Kamboçya'nın Kandal eyaletinde okul servisi gölete düştü, 5 kız öğrenci öldü

Kamboçya'nın Kandal eyaletinde okul servisi gölete düştü, 5 kız öğrenci öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamboçya'nın Kandal eyaletinde sabah saatlerinde okul servisi yoldan çıkarak gölete düştü ve 5 kız öğrenci yaşamını yitirdi. Kazada 3'ü ağır 21 öğrenci yaralandı; polis 31 yaşındaki servis şoförünü gözaltına aldı.
KHSACH Kamboçya'da okul servisinin yoldan çıkarak gölete düşmesi sonucu 5 kız öğrenci hayatını kaybetti.
Kandal eyaleti polisinden yapılan açıklamada, başkent Phnom Penh'in 49 kilometre kuzeyinde bulunan eyalette sabah saatlerinde okul servisinin yoldan çıkarak gölete düştüğü belirtildi.
Kaza esnasında otobüste 12 ila 14 yaşlarında 26 öğrenci bulunduğu aktarılan açıklamada, 5 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 21 öğrencinin de yaralandığı kaydedildi.
Polis, 31 yaşındaki servis şoförünü gözaltına aldı.
Görgü tanıkları, hızla giden servisin önüne aniden motosikletin çıkması sonucu frene basan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.