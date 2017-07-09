Dha Yurt Bülteni-12

ADIYAMAN BESNİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (EK)



ŞEHİT RECEP İNCE MEMLEKETİ ADIYAMANA GETİRİLDİ



PKK'lı teröristlerin Bitlis'in Hizan İlçesi'nde, yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan iki askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Recep İnce memleketi Adıyaman'a getirildi.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Şehidin cenazesinin Adıyamana getirilmesi



Haber: ADIYAMAN,



==================================================



2)BODRUM'DA KORKUTAN YANGIN



MOBİLYA MAĞAZASININ ATIKLARINI İMHA ETMEK İÇİN YAKTIĞI ATEŞ NEDENİYLE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN TARIM ARAZİLERİNE SIÇRADI



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir mobilya mağazasının atıklarını imha etmek için yaktığı ateş nedeniyle makilik alanda çıkan yangın, yakındaki tarım arazilerine de sıçradı. Şu ana kadar 4 hektar makilik, 6 hektarda tarım arazisini küle çeviren alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.



Bodrum'un kırsal Yukarı İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan, bugün saat 15.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Zeytin ve incir ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerine de sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Köylüler, ahırlarındaki hayvanlarını dışarı çıkarıp, uzaklaştırırken bölgeye Bodrum İtfaiye Grubu'na ait 6 yangın söndürme aracı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 uçak ile Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne ait 4 arazöz ve 40 orman işçisi sevk edildi. bir mobilya mağazasının atıklarını imha için yakılan ateş nedeniyle çıktığı belirlenen yangına, çevredeki vatandaşlar da, kazma, kürek, tırmık ve bahçe hortumları ile müdahale ederek destek verdi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle alevleri söndürmekte güçlük yaşandı. Şu ana kadar 4 hektar makilik, 6 hektarda tarım arazisini küle çeviren alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor. Yangının hızla büyüdüğünü belirten çiftlik sahibi 45 yaşındaki Nilüfer Kaya, "Alevler birden büyüdü çiftliğin içine kadar girdi. Hayvanları zor kurtardık. Arazilere ara yolların açılmamış olması, müdahaleyi güçleştirdi. Herkes elinden geleni yapıyor ama bugün işimiz çok zor çünkü rüzgar fazla" dedi. Jandarma ve zabıta ekipleri alevlerin yaklaştığı yerleşim alanlarına yakın bölgelerde tedbir almaya başladı. Alevlerin Akyarlar ve Bala mahallelerine doğru ilerlediği belirtildi.



Görünütü Dökümü



-----------------------------:



-Yangından görüntü



-Söndürme çalışmalarından görüntü



-Vatandaşların söndürme çalışmalarına destek vermesinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



(Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),



=================================================



3)ALMANLARIN İNCİRLİK'TEN ÇEKİLMESİ BAŞLADI



ALMAN parlamenterlerin ziyaretine izin verilmeyen Adana'daki İncirlik Üssü'nden, bu ülke uçaklarının ayrılması çalışmalarına başlandı. Almanya'da yayınlanan Der Spiegel Dergisi de, Alman ordusuna ait unsurların Adana'daki üsten ayrılmakta olduğuna ilişkin haber yayınladı.DEAŞ'a karşı operasyonlar için kurulan koalisyonda yer alan ve 2015'de İncirlik Üssü'nde konuşlanan Alman uçak ve askerlerinin Ürdün'e kaydırılacağı açıklandıktan sonra, Alman askerleri geçen ay hazırlıklara başladı. Bu ay başından itibaren 2 ay içinde intikalin tamamlanması programlandı ve verilen bilgilere göre nakliye uçakları ile taşınma işlemi başladı. Tornado savaş uçaklarının ise daha uzun bir süre İncirlik ya da Almanya'da kalarak DEAŞ operasyonlarına devam edeceği, Ürdün'deki havaalanda hazırlık tamamlanınca bu ülkeye gideceği belirtildi.



2 YILDIR İNCİRLİK'TE



Almanya Federal Meclisi'nden çıkan tezkerenin ardından 10 Aralık 2015'te Schleswig Holstein eyaletindeki Jagel Üssü'nden yola çıkan Tornado keşif uçakları, Adana'daki İncirlik Üssü'ne geldi. Türk- ABD Ortak Savunma Tesisi olan İncirlik Üssü'nde konuşlanan Alman uçakları, DEAŞ'a karşı mücadelede keşif uçuşları yaptı. Tornado tipi uçaklar ve Airbus A400M tipi nakliye uçağı ile 260 asker için Almanya, daha önce İncirlik'te uçak pisti, askerler için de karargah kurulmasını, parlamenterlerinin de üssü ziyaretini talep etti. Ancak Türkiye, Ermeni tasarısı ve PKK'ya karşı yeterli mücadele yapmaması gerekçesiyle bu teklife sıcak bakmadı.



Adana'da, Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ise ABD- Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nde, rutin uçuşlarına devam ediyor. Bugün de İncirlik'te ABD uçaklarının hareketliliği özellikle öğlen saatlerinde dikkat çekti. Hem kargo hem de tanker uçakların havalandığı görüldü.



Görüntü Dökümü



------------------------



Uçağın havalanışı



Havada görüntüsü



DHA Muhabiri Salih Üçtepe'nin anonsu



Üstten kalkan uçakların görüntüsü



Üssün genel görüntüsü



SÜRE: 02'59" BOYUT: 182 MB



Haber: Salih ÜÇTEPE -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,



=====================================================



YÜKSEKOVA'DA 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ (EK)



4)SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde teröristlerin silah ve roketli saldırısı ardından çıkan çatışmada öldürülen 2 PKK'lı teröristle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bölgede 2 Kalaşnikof, 10 Kalaşnikof şarjörü, 1 roketatar, 1 roket başlığı, 8 el bombası, 2 şemsiye, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 dürbün, 1 radyo ele geçirilmiştir. Bölgede kapsamlı operasyona devam edildiği belirtildi.



YÜKSEKOVA/DHA



===================================================



5)12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ ŞÜPHELİSİNE DAYAK (EK)



SAMSUN'da 12 yaşındaki erkek çocuğu A.O.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 62 yaşındaki Ali C.S.M. vatandaşlar tarafından suçüstü yakalanıp dövüldükten sonra jandarmaya teslim edildi.



Olay dün Samsun'un Canik İlçesi 'ne bağlı Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. Evli 1 çocuk babası Ali C.S.M., iddiaya göre komşusunun oğlu A.O.'yu gezme bahanesiyle otomobiline bindirip ısız bir bölgeye getirdi. Şüpheli iddiaya göre otomobilden indirdiği çocuğa cinsel saldırıda bulunmaya başladı. Bu sırada olay yerinden geçen vatandaşlar durumu görünce şüpheliyi dövüp, çağırdıkları jandarmaya teslim etti. Çocuk ise ailesine teslim edildi. Jandarmada ifade veren Ali C.S.M. suçunu kabul etti.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ali C.S.M., bugün 'alıkoyma' ve 'cinsel saldırı' suçlarından adliyeye sevk edildi.







TUTUKLANDI



Samsun'da 12 yaşındaki erkek çocuğu A.O.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 62 yaşındaki Ali C.S.M., çıkartılığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SAMSUN/DHA



======================================================



6)PİKNİK YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALIP YANDI



ANKARA'ndan Kızılcahamam'a eşi ve çocuğu ile piknik yapmaya giden Ümit Doğru'nun kullandığı otomobil, Kargasekmez mevkiinde seyir halindeyken alev alıp yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürme çalışması sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, İstanbul yolu merkez istikametine doğru trafiğe bir süre kapatıldı. Yangında mal kaybının olmaması büyük bir şans olarak nitelendirildi.



Yangın, Ankara-İstanbul D-750 Karayolunda, Kızılcahamam Kargasekmez mevkiinde öğleden sonra meydana geldi. Ankara'dan Kızılcahamam'a eşi ve bir çocuğu ile birlikte piknik yapmak için yola çıkan Ümit Doğru yönetimindeki 06 AE 8835 plakalı otomobil, Kargasekmez mevkiinde bir anda alev aldı. Alevler içinde kaldığını gören sürücü Doğru, otomobili yol kenarına çekerek kendilerini son anda dışarı attılar.



Alevler içindeki otomobilin söndürülmesi için olay yerine itfaiye çağırıldı. Yoldan geçen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Otomobilin söndürülmesi sırasında İstanbul yolu merkez istikametine doğru bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobilin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını söndürmek için itfaiye ekipleri büyük çaba harcadı. Söndürme çalışmaları sırasında otomobilden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Çevrede korkuya neden olan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Otomobilin söndürülmesi sonrası İstanbul yolu yeniden trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü



------------------------



Otomobilin alep alıp yanması



İtfaiye ekiplerinin gelmesi



Otomobilin söndürülme çalışması



Detay



Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM(Ankara), -