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Zonguldak'ta 2 kız çocuğunun etek altını çektiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı

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Zonguldak'ta 2 kız çocuğunun etek altını çektiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı
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Zonguldak'ta dolmuş durakları bölgesinde 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini telefon kamerasıyla çektiği iddia edilen şüpheli, vatandaşların müdahalesiyle alıkonuldu. Polis, gözaltına aldığı şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el koydu; soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK'ta, dolmuş duraklarının bulunduğu bölgede 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini telefon kamerasıyla çektiği iddia edilen U.S.'ye (35) önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşlar tarafından alıkonulup yere oturtulan U.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Asma dolmuş durakları bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre U.S., 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini çekerken çevredekiler tarafından fark edildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yakalanan U.S. alıkonulup yere oturtuldu. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis tarafından gözaltına aldı. U.S.'nin kentteki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öne sürüldü.

Şüphelinin cep telefonuna incelenmek el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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