Dha Yurt Bülteni 13

1- Kırkpınar'ın Başpehlivanı Orhan Okulu

EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Şaban Yılmaz'ı altın puanla yenen Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı.

Edirne'de geçen Cuma günü başlayan 657'nci Tarihi Kırkpınar güreşlerinde bugün 14 boyda çeyrek finalden başlayan güreşler tamamlandı. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Şaban Yılmaz ile karşılaşan Orhan Okulu altın puanlama bölümünde rakibini yenerek 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazandı. 2015 yılında başpehlivan olan ve geçen yılda finalde İsmail Balaban'a yenilerek ikinci olan Okulu, 3 yıl aradan sonra ikinci başpehlivanlığını kazanarak altın kemeri Antalya'ya götürdü.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Antalyalı pehlivan Orhan Okulu, Cumartesi başlayan başpehlivanlık güreşlerinin ilk turunda Kaan Kaya'yı yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Hasan Cengiz'i, üçüncü turda ise Nedim Gürel'i yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek final kurasında eşleştiği Hüseyin Gümüşalan'ı ve yarı finalde de Serhat Balcı'yı eleyen Okulu adını finale yazdırdı.

Görüntü Dökümü:

-Final güreşi

-Orhan Okulu'nun puan alması

-Sevinci ve toplanan kalabalık

-Omuzlara tribünleri gezmesi

-Sevinç gösterileri genel

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Ünye'de sağanak sele neden oldu (2)

METREKAREYE 151 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ordu'nun Ünye ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde su basan evlerdeki tahliye çalışmaları sürdürülürken, yollarda da temizlik çalışmaları yapıldı. İlçe merkezindeki Fevzi Çakmak, Kaledere, Liseler, Saraçlı, Çınarlık ve Bayramca mahallelerinin selden etkilendiği belirtildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Meteoroloji'den aldığımız bilgilere göre, normalde metrekareye 10 kilo yağış düşmesi gerekirken, Ünye'de metrekareye 151 kilo yağış düşmüş. Yani normalin 15 katı yağışla karşı karşıyayız. Bununla ilgili ekiplerimiz, AFAD ile ilgili bilgi çerçevesinde gün içerisinde uyarılarını yapmış ve yağmurun başlamasıyla birlikte tüm ekiplerimiz özellikle Tabakhane Deresi'nin sağında ve solunda gereken önlemleri almıştır. Sahada şu anda 58 iş makinemiz ve 206 personelimiz tüm üst bölgelerde çalışma ve hasar tespitine devam ediyor. Ünye'de 2006 yılında yaşanan sel felaketinde Tabakhane Deresi taşmış ve civarındaki mahallelerdeki evlere zarar vermişti. Bu kez derede yapılan ıslah çalışmalarıyla birlikte derenin duvarlarının 1,5 metre yükseltilmesi bu sel felaketini önleyen en önemli faktör olmuştur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Temizlik çalışmalarından detaylar

-Belediye Başkanı Ahmet çamyar'ın açıklamaları

(SÜRE: 1.34 Dk) (BOYUT: 177.53 MB)

Haber-Kamera: Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - Pompalı tüfekle polislerin üzerine yürüdü, çağrılar üzerine teslim oldu

KONYA'da, oto yıkamacıda, iki grup arasında sıra yüzünden başlayan tartışma, yolun karşısında tekel bayisinde taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Elindeki pompalı tüfekle polislerin üzerine doğru yürüyen kişi, çağrılar üzerine teslim oldu. Kavgada 1 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkamacıda, müşteri ile çalışanlar arasında sıra yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada otomobilini yıkatmak istemeyen müşteri, caddenin karşısına geçerek, buradaki tekel bayisine girdi. Oto yıkamacıda çalışanlar ise çevreden çağırdıkları yaklaşık 30 kişiyle büfeye taş ve sopalarla saldırdı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tekel bayisinin önüne gelen ekiplere doğru bir kişi, elinde pompalı tüfekle yürümeye başladı. Ekipler ise silah doğrultarak, şüpheliye 'Teslim ol' çağırısında bulundu. Bunun üzerine şüpheli, elindeki pompalı tüfeği bırakarak, teslim oldu. Olay yerine gelen çevik kuvvet polisleri de kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Görüntü dökümü:

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-Elinde pompalı tüfekle polislerin üzerine yürüyen kişinin görüntüsü

-Silahlı şüphelinin teslim olması

-Polislerin kavgaya müdahalesi

-Polisin biber gazlı müdahalesi

-Detaylar

(KJ: Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Voleybolcu Beyza, toprağa verildi

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bisikletle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren voleybolcu Beyza Adalı (17), toprağa verildi.

Trakya Gelişim Voleybol Takımı'nda oynayan, Saray Naki Erenyol Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Adalı, geçen 6 Temmuz'da üyesi olduğu Saray Belediyesi Bisiklet Kulübü üyesi arkadaşlarıyla birlikte bisikletleriyle gezmeye çıktı. Kambursöğüt mevkiinde Beyza'nın kullandığı bisiklete, A.Ö. yönetimindeki 10 ANF 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Beyza Adalı, tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Beyza Adalı'nın cenazesi, ailesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak, Saray Yeni Mahalle'deki evine getirildi. Cenaze burada helallik alındıktan sonra Yeni Mahalle Camii'ne götürüldü. Cenazeye Adalı ailesinin yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve vatandaşlar katıldı. Adalı ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, Beyza'nın tabutunun üzerine Trakya Gelişim Voleybol Takımı'nın forması örtüldü. Baba Salih Adalı, öCanım kızım benim. Yaktın içimizi yaktınö diyerek gözyaşı döktü.

Beyza Adalı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazpaşa Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü

-Cenazenin gelişi

-Cenaze namazı

-Tabut üzerine konan formadan görüntü

-Babanın ağlaması

-Ağlayanlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),-

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5 - Otobüsü karakol önüne çeken 'o' şoför konuştu

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),-İZMİT'te, özel halk otobüsünde yaşlı bir kişinin, genç kızın kıyafeti nedeniyle tepki göstermesi üzerine aracı karakola çeken şoför, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, özgür bir ülke. Bir bayan otobüse şortla da biner, mini etekle de biner, askılıyla da biner. Yolcuya benim, 'Sen bu otobüse binemezsin' deme lüksüm yok. Devlet kanunlarına göre çantasında kedi, köpekle de binebilir. Şimdi o kadının, o çantadaki kedi, köpek kadar değeri yok mu? Kıyafetinden dolayı otobüse binemeyecek mi şimdi o kadın? Böyle bir şey yok" dedi.

Cuma günü, Derince Çınarlı Mahallesi ile İzmit Gündoğdu Mahallesi arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana gelen olayda, Mehmet T. isimli kişi, aracın ön koltuğunda oturan Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören Kazakistan uyruklu genç kızın kıyafeti nedeniyle şoföre, "Bu arabayı doğru polis karakolunun önüne çekeceksin" dedi. Ne olduğunu anlamaya çalışan şoföre Mehmet T., "Sen bu arkandaki insanlarla, genç kızlarla bu arabayla kaza yaparsın? Böyle olmaz" dedi. Şoför ve bazı yolcular, yaşlı adama tepki gösterdi. Şoför, yaşlı adama tepki gösterip, şikayetçi olacağını söyleyerek aracı karakolun önüne çekti. Polis de, yaşlı adama hür bir ülkede yaşadığımızı belirterek, uyardı. Genç kız şikayette bulunmazken, şoför ile yaşlı adam birbirleri hakkında şikayette bulundu.

'TÜRKİYE ÖZGÜR BİR ÜLKE'

Trafik stresinden ötürü araca binen yolculara çok fazla dikkat etmediğini söyleyen halk otobüsü sürücüsü Özgür Sert, "Aracıma Mehmet Ali Paşa'dan bir bayan bindi. Sonra da yaşlı bir adam bindi. Biner binmez zaten, o bayana irkilerek bir baktı. Bayanın arkasında oturanlar yer vermek istedi. Oraya da oturmadı. Sonra arka koltuğa geçti. Birden oturduğu yerden kalkıp yanıma geldi. 'Hemen arabayı karakola çek' dedi. Ben, 'Neden?' diye sorunca, 'Ben bu olaydan şikayetçiyim. Sen böyle kaza yaparsın' dedi. Aslında kazaya sebebiyet verecek bir şey yok. O bayan aynada zaten kör noktada kalıyordu. Kalmasa bile, trafik stresiyle zaten arabaya kim binmiş, nasıl binmiş ona bakamıyorsunuz. Ben önce geçiştirmeye çalıştım ama tepkisi devam edince ben de sinirlenmeye başladım. Burası sonuçta Türkiye Cumhuriyeti, özgür bir ülke. Bir bayan otobüse şortla da biner, mini etekle de biner, askılıyla da biner. Yolcuya benim, 'Sen bu otobüse binemezsin' deme lüksüm yok. Devlet kanunlarına göre çantasında kedi, köpekle de binebilir. Biz sonuçta devletin belirlediği kanuna göre yolcu taşıyoruz. Şimdi o kadının, o çantadaki kedi, köpek kadar değeri yok mu? Kıyafetinden dolayı otobüse binemeyecek mi şimdi o kadın? Böyle bir şey yok" dedi.

'OTOBÜSÜ KARAKOLA ÇEKİP POLİS ÇAĞIRDIM'

Tartışmanın büyümesi üzerine otobüsü karakolun önüne sürdüğünü anlatan Sert, "Otobüsü karakola çekip polisi çağırdım. Gelen polis arkadaş da 'Burası özgür bir ülke, bizim kimseye karışma lüksümüz yok' dedi. O sırada ben şikayetçi olduğumu belirttim. O şahıs da, otobüse böyle kadınları bindirdiğim için benden şikayetçi olduğunu söyledi. Birbirimizden karşılıklı şikayetçi olduk. Arabadaki kardeşimiz de koşarak indi zaten. Otobüsten indikten sonra da az ileride ağladı. 2-3 tane kadın polis giderek sakinleştirdi kardeşimizi. Olayı tam anlayamadı da o. Mini etek de giymemiş zaten. Kamera kayıtlarında da gözüküyor. Sonra şikayetçi olduk." diye konuştu.

'OTOBÜSTE BAĞIRMAYA BAŞLAYINCA ŞOFÖR KARAKOLA GİTMEK ZORUNDA KALDI'

Olay anında otobüste yolcu olan İsmail Akgüneş ise, "Olay esnasında o bayanın arka koltuğunda oturuyordum ben de. O adam zaten arabaya binerken tepkili olarak bindi. Gözlerini kaçırarak bindi. Benim yanımdaki arkadaş yer verdi ama oturmak istemedi. Geçti en arkadaki koltuğa oturdu. Birkaç dakika sonra da koşarak şoförün yanına gelip bağırmaya başladı. 'Arabayı karakola çekeceksin. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Arkana oturtamazsın' gibi telkinlerde bulundu. Sürekli 'Karakola çekeceksin' diye bağırmaya başlayınca şoför arkadaş da karakola gitmek zorunda kaldı. Karakolun önünde polis arkadaşlar arabaya binip anlattılar. 'Burası özgür bir ülke, yasalara göre senin hiçbir şeye karışmaya hakkın yok' dediler. Ama o yaşlı şahıs halen diretmekte devam etti. Yaşlı şahıs şikayetçi olacağını söyleyince şoför arkadaş da şikayetçi olmak istedi" dedi.

'O KADININ ELBİSESİ AÇIK BİR KIYAFET DEĞİLDİ'

Genç kızın elbisesinin açık bir elbise olmadığını söyleyen Akgüneş, "Bayan arkadaş yabancı uyruklu olduğu için olayın kendisi hakkında olduğunu zaten tam anlayamadı. Arabadan ağlayarak indi. Ondan sonra işin kendisi hakkında olduğunu anlayınca karakola gitti. Karakolda polis arkadaşlar durumu o yaşlı şahsa anlatmaya çalışıyordu ama o diretiyor. 'Burası dedelerimizin kurtardığı ülke, burada kimse böyle gezemez' diyor. Ama o kadının kıyafeti de açık bir kıyafet değildi. Elbise vardı üzerinde. Elbisesi de dizlerindeydi. Üstünde de az bir dekoltesi vardı. Onda da fazla bir açıklık yoktu. Karakoldaki polis arkadaşlar bile o şahsı zorlukla susturabildiler" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sürücü Özgür Sert ile röp.

-Yolcu İsmail Akgüneş ile röp.

-Detay