DHA YURT BÜLTENİ - 14

24.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:57

İnşaat temeli kazısı sırasında heyelan: 1 işçi yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, inşaatın temel kazısı sırasında küçük bir toprak kayması yaşanırken, kaçmaya çalışan bir işçi ayağının demirlere takılması sonucu düşerek yaralandı. 2 binada oturan 4 ailenin tedbir amaçlı evleri boşaltmalarına karar verildi.

Olay saat 16.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Altun Sokak'ta bulunan bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana geldi. İnşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı için kalıp yapılırken küçük bir toprak kayması meydana geldi. İnşaatta çalışan Serhat Çelik (26) kaçmaya çalışırken, ayağı demirlere takılıp düşmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan Serhat Çelik, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnşaat temelinin bulunduğu alanın çevresindeki 3'er katlı 2 binada herhangi bir hasar meydana gelmediği görüldü. Darıca Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Abdullah Özkan olay yerinde incelemede bulunarak, iki binadaki 4 ailenin tedbir amaçlı binalara boşaltmasına karar verdi. Özkan incelemeler yapılana kadar ailelerin gidecek yakınları yoksa çevredeki otellere yerleştirileceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Temel alanından görüntü-Göçüğün meydana geldiği alan-İncelemeler-Açıklamalar

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ===============================

İntihar için fare zehri kullandı, 4 yakını ile hastanelik oldu BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, intihar etmek için fare zehri alan Dilber T. (36) ile zehirden etkilendikleri şüphesiyle 4 yakını, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Gercüş'e bağlı Gönüllü köyünde meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilber T., iddiaya göre, yaşamına son vermek için fare zehri kullandı. Yakınları Eşref T., Hilal T., Şemdin Gündüz ve Songül Gündüz, fenalaşıp, istifra etmeye başlayan Dilber T.'yi Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Dilber T. ile birlikte hastanede fenalaşan 4 yakını, zehirden etkilendikleri şüphesiyle tedaviye alındı. Buradaki müdahalelerinin ardından 5 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Gercüş Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının, 5 kişiye müdahale için tam donanımlı, özel kıyafetler giydiği görüldü. Batman Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, fare zehri nedeniyle acil servisteki odaların dezenfekte edildiğini, bu yüzden hastane çalışanlarının tam donamlı kıyafet giydiklerini belirterek, endişe verici durum olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hastaneden görüntü-Maske takan sağlık çalışanları-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),===========================

İş insanı Özer Sezer Susesi, son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL'da oğlunun düğününde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Türk kozmetik endüstrisinin önde gelen isimlerinden, Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edirneli iş insanı Özer Sezer Susesi (66), Edirne'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Pe-Re-Ja kolonyalarının sahibi, kozmetik endüstrisinin duayen isimlerinden Özer Sezer Susesi, önceki gece İstanbul'da bir otelde, oğlu Anıl Susesi ve Fatma Girik'in yeğeni, Ecem Fatma Girik'in düğününde, nikahın kıyılmasından yarım saat sonra, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Edirneli iş insanı Susesi'nin ani ölümü başta ailesi olmak üzere sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Özer Sezer Susesi için bugün Edirne Eski Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Sabah İstanbul'daki Florya Camii'nde helallik alınmasının ardından Susesi'nin cenazesi, Edirne'ye getirildi. Özer Sezer Susesi için Eski Camii'de ikindi namazında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Susesi ailesini, sevenleri, dostları ve çok sayıda iş insanı yalnız bırakmadı.

İkindi namazından sonra Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Özer Sezer Susesi'nin cenazesi, Edirne Yeniimaret Mahallesi'ndeki Bademlik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenaze töreni-Ailenin taziyeleri kabul etmesi-Anneden detaylar-Cenazeye katılanlardan detaylar-Cenazenin kılındığı Eski Camii-Cenaze namazı kılınması-Cenazenin camiden çıkarılması

Haber - Görüntü: Olgay GÜLER/ EDİRNE, ============================

Depremzede aileler, soğukta üşüyen kuzularını sobanın yanında ısıtıyor

İRAN'ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde en büyük hasarın, olduğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde bir çok ahır yerle bir oldu. Hayvanları dışarıda kalan vatandaşlar, enkaz yığınına dönüşen evlerinin önünde kurdukları sobanın önünde kuzuları ısıtmaya çalıştı.

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler Mahallesi'nde İran'ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde en çok hasar gören mahalleler oldu. En büyük yıkımın yaşandığı, ev ve ahırların neredeyse tümünün yıkıldığı Özpınar Mahallesi'nde, yüzlerce büyük ve küçükbaş hayvan yıkılan ahırların enkazının altında kalarak telef oldu. Halı parçaları ve battaniyelere sardığı kuzuları sobanın yanındı ısıtmaya çalışan hayvan sahibi Oktay Arslan, depremde hem evini . hem de ahırının yıkıldığını söyledi. Arslan,öHayvanlarımızın kaldığı ahır yıkıldı. 40 küçükbaş hayvanımız enkaz altında kaldı. Diğer küçükbaş hayvanlarımıza dışarıda bakıyoruz. Havalar çok soğuk olduğu için battaniye ve halı parçalarına sarıp, sobanın yanında ısıtmaya çalışıyoruz.ödedi.

Kürtçe konuşan Habibe Arslan ise, torunun yardımına geldiğini söyleyerek,öbir çok hayvan telef oldu. Sağ kalan kuzuları da sobanın yanında ısıtmaya çalışıyoruz.ödiye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Koyun ve kuzulardan genel ve detaylar-kuzuları sobanın yanında ısıtan vatandaş-Detaylar-Muhabir anonsu-kuzuları ısıtan Oktay Arslan ile röportaj-Habibe Arslani ile kürtçe röportaj-Genel ve detaylar

Haber: Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/VAN,=============================

Geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın söndürüldü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir işletmenin önünde bulunan cam şişe geri dönüşüm kutusunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Bugün, saat 14.00 sıralarında Ergenekon Kavşağı yakınında bulunan cam şişe geri dönüşüm kutusu bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Küle dönen geri dönüşüm kutusu kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İtfaiye ve olay yerinden genel görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), ===============================

Devrilen saman balyaları altında yaşamını yitiren muhtar toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi'nin üzerine saman balyaları devrilmesi sonucu yaşamını yitiren muhtarı 55 yaşındaki Özkan Ergin, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hamidiye Mahallesi'nin 3 dönemdir muhtarlığını yapan Özkan Ergin, dün saat 12.30 sıralarında, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için gittiği evine 200 metre mesafedeki hayvan damında yakınları tarafından saman balyaları altında hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, evli, 3 çocuk babası Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Devrilen saman balyalarının altında kaldığı belirlenen Ergin'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Muhtar Ergin için bugün öğlen muhtarlığını yaptığı Hamidiye Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediye Başkan Yardımcıları Mert Öreroğlu ve Kadir Mutlu, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Haktan Öztürk, Nazilli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ergin'in ailesi ve yakınları vatandaş katıldı. Oğlunun cenazesinde gözyaşlarını tutamayan Halil Ergin'i yakınları sakinleştirmeye çalıştı.Cenazede konuşan Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, "Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin'in kaybetmenin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah tüm sevenlerine ailesine ve yakınlarına sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kılınan namazın ardından Ergin'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Hamidiye Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hamidiye camisinden detay görüntü. -Cenazeye katılanlardan görüntü-Helallik istenmesinden görüntü-Cenaze namazının kılınmasından görüntü -Tabutların omuzlar üzerinde cenaze aracına taşınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: DHA