar. Ben kanlar içinde yere yığılınca oğlum bu kişiyi tutmaya çalışmış. Oğlum bağırıp, 'babamı öldürüyorlar' deyince bu kişi kaçmış. Şikayetçiyiz, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de beden eğitimi öğretmeninin karıştığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü: -------------Ahmet Çimen ile röportaj-Ahmet Çimen ve oğlu Mustafa Çimen'den görüntü-Muhammed Ali Kurt'un görev yaptığı okuldan görüntü-Olay yeri-Genel detay

Süre: 746 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Sınırda yakalanan Türkmen FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan, Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi A.A., mahkemece tutuklandı.Edirne'de, hudut karakolu ekiplerinin 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayıp, gözaltına aldığı Türkmen A.A., teslim edildiği Meriç Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. A.A.'nın, yapılan sorgulamasında, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı olduğu ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE, -

Kaynak: DHA