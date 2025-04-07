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DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 7 Nisan Pazartesi son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 7 Nisan Pazartesi son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!
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Ege Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü deprem oldu mu? İstanbul'da deprem mi oldu? İşte, detaylar…

7 Nisan 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 7 Nisan Pazartesi son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!son dakika deprem mi oldu

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 7 Nisan Pazartesi son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!Deprem mi oldu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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