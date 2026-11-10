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Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi

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Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
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Fenerbahçe, +4 yabancı kontenjanına uygun genç futbolcu arayışında rotasını Belçika'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Union Saint-Gilloise forması giyen 21 yaşındaki Senegalli stoper Massire Sylla'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hasan Çetinkaya'nın da genç futbolcu hakkında olumlu referans verdiği belirtildi.

  • Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'de forma giyen 21 yaşındaki Senegalli savunmacı Massire Sylla'yı transfer listesine ekledi.
  • Fenerbahçe, Sylla hakkında bilgi almak için Westerlo'nun ikinci başkanlığını yürüten Hasan Çetinkaya ile görüştü; Çetinkaya olumlu görüş bildirdi.
  • Sylla bu sezon 18 resmi maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti; piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe, gelecek dönem kadro planlaması kapsamında genç ve potansiyelli futbolculara yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. +4 yabancı kontenjanını değerlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, birçok oyuncuyu incelemeye aldığı ve bu isimler arasından Belçika'da forma giyen Massire Sylla'nın ön plana çıktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN RADARINA GİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'de forma giyen 21 yaşındaki Senegalli savunmacı Massire Sylla'yı transfer listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcunun bu sezon gösterdiği performansı ve gelişim potansiyelini değerlendirdiği belirtildi. 1,96 metrelik boyuyla dikkat çeken Sylla'nın, özellikle savunma hattına genç bir alternatif arayan Fenerbahçe'nin ilgisini çektiği aktarıldı.

HASAN ÇETİNKAYA'DAN OLUMLU REFERANS

Fenerbahçe'nin, Massire Sylla hakkında bilgi almak için Belçika ekibi Westerlo'nun ikinci başkanlığını yürüten Hasan Çetinkaya ile de görüştüğü öne sürüldü. Daha önce sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Çetinkaya'nın, Senegalli stoper hakkında olumlu görüş bildirdiği ifade edildi.

Bu değerlendirmenin ardından Sylla'nın Fenerbahçe'nin transfer adayları arasındaki yerini güçlendirdiği belirtildi. Ancak oyuncu için resmi bir teklif yapıldığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

18 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise forması giyen Massire Sylla, bu sezon çıktığı 18 resmi karşılaşmada 1 gol ve 2 asist kaydetti. Savunma oyuncusu olmasına rağmen hücumda da skor katkısı veren 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin genç stoperle ilgili transfer sürecinde nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCengiz Kesici:

TAYYİP ERDOĞAN IN 10 KASIM ATATÜRK KONUŞMASI BİRAZ SIKINTILI.! ŞU ANDA ÜLKEDEKİ ATATÜRK DÜŞMANLIĞIININ TEMELİNİ ATAN ERDOĞAN IN BU KONUŞMALARI ÇOK MANİDAR.İKİ AYYAŞIN YAPTIĞI YASALARLA BU ÜLKE YÖNETİLMEZ DİYEN DE ERDOĞANDI. ANLAŞILAN O,Kİ BASKIN SEÇİM VAR.VE ATATÜRK ÇÜLERDEN OY İSTİYOR.

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