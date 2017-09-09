Dha İstanbul Bülteni - 3

1- 8 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP ÇÖPE ATMIŞ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK - Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA



Sultangazi'de geçen Çarşamba günü evden çıktıktan sonra bir daha da kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ı, komşuları Afganistan uyruklu Asad Khan'ın öldürerek çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Khan'ın polisteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.



Sultangazi, Cebeci Mahallesi'nde geçen Çarşamba günü evden çıkan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'dan uzun süre haber alınamaması üzerine ailesi polise başvurdu. Ekipler, çocuğu bulmak için çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından Read'in komşuları olan Afgan uyruklu Asad Khan ile birlikte yürüdüğü görüntülerine ulaştı.



İŞE GİTMEMİŞ



Khan'ın son günlerde işe de gitmediğini belirleyen ekipler şüphelinin Ümraniye'de bir adreste gizlendiğini tespit etti. Dün de yapılan operasyonla Asad Khan gözaltına alındı.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Asad Khan'ın emniyetteki sorgusunda Read'i öldürdüğünü ve cesedi de bir çöp konteynerine attığını itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, ifade üzerine çöp konteynerinin kontrol ederek cesedin burada olmadığını belirledi. Cesedin çöp arabası ile Kemerburgaz Çöplüğü'ne götürüldüğünü tespit eden ekipler burada arama çalışmasına başladı.



KOMŞULARI KONUŞTU



Suriyeli ailenin bir komşusu, 8 yaşındaki Read Aşram'ın çarşamba gününden beridir kayıp olduğu ve o günden bu yana aradıklarını, zanlının ise sürekli Suriyeli aile ile konuşup vakit geçirdiğini söyledi. 3 senedir aynı evde yaşayan Suriyeli ailenin 4 çocuğu olduğu, kayıp olan Read'ın bu sene okula gideceği öğrenildi.



YANYANA YÜRÜMELERİ VE EL ARABASINI GÖTÜRDÜĞÜ AN KAMERADA



Bu arada cinayet şüphelisinin çocukla evinin yakınlarında bir sokakta yan yana yürüdüğü anlar ile oto tamirhanesine ait el arabasını ödünç aldığı ve daha sonra el arabasını getirdiği güvenlik kameralarına yansıdı.



"İŞİ OLAN EL ARABASINI ALIP GÖTÜRÜR"



El arabasının bulunduğu oto tamir dükkanında çalışan İbrahim Peker, "Çevredekiler lazım olunca el arabasını alıp işini halleder, daha sonra yerine bırakır. Biz yoğun çalışıyoruz, kimin alıp almadığını göremiyoruz" dedi.



Başka bir çalışan Metin Yıldız ise, Suriyeli Read'ın mahallede çok sevildiğini, devamlı kendisini gördüklerini söyledi.



Görüntü Dökümü:



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(Güvenlik Kamerası)



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-Read ve Khan'ın yan yana yürümesi



-Şüphelinin el arabasını alması



-Bir süre sonra tekrar aynı yolu kullanarak el arabasını geri getirmesi



-Şüphelinin Read ile yürürken görüntüsü



(Aktüel Görüntü)



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-Suriyeli çocuğun evi



-Şüphelinin yaşadığı ev



-Mahalle sakinleriyle röportajlar



-Zanlının aldığı el arabasından görüntü



-Kemerburgaz çöplüğünden detay



-Genel ve detaylar



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2- ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ GENEL SEKRETERİ SHETTY, İDİL ESER'İ SİLİVRİ'DE ZİYARET ETTİ



Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, Büyükada soruşturması kapsamında yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Uuluslararası Af Örfgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser'i, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.



Yaklaşık 1 saat süren ziyaret sonrası açıklamada bulunan Shetty, İdil Eser ile birlikte tutuklananların sadece insan hakları çalışmaları nedeniyle cezaevinde bulunduğunu savunarak, "Bu insanların derhal tahliye edilmesi gerekir" dedi.



Adalet Bakanlığı'ndan aldığı özel izin ile bugün öğle saatlerinde Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gelen Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, Büyükada soruşturması kapsamında yaklaşık 3 aydır Türkiye'de bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser'i ziyaret etti.



Salil Shetty, İdil Eser'i ziyaret etmek için tutuklu bulunduğu cezaevine geldiğini belirterek, "İdil Eser ve arkadaşları Büyükada'da düzenlenen çalıştay sırasında tutuklandılar, hiçbir delil sunulmadan. Sadece insan hakları alanında yaptıkları çalışmalar nedeniyle tutuklandılar. Ben buraya hem Uluslararası Af örgütünün dayanışmasını göstermek için hem de insan haklarının suç olmadığını ifade etmek için geldim" dedi.



Shetty konuşmasını şöyle sürdürdü: "Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Biliyorsunuz İdil'in ailesi yok. ve şu anda, halihazırda yakın arkadaşları da onunla görüşemiyor. Ben Adalet Bakanlığı ile görüşmemde arkadaşlarının da gelip onu ziyaret edebilmesi için bir talepte bulundum. Umarım bu talep de gerçekleşir ve arkadaşları gelip onu ziyaret eder.



"BÜYÜKADA'DA TUTUKLANANLAR HERHANGİ BİR HUKUKSUZ FAALİYETTE BULUNMUYORLARDI"



"İdil gayet iyiydi, koşulları da iyi görünüyor. Ama onun iyi olup olmaması değil, sorun ilk başta neden şu anda tutuklu olduğudur. Büyükada'da tutuklananlar herhangi hukuksuz bir faaliyette bulunmuyorlardı. Dolayısı ile İdil'in vermek istediği mesajla insan hakları, insan onuru gibi için hala savaşacağıdır. ve Af Örgütü ile birlikte savaşacağı değerlerin de arkasında duracağıdır."



"BİZİM BURADA TEK BİR TALEBİMİZ VAR; BU İNSANLARIN DERHAL TAHLİYE OLABİLMESİ"



"Bizim burada tek bir talebimiz var; bu insanların derhal tahliye olabilmesi. Çünkü bu insanların şu anda tutuklu olması için hiçbir kanıt bulunmuyor. Bu insanların şu anda cezaevlerinde olmalarının herhangi bir temeli yok. Bu insanlar sadece insan hakları çalışmaları nedeniyle cezaevindeler. Dolayısı ile derhal tahliye edilmeleri gerekir."



Görüntü Dökümü:



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-Salil Shetty'nin ile cezaevi önünde açıklaması



-Cezaevi'nden genel ve datay görüntü



-Açıklamadan genel ve detay görüntü



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3- D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA



D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Trafik akışı 1 şeritten sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Görüntü Dökümü:



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-Kazaya karışan araçlar



-Yaralılar



-Oluşan trafik



-Genel ve detay



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4- FIRTINADA YIKILAN 180 YAŞINDAKİ ÇENGELKÖY ÇINARI HAYATA TUTUNDU







Haber: İstanbul DHA



İstanbul'da yaşanan fırtına nedeniyle hasar gören tarihi Çengelköy Çınarı'ndan sevindiren haber geldi. Afetten hemen sonra yoğun bakıma alınan 180 yaşındaki Çınar Ağacı filizlenmeye başlayarak iyileşme sürecine girdi.



Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul'da yaşanan afet sonrasında devrilen Çengelköy İskele Meydanındaki tarihi Çınar Ağacı, Başkan Kadir Topbaş'ın talimatı ile yoğun bakıma alınmıştı. İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen tedavi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Yaklaşık 1,5 aydır bakımı süren 180 yaşındaki tarihi Çınar Ağacı filizlenerek tedaviye cevap verdi ve iyileşme sürecine girdi.



Tarihi Çınarın tedavi sürecinde; öncelikle ağacın yükünü hafifletebilmek için tepe ve yan dalları budandı ağaç küçültüldü. Kökler, hava almaması için keçe ile kapatıldı. Ardından, kırılma sonucu tahrip olan köklerde restorasyon çalışması yapıldı. Vinçle ayağa kaldırılan Tarihi Çınar için geçici destek çalışması yapıldı. Tedavisi devam eden Tarihi Çınar filiz vererek iyileşmeye başladı. Köklerinin güçlenmeye başladığı ve önümüzde baharda kendi başına ayakta durabileceği tahmin ediliyor. Doğancılar Parkında da Fırtınada hasar gören Tarihi Çınar Ağacının da tedavisi devam ediyor. Gövde ve kök restorasyonu yapıldıktan sonra yeniden ayağa kaldırılan Anıt Ağaç, filizlenerek iyileşme başladı.İstanbul'da yaşanan fırtınada 2 bin118 ağaç devrilmiş, 2 bin 500 ağacın dalları kırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, devrilen 2 bin 118 ağacın yerine 4 bin 236 ağaç dikim çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Filizlenen çınar ağacının fotoğrafları



(ARŞİV)



(Güvenlik Kamerası)



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-İnsanların kaçışması



-Kameranın görüş açısının sıfıra düşmesi



-Yerdeki ağaçtan görüntü



(Aktüel Görüntü)



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-Devrilen çınarın görüntüsü



-Ağacın üzerinde yapılan işlemlerden görüntü



-Ekiplerin çalışmaları



-Vatandaşlarla röp.



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5- İSTİKLAL CADDESİ'NDE YANGIN...



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA



Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. İftaiyenin müdahale ettiği yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.



İstiklal Caddesi, Emir Nevruz Sokak'ta bir binanın çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Yangına ilk olarak Galatasaray Lisesi önündeki TOMA müdahale etmek istedi. Sokağın dar olması ve itfaiye ekiplerinin yakın olduğu bilgisi üzerine TOMA geri çekildi. Sokaktaki kafe çalışanları panikle dışarıdaki masa ve sandalyeleri içeriye taşımaya başladı.



Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü .



Görüntü Dökümü:



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-Binadan çıkan dumanlar



-TOMA'nın gelişi



-TOMA'nın geri çekilmesi



-Kafe çalışanlarının panikle sokaktaki masa ve sandalyeleri içeri almaları



-İtfaiye ekiplerinin gelişi



-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi



-Genel ve detay görüntüler