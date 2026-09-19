Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 4-0'lık skorla kazandı.

TRABZONSPOR MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

4. dakikada Galatasaray sol taraftan ceza alanına yakın yerden Jakobs ile kullandığı taç atışında gol ararken bir anda kalesinde golü gördü. Taç atışı sonrasında son olarak savunmada Mustafa Eskihellaç'ın uzaklaştırdığı top ile kendi yarı alanında rakip savunmanın arkasında buluşan Muhammed Salah, ceza alanına kadar girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncu, yerden bir vuruşla topu Uğurcan'ın sağından filelerle buluşturdu.

SANCHEZ'İN KAFASI İSABETSİZ

18. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa ile çıkardığı topu Sanchez kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

TRABZON'DA İKİNCİ GOL

39. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Muhammed Salah'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saviolo'nun yerden şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti.

DEV MAÇTA FARK 3'E ÇIKTI

44. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Dju, savunmada Sanchez'den kaptığı topu Salah'a aktardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden vuruşla topu filelere gönderdi.

TOP DOĞRUDAN DIŞARIDA

59. dakikada Trabzonspor'da Salah topla buluştu ve ceza sahasına doğru ortasını gönderdi. İçeride hiçbir oyuncu topa dokunamadı, meşin yuvarlak doğrudan auta çıktı.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 72. dakikasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü. Hakem Batuhan Kolak, deneyimli oyuncuyu oyun alanının dışına gönderdi.

SALAH HAT-TRICK YAPTI

80. dakikada Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. Salah savunma arkasına sarktı, topu sürerek karşı karşıya kaldı ve vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi! Salah bu golle birlikte hat-trick yaptı.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

85. dakikada Galatasaray'da Ugochukwu, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Batuhan Kolak, VAR incelemesi için kenara geldi. Pozisyonu monitörden izleyen Kolak, genç oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

TRABZON'DA KAZANAN BORDO-MAVİLİLER

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Trabzonspor kazandı. Bu sonuçla birlikte Thomas Reis'in öğrencileri puanını 10'a yükseltti. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise 13 puanda kaldı. Milli aranın ardından Trabzonspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.