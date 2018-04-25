Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

10.00

-Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Büyük Veri, OnlinePlatformlar ve Rekabet Hukuku Programı'na katılacak

10.00

-Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy,Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile buradaçıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığınyargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ABDULLAH GÜL İLE KARAMOLLAOĞLU ÖDÜL TÖRENİNDE

Haber-Kamera: Harun UYANIK - Can EROK/ İSTANBUL DHA

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katıldı. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül'ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı. Gül ile Karamollaoğlu salona birlikte girdi.

Ödül töreni öncesi sahneye çıkarak selamlama konuşması yapan Temel Karamollaoğlu, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sadece ekonomik parametreler ve gökdelenlerle ölçülemez. Gerçek manada gelişmişliğin en önemli ölçüsü bilim kültür ve sanata verilen önemdir. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli mirasımız kültürdür, sanattır, mimaridir. Bu ödül töreni kültür, edebiyat ve bilimi teşvik etmek için düzenlenmektedir." dedi.

Ardından ödül törenine geçildi. Erbakan Ödülleri, Milli Görüş Hareketi Lideri, 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın, insanlığın refah, barış ve kardeşliğine yaptığı katkıları anmak ve yaşatmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlendi. 'Erbakan Ödülleri' bilim, düşünce/Edebiyat, medya, sanat, spor ödülü kategorilerinde verildi.

"HEPİMİZDE BÜYÜK HAKKI VAR"

Ödül vermek üzere sahneye çıkan Abdullah Gül, "Onun hatırası zaten yaşıyor, yetiştirdiği insanlarda attığı tohumlar eserlerinde yaşıyor. Onun adına ödül vermek takdir edilecek hareket. Mekanı cennet olsun, hepimizde büyük hakkı var. Türkiye'ye büyük hizmetleri oldu, İslam dünyasına hizmetleri oldu. Bu zamanla daha da anlaşılacak. Kendisi adına verilen bu ödülü takdim etmekten büyük bir memnuniyet duydum." dedi.

Bu arada, yan yana oturan Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu'nun tören boyunca birbirleriyle konuştukları görüldü.

"SİYASET SATRANÇ SANATIDIR, SATRANCI İYİ OYNAYAN KAZANIR"

Ödül törenine katılan Ahmet Özal basın mensuplarının sorularını cevaplarken, "Türkiye'de ilk defa Başkanlık seçimi yapılıyor. Böyle hareketliliğin olması çok doğal, anormal bir durum görmüyorum. böyle yeni bir sistem değişikliği olacak. Halk kimi tercih ederse o Başkan olacak. Allah hayırlısını versin. Siyaset satranç sanatıdır, satrancı iyi oynayan kazanır. Bütün bu hareketliliğin hayırlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER

Medya Ödülüne Ruşen Çakır layık görülürken, ödül Çakır adına, Medyascope Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İrfan Bozan'a Uğur Dündar tarafından takdim edildi.

Sanat Ödülüne Semih Kaplanoğlu layık görülürken ödül, Kaplanoğlu adına Buğday Filmi Yardımcı Yönetmeni Abdulgaffur Şahin'e Cihangir İslam tarafından verildi.

Düşünce/Edebiyat Ödülü Şule Yüksel Şenler'e verilirken, ödül, Şenler adına Müzeyyen Taşçı'ya Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun tarafından takdim edildi.

Spor Ödülü ise, Ampute A Milli Futbol Takımı'na verilirken, ödülü takım adına, Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz İBB Eksi Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtun'nın elinden aldı.

Bilim Ödülüne İstanbul Teknik Üniversitesi layık görülürken, ödülü üniversite adına, Yardımcı Doçent Doktor Serdar Bilge, Abdullah Gül'den aldı.

Ödül töreninin ardından program sona ererken Abdullah Gül, Temel Karamollaoğlu tarafından uğurlandı. Gül ve Karamollaoğlu çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü Dökümü

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-Abdullah Gül'ün salona gelmesi

-Karamollaoğlu'nun karşılaması

-Ödül töreninden görüntüler

-Karamollaoğlu'nun konuşması

-Abdullah Gül'ün ödül vermesi

-Abdullah Gül'ün konuşması

-Gül ile Karamoloğlu'nun birbirleriyle konuşmaları

-Gül ile Karamollaoğlu'nun birlikte çıkmları

-Soruları yanıtsız bırakılması

24.04.2018 - 21.14 Haber Kodu : 180424206

24.04.2018 - 22.35 Haber Kodu : 180424212

24.04.2018 - 22.49 Haber Kodu : 180424215

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2- İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile "suikast silahı" olarak bilinen Glock marka tabanca da ele geçirildi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA

İstanbul Narkotik polisi, aralarında Bahçelievler ve Fatih'in bulunduğu bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ARARKEN SUİKAST TABANCASI BULDULAR

Narkotik Polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi'ndeki Araplar Sokaktı. 3 katlı binanın çatı katına giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin operasyona gidişi

-Özel Harekat Timlerinin binaya girişi

-Kapının kırılması

-Çevre güvenliği alan Özel Harekat Timleri

-Evde bulunan malzemeler

-Şüphelinin evden çıkarılışı

-Ele geçirilen malzemelerin araca götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

25.04.2018 - 07.00 Haber Kodu : 180425004

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3 - FATİH'TE ARACINI VERMEK İSTEMEYEN SÜRÜCÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te gece saatlerinde park halinde duran aracına binmek isteyen sürücü kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Fatih, Molla Gürani Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Eren, Oğuzhan Caddesi üzerinde park halinde duran ve kendisine ait olduğu öğrenilen 34 US 5397 plakalı otomobile binmek isterken kimliği belirsiz bir kişi önünü kesti. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi aracı gasp etmek istedi. Aracını vermek istemeyen Ahmet Eren de otomobilini gasp etmeye çalışan kişi ile kavga etmeye başladı. Bu sırada şüpheli elindeki bıçak ile Ahmet Eren'e saldırdı. Saldırı sonucu Ahmet Eren göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Eren'e ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

HASTANEYE KALDIRILAN ARAÇ SAHİBİ KURTARILAMADI

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Ahmet Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki iş yerlerininde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri Ahmet Eren'e ait araçta da parmak izi çalışması yaptı. Polisin çalışmasının ardından Ahmet Eren'e ait otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Yerdeki yaralının görüntüsü

Polisin önlemi

Yaralının hastaneye kaldırılması

Polisin olay yeri çalışması

Sürücünün aracının görüntüsü

Genel ve detaylar

25.04.2018 - 04.39 Haber Kodu : 180425002

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4 - BEYOĞLU'NDAN 24 NİSAN ANMASI

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda toplanan 24 Nisan Anma Platformu üyesi bir grup, 1915 olaylarında hayatını kaybedenler için Tünel Meydanı'nda anma etkinliği düzenledi. 'Saygıyla Anıyoruz' yazılı pankart açan grup üyeleri, olaylarda hayatını kaybedenler için mum yakıp fotoğraflar üzerine karanfil bıraktı.

Tünel Meydanı'nda dün saat 19.15'da toplanan bir grup, 1915 olaylarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği gerçekleştirdi. Olayların 103. yılında, ölenleri anmak için mum yakıp karanfil bıraktı. Anmaya katılanlar, 1915 olaylarında ölen bazı Ermenilerin fotoğraflarını ellerinde tutarken, Ermeni ezgileri eşliğinde hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Anmaya Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, 2011'de vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden er Sevag Şahin Balıkçı'nın annesi Ani Balıkçı, babası Garabet Balıkçı, siyasetçi Ufuk Uras ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup adına basın açıklamasını Ufuk Uras ile Yıldız Önen beraber okudu. Yapılan açıklamada,"Sorun; 1915'den günümüze ara ara gelişse de, başını şöyle bir kaldırıp görünür olsa da demokrasinin kılıcı toplumu oluşturan her bir bireyin özgürlüklerinin diğer tüm bireyler tarafından saygıyla karşılandığı kurumsallaşmış bir düzeye ulaşamamasıdır. 1915'le yüzleşme bu yüzleşmenin gereklerinin yerine getirilmesine, demokrasinin özünün kalıcı bir norm haline gelmesine de yardımcı olacaktır. Bu yüzleşmenin gerçekleşmesi için çabalamak Hrant Dink'e olan borcumuzdur, Sevag Balıkçı'ya olan borcumuzdur, Marisa Küçük'e olan borcumuzdur" dedi.

Grup üyeleri yaptıkları basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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Grup üyelerinin Tünel Meydanı'nda toplanması

Açılan pankart

1915 olaylarında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları

Ermeni Ezgilerinin çalınması

Anmaya katılan Hrant Dink'in eşi Rakel Dink

Sevag Şahin Balıkçı'nın annesi Ani Balıkçı

Polisin güvenlik önlemleri

Genel ve detaylar

24.04.2018 - 21.00 Haber Kodu : 180424205

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5- OTOMOBİLİN DEREYE UÇTU; SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İstanbul

Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, otomobil vinçle dereden çıkarıldı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhan Karacaoğlu'nun kullandığı 34 BF 9163 plakalı otomobil, yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazayı görenler, durumu polise bildirdi. Sürücü araçtan çıkarak yol kenarında bekledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, vinçle dereden çıkarılarak otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dereye uçan otomobil

-Otomobilin vinçle çıkarılması

Detaylar

24.04.2018 - 20.52 Haber Kodu : 180424204

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6- BİN 600 YILLIK TARİHİ ESER RESTORE EDİLEREK HİZMETE AÇILDI

Haber - Kamera: Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL

İstanbul'da yaklaşık bin 600 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Şerefiye Sarnıcı, 8 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından 428 ve 443 yılları arasında Bozdoğan Kemeri vasıtasıyla su depolanmasını sağlamak amacıyla inşa edilen, Yerebatan Sarnıcı'ndan bir asır daha eski olduğu düşünülen Şerefiye Sarnıcı, 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açıldı. Açılış törenine; İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ ŞAHİN: DAHA 'GÜZEL' BİR İSTANBUL'DA YAŞADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

İstanbul Valisi Vasip Şahin, açılış öncesi yaptığı konuşmada, "Bir bildiğimiz İstanbul var, bir okuduğumuz İstanbul, bir de şu anda yaşadığımız İstanbul. Üç ayrı İstanbul'a baktığımızda bugün hamdolsun gittikçe göremediğimiz; ama okuduğumuz İstanbul'u yeniden yaşamaya başlıyoruz. Yeniden İstanbul ortaya çıkmaya ve kendini göstermeye başlıyor. Yani İstanbul'un o eski güzelliklerini, medeniyet değerlerini, medeniyet izlerinin taşındığı ve tanıştırıldığı o güzel eserlerle tekrar süsleniyor" dedi. Vali Şahin, "Bizim 30-40 yıl önce yaşadığımız İstanbul'dan aslında daha zengin, daha 'güzel' bir İstanbul'da yaşadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

HİÇBİR MEDENİYETİN DÜŞMANLIĞINI YAPMAMIŞIZ

Şahin, "Bu bina başka medeniyetlerin elinde olsaydı yıkılıp başka bir hale getirilmiş olabilirdi. Bugün Bizans ve öncesi değerlerin bu topraklarda hala ayakta kalıyor olması aslında bizim millet olarak, devlet olarak bir övüncümüzdür. Biz hiçbir zaman hiçbir medeniyetin düşmanlığını yapmamışız. Onlarla ilgili, onların izlerinin silinmesine dair bir körlük içerisine girmemişiz. Hem onları yaşatmışız hem onlardan ilham alarak yeni yeni eserler üretmişiz hem de kendi özgün medeniyetimizi oluşturmuşuz" ifadelerini kullandı.

NE KADAR BÜYÜK BİR MEDENİYETİN BURADA YAŞADIĞININ BİR İSPATI

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul'da daha öncesinde gezip gördüğümüz sarnıçlarımız var: Yerebatan Sarnıcı'mız, Binbirdirek Sarnıcı'mız, üçüncüsü şimdi burası oldu, Şerefiye Sarnıcı. Aslında baktığımız zaman geçmişte İstanbul'umuzun ne kadar büyük bir medeniyete ev sahipliği yaptığı, hep söylüyoruz, üç ayrı medeniyete başkentlik yaptı diyoruz. Gerçekten sarnıçlar bunun bire bir şahidi, ispatı, göstergesi" dedi.

İBB Başkanı Uysal, "Zaman zaman dışarıdan getirilen sular depolandığı gibi İstanbul'da mevcut yağmur sularının da depolanması. Günümüzde baktığımız zaman mevcut yağmur sularının kirletilmeden biriktirilip tekrar kullanılır hale getirilmesi, o dönemde ne kadar büyük bir medeniyetin burada yaşadığının bir ispatı" diye konuştu.

Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü.

Belediye mülkiyetindeki eski Eminönü Belediye binasının yıkılıp yeniden bu şekilde sarnıcın ziyaretçilere açık, gezilebilecek hale dönüştürülmesi için emeği geçenlere, bu kararı verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Acaba Eminönü Belediyesi sırf kendi binasını yıkıp yerindeki sarnıcı ortaya çıkarmak için imi kapatıldı? Ama gerçekten önemli de bir şey yapıldı. Çünkü iki tane sarnıcımız gelip ziyaret edilebiliyor. İstanbul'da en fazla ziyaret edilen yerlerden birisi, ama bu sarnıcımız oradan daha eski. Demek ki oradan daha önemli bir tarihi eser kazanıldı.

SARNIÇ İÇERİSİNDE ASANSÖR SİSTEMİ KURULDU

Öte yandan sarnıcı ziyaret etmek isteyen ancak dik merdivenden inmekte zorlanabileceği düşünülen yaşlı, engelli ve çocuklu aileler için özel bir asansör de yapıldı.

Fatih Çemberlitaş semtinde, Piyerloti Caddesi üzerinde bulunan sarnıcın açılışı, İranlı sanatçı Ahmet Nejat'ın 'Hiç Hali' sergisi, altın renkli küre ve küreyi çevreleyen "Aşk ve Hiç" yazısı, Mevlana'nın şiirlerinden oluşan ses tasarımı ve suya yansıtılacak kelimelerle görsel yoğunluklu bir etkinlikle yapıldı. Bin 590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı'nın üzerinde, 1910 yılında yapılan Arif Paşa Konağı ve 1950'li yıllarda yapılan Eminönü Belediyesi'nin eski binası bulunuyordu. İBB tarafından 2010 yılında Eminönü Belediyesi'nin eski binasının yıkımı gerçekleştirildi ve restorasyon çalışması başlatıldı. İBB tarafından gerçekleştirilen restorasyon, 8 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı ve tarihi eser bugün itibarıyla hizmete açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şerefiye Sarnıcı'nın içinden ve dışından detaylar

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Vasip Şahin'in konuşması

-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Muhabir anonsu

24.04.2018 - 23.48 Haber Kodu : 180424218