Denizli nerede? Denizli'de gezilecek yerler nereler? Denizli'nin nesi meşhur?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli nerede? Denizli'de gezilecek yerler nereler? Denizli'nin nesi meşhur?

Denizli horozu neden meşhur? Denizlili ünlüler kimler? Asırlardır var olan antik kentleri ve hikayeleriyle Denizli hakkında merak edilen her şey haberin detaylarında

Denizli nerede? Denizli'de gezilecek yerler nereler? Denizli'nin nesi meşhur?
12.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:53

Pamukkale Travertenleri ile meşhur şehir sizleri hem doğal güzelliği doyuracak hem de tarihe. Şelaleleri, milli parkı ve gezilecek tüm yerleri ile harika bir deneyim yaşayacaksınız.

DENİZLİ NEREDEDİR?

Denizli, bir kısmı Ege Bölgesi'nde bir kısmı Akdeniz Bölgesi'nde yer alan şehrimizdir. Akdeniz ve Ege arasında bir geçit olan şehir, Uşak, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur ve Afyonkarahisar ile komşudur.

DENİZLİ HOROZU NEDEN MEŞHUR?

Denizli demişken Denizli horozunu atlamak olmaz. Yerel bir horoz ırkı olan Denizli horozu, ahenkli ve uzun ötüşe sahiptir. Ayrıca, horozun şehir merkezinde heykeli de bulunuyor.

Denizli nerede? Denizli'de gezilecek yerler nereler? Denizli'nin nesi meşhur?

PAMUKKALE'DE GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER

Doğa harikası yerleriyle her yıl binlerce turisti kendine çekiyor.

Pamukkale Travertenleri

Denizli il merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan travertenler oluşumu ve yapısıyla çok dikkat çekiyor. Travertenler, termal su kaynaklarının toprak üstüne çıkmasıyla tepkimeye girerek kalsiyum-karbonat çökeltisi oluşturmasıyla meydana gelmiştir.

Travertenler iki kısımdan oluşuyor. Doğal ve yapay olarak ayrılan travertenlerin doğal bölümüne giriş yasaktır. Yapay bölümüne ise ayakkabı ve terlik olmadan girilebilir. Fotoğrafçıların uğrak noktalarından olan Pamukkale Travertenleri'nin yakınında yamaç paraşütü de yapılabilir.

Denizli nerede? Denizli'de gezilecek yerler nereler? Denizli'nin nesi meşhur?

Karahayıt - Kırmızı Su

Travertenlere yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karahayıt, Pamukkale travertenlerinin ikiz kardeşi olarak adlandırılıyor. Travertenlerde oluşan beyaz yapı ise burada söz konusu değildir. Oluşan çökelti buraya kırmızı bir renk veriyor. Doğal yerine girişin serbest olduğu bölümde suyun eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi geldiğine inanılıyor.

Denizli nerede? Denizli'de gezilecek yerler nereler? Denizli'nin nesi meşhur?

Kleopatra Havuzu (Antik Havuz)

Hiearapolis olarak adlandırıldığı dönemde burada bir deprem meydana gelmiştir. Gerçekleşen deprem sonrası, sütunlar devrilmiştir ve taban su seviyesi yükselmiştir. Her mevsim ideal bir sıcaklığı olan Antik Havuz'da Kleopatra'nın da güzelleşmek için ziyaret ettiğine inanılıyor. Hierapolis Amfi Tiyatrosu'na yakın bir yerde konumlanmıştır.

Salda Gölü

Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan bölge, son yıllarda daha da ünlenmiştir. Fotoğrafçıların uğrak yerlerinden olan Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve yansımaları çok güzel fotoğraflar elde etmenizi sağlar. Zengin mineralli içeriği ile Salda Gölü eşsiz renklerine kavuşuyor; beyaz kumlar ve turkuaz renkli göl suyu.

Denizli nerede? Denizli'de gezilecek yerler nereler? Denizli'nin nesi meşhur?

İnceğiz Kanyonu

Denizli ve Muğla ortasında bulunan kanyon, Kale ilçesine 45 kilometre uzaklıktadır. Arapapıştı adıyla da bilinen İnceğiz Kanyonu, her yıl yüzlerce turist ağırlar.

Bağbaşı Yaylası & Teleferik

Bağbaşı mahallesinde bulunan teleferik ile şehir manzarası eşliğinde Bağbaşı Yaylası'na çıkmak mümkündür. Yaylada bulunan bungalovlarda konaklayabilir veya çadır kurabilirsiniz.

Ayrıca, Kefe Yaylası'nda da çadır yapma imkanı mevcut.

Denizli Nikfer Kayak Merkezi

Bilinen diğer adıyla Bozdağ Kayak Merkezi, il merkezine 85 kilometre uzaklıktadır. Telesiyej, teleski, kayak pisti, yürüyüş bandı imkanları sunan merkezde ekipman da kiralayabilirsiniz.

Denizli nerede? Denizli'de gezilecek yerler nereler? Denizli'nin nesi meşhur?

Işıklı Gölü

Akdağ Gölü olarak da bilinen yer, Büyük Menderes Nehri'nin doğduğu havzada bulunur. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapar.

Ayrıca, Denizli'de mağaralarda çok ilgi görmektedir. Kaklık Mağarası ve Keloğlan Mağarası bunlara örnektir.

DENİZLİ'DE GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Bereketli ovaları ve sahile yakınlığıyla geçmişten beri ilgi gören bir yer olmuştur. Hititler, Frigyalılar, Helenler, Bergamalılar, Selevkoslar ve Romalılar'ın yaşadığı bu yer, antik medeniyete en iyi örneklerdendir.

Hierapolis Antik Kenti

Pamukkale Travertenlerinin arka yamacında yer alan, Bergama Krallığı tarafından kurulan şehrin adı kimi kaynaklarda Amazonların Kraliçesi Hiera'dan geldiği belirtiliyor. Mutlu İnsanlar Şehri olarak da bilinen Hierapolis'te mermer işçiliğine ait çok eşsiz detaylar sizleri bekliyor.

Laodikya Antik Kenti

Milattan önce üçüncü yüzyılda Selevkoslar tarafından tarafından kurulan şehir adını, kraliçenin adından alıyor. İncil'de bahsi geçen 7 kutsal kiliseden biri de olan Laodikya Kilisesi de burada yer alıyor. Antik kent içerisinden Tanrının Gözleri mozaiği de çok dikkat çekiyor.

Denizli nerede? Denizli'de gezilecek yerler nereler? Denizli'nin nesi meşhur?

Denizli'de ziyaret edebileceğiniz diğer antik kentler, Tripolis Antik Kenti, Tabea Antik Kenti, Colossae Antik Kenti, Eumania Antik Kenti, Apollonia Salbace Antik Kenti,Motello Antik Kenti ve Afrodisias Antik Kenti olarak karşımıza çıkıyor.

Daha yakın döneme baktığımızda karşımıza çıkan tarihi eserler ve kalıntılar şunlardır;

Akhan Kervansarayı

Tarihi Kaleiçi Çarşısı

Buldan Evleri

Denizli Konağı - Balcı Konağı

DENİZLİ'NİN NESİ MEŞHUR?

Çaput aşı yemeği

Tandır kebabı

Börülce böreği

Süller Pidesi

Patlıcan kapama

Leyen böreği

DENİZLİLİ ÜNLÜLER KİMLER?

Demet Akbağ

Tuba Ünsal

Suat Sungur

Sezen Aksu

Osman Sınav

Bulut Aras

Aysel Gürel

Settar Tanrıöğen

Sıla

Selahattin Pınar

İlgili Haberler

Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?
Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?
Manisa nerede? Manisa'da gezilecek yerler nereler? Manisa ne ile meşhur?
Manisa nerede? Manisa'da gezilecek yerler nereler? Manisa ne ile meşhur?
Ordu nerededir? Ordu'da gezilecek yerler nereler? Ordu'nun nesi meşhur?
Ordu nerededir? Ordu'da gezilecek yerler nereler? Ordu'nun nesi meşhur?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Haber
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Haber
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
'Kızım mağdurken zanlı oldu' dedi, elinde kalan saçlarını gösterdi
"Kızım mağdurken zanlı oldu" dedi, elinde kalan saçlarını gösterdi
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Yasmin Erbil
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Denizli nerede? Denizli'de gezilecek yerler nereler? Denizli'nin nesi meşhur? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 15:53:46. #1.14#
title