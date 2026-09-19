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'Ayak suyunu' içmek için kuyruğa girdiler! Bardağı 364 liradan kapış kapış gitti

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'Ayak suyunu' içmek için kuyruğa girdiler! Bardağı 364 liradan kapış kapış gitti
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Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen bir etkinlik sırasında fuar alanı dışında kurulan stant ilginç görüntülere sahne oldu. Kadın anime karakteri kostümlü modellerin ayaklarını limonata ve kola bulunan kaplara sokmasının ardından hazırlanan içeceklerin satıldığı görüntüler ülke kamuoyunda büyük tepki topladı.

Çin'de düzenlenen bir popüler kültür etkinliğinde, fuar alanının dışında yapılan sıra dışı bir satış ülkenin gündemine oturdu.

Guangzhou'daki Firefly Comic Con sırasında kadın anime karakteri kostümlü modeller, ayaklarını içeceklerin bulunduğu kaplara sokarak satış yaptı.

BİR BARDAĞI 364 TL’YE SATILDI

Etkinlik çevresinde kurulan stantta limonata ve kola bulunan plastik kovalar kullanıldı. Kadın modellerin ayaklarını bu kaplara sokmasının ardından hazırlanan karışım, "ayak banyosu suyu" adıyla plastik bardaklarda satışa çıkarıldı. Söz konusu içecek bir bardağı 50 yuan, yani yaklaşık 364 liradan alıcı buldu.

ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTURDULAR

Öte yandan etkinliğe katılan çok sayıda kişinin stant önünde beklediği belirtildi. Bazı müşterilerin satın aldıkları içeceği, modellerin ayaklarını soktuğu kaplardan alınan sıvıyla temas ettirerek tükettiği de kaydedildi.

ORGANİZASYON YÖNETİMİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın Çin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine fuar organizatörleri duruma müdahale etti. Söz konusu stantla bağlantılı kişilerin etkinlik alanından çıkarıldığı bildirildi. Organizasyon yönetimi ayrıca benzer uygulamaların sonraki etkinliklerde yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com
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