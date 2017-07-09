Dha Yurt Bülteni-13

(GENİŞ HABERİ)



BESNİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (EK)



1)CENAZESİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİ



Bitlis'in Hizan İlçesi'nde, şehit olan iki askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin cenazesi, Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla, memleketi Adıyaman'a getirildi. Şehidin cenazesini havaalanında Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, şehidin babası Osman İnce, annesi Cemile İnce, eşi Esra İnce, kardeşleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havalimanına inen uçağa giren şehidin annesi Cemile, eşi Esra ve kardeşleri tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren şehidin yakınları, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Şehidin gözyaşı döken tek kız kardeşi Ergül Yıldız, "Nasıl kıydılar, benim küçücük kardeşime nasıl kıydılar? İki yavrusu öksüz kaldı. Bizi de götürün ne olur. Biz de gidelim? Öldü, biz de öldük işte. Şehit mi oldun sen kardeşim?" diyerek uzun süre ağıt yaktı. Biri kız, 6 kardeşten ortancası olan 2 çocuk babası Şehit İnce'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı ve toprağa verilmek üzere Besni İlçesi'ne bağlı Köseceli Beldesi'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Adıyaman Havalimanı



Karşılamaya gelenler



Şehidin kız kardeşinin ağıtları



Uçağın gelişi



Şehidin ailesinin uçağa girmesi



Ağlayanlar



Tabutun cenaze aracına taşınması



Şehidin eşi ve annesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB



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ERZİNCAN'DA PATLAYICI TUZAĞI: 3 ASKER YARALI (EK)



2)VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Erzincan'da askeri aracın geçisi sırasında meydana gelen patlama ile ilgili Valilik yazılı bir açıklama yaptı. Patlama nedeniyle yaklaşık 1 saat karayolu trafiğe kapatılırken, açıklamada şöyle denildi: "Saat 14.35 sıralarında, Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde, ilimiz Üzümlü İlçesi Avcılar Köyü mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama neticesinde kahraman jandarma personellerimizden 3'ü hafif şekilde yaralanmıştır. Olayın failleri olan teröristleri bulup etkisiz hale getirmek üzere operasyon başlatılmıştır. İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."



Görüntü Dökümü



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-Hastaneye getirilen yaralı askerler



-Valinin yaralı askerleri ziyareti



-Vali Ali Arslantaş'ın açıklaması



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,



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3)KAYSERİ'DE UZMAN ÇAVUŞ İNTİHAR ETTİ



KAYSERİ'de, 44 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin İnat, boş araziye park ettiği otomobilinin içinde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.



Olay, merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İncesu Açık Cezaevi'nde görevli Uzman Çavuş Hüseyin İnat, 33 ATA 88 plakalı otomobiliyle boş araziye geldi. Hüseyin İnat, tabancasını başına dayayarak ateşledi.



Silah sesini duyan çevredekiler durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnat'ın öldüğünü belirledi. Uzman Çavuş İnat'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü



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İntihar ettiği alandan genel görüntü



Olay yeri inceleme polislerinin çalışması



Yakın plan intihar eden uzman çavuş



Detay



Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA



1 Dosya 7 dakika 00 saniye- 197 MB



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4)ZONGULDAK'TA DEPREM TATBİKATI



ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi'ne bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde, deprem sonrasında oluşabilecek yangın, sel ve enkaz altında kalanların kurtarılmasıyla ilgili arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.



Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME) tarafından düzenlenen tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD, Ereğli ve Devrek Belediyesi İtfaiye ekipleri, Radyo Amatörleri Cemiyeti ve sağlık personeli katıldı.Tatbikat nedeniyle oluşturulan kriz masasında Devrek Kaymakamı Yakup Güney görev aldı. Senaryo gereği, 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bina altında 2 kişi mahsur kaldı. Ayrıca bölgedeki HES barajının kapağı zarar görmesi sonucu dere suyu yükseldi. Dere kenarında piknik yapan 2 kişi suda sürüklendikten sonra köprü ayağına tutunarak yardım bekledi. Ekipleri, ilk olarak köprü altında kurtarılmayı bekleyen yaralıların yanına halatla inerek ilk müdahaleyi yaptı. 2 kişi daha sonra sedyeye konularak halatla derenin karşısına geçirilerek ambulansa alındı. Ardından deprem nedeniyle bir binanın enkazı altında kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca çıkan yangında itfaiye tarafından söndürüldü.



MAG AME Türkiye Koordinatörü Hüseyin Karadayı, amaçlarının Zonguldak bölgesinde kamu kurumları ve STK'ların afet ve acil durumlar karşısında bir koordinasyon halinde organize halinde çalışmasını sağlamak olduğunu söyledi. Birçok ekibin katıldığı tatbikatın başarılı geçtiğini ifade eden Karadayı,"Yaptığımız çalışmalar gündelik hayatta her zaman karşılaşabilecek olaylardır. Sadece deprem değil bütün acil durum olaylarına hazır olmak öncelikli amacımız" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Deprem anonsu



-Ekiplerin olay yerine gelmesi



-Kurtarma çalışması



-Yaralının kurtarılması



Hüseyin Karadayı ile röp.



Süre: (6.42) Boyut: (214 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak),



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5)600 RAKIMLI ELMALI'DA YOGA SEANSI



TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'ne bağlı 600 rakımlı Elmalı mahallesine İstanbul'dan gelen bir grup kadın, yüksek tepelerde yoga seansı yaptı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Tarımsal Daire Başkanlığı'nın doğa turizmine hazırladığı Malkara İlçesi'nin Elmalı mahallesine İstanbul'dan gelen bir grup kadın yoga seansı yaptı. Yoga eğitmeni Suzan Tanırcan, beraberindeki kadınların İstanbul'dan kalabalığından uzaklaşmak için Elmalı mahallesine geldiğini ifade ederek, "Biraz doğayla buluşmak için Tekirdağ geldik. Çok sevdik burayı, arada bir yoga yapmak için yakın şehirlere, şehir dışına kaçmaya çalışıyoruz. Burayı yeni keşfettik. Elmalı köyünde Ege-Marmara manzaralı doğanın içinde hem bu huzuru yakalamak hem bir yandan bu nefis manzara, harika köy kahvaltısıyla özellikle Elmalı da değişik bir deneyim bizim için. Kendimizi İstanbul gibi koşturmalı bir şehrin dışında, daha sakin ve huzurlu hissediyoruz" dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi kapsamında Elmalı mahallesinde ki tarihi bir binayı tanıtım evine çevirdiklerini belirterek, "Bugünkü etkinliğimiz İstanbul'dan gelen bir grup hanım misafirlerimiz, bu bölgenin yoğun oksijenden, temiz havasından, kekik kokusundan yararlanarak, rakımı 600 metreye ulaşmış bir bölgede hem Ege'yi hem Marmara'yı aynı anda gözleme fırsatı bularak etkinliklerini gerçekleştiriyorlar" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-600 rakımlı tepede yoga yapan grup



-Yoga seansı ve detaylar



-Tarımsal daire başkanı röportajı



-Elmalı mahallesi detay



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-