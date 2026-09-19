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Sen misin Türkiye'yi beğenmeyen! Kulüpsüz kalan yıldız futbolcuyu eski takımı bile istemedi

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Sen misin Türkiye'yi beğenmeyen! Kulüpsüz kalan yıldız futbolcuyu eski takımı bile istemedi
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Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Jadon Sancho, transfer dönemlerinde adı sıkça Türk ekipleriyle de anılsa da henüz hiçbir kulüple anlaşma imzalamadı. Sancho'nun eski takımı Borussia Dortmund'a dönüşü konuşulurken Alman kulübünün yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünmediği belirtildi.

Manchester United, Chelsea ve Borussia Dortmund gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Jadon Sancho, kendisine halen bir takım bulamadı. Transfer dönemlerinde adı sıkça Türk ekipleriyle de anılan 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, Süper Lig'de forma giymek istememişti. Sancho, şu ana kadar hiçbir kulüple anlaşma imzalamadı.

ESKİ TAKIMI DA KAPILARI KAPATTI

Mirror’ın haberine göre; Sancho’nun kariyerinin parladığı Borussia Dortmund’a dönüşü konuşulurken Alman kulübünün teknik direktörü Niko Kovac, oyuncunun bonservissiz olmasına rağmen transfer olması teklifini reddetti.

ŞU ANDA SERBEST KONUMDA

Bu gelişmenin ardından Dortmund yönetimi de eski futbolcusunu kadrosuna katmak için herhangi bir girişimde bulunmayacağını netleştirdi. Sancho, Aston Villa’daki kiralık döneminin ardından şu anda serbest durumda bulunuyor.

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