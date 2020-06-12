Denizli nerede? Denizli'de gezilecek yerler nereler? Denizli'nin nesi meşhur? Denizli horozu neden meşhur? Denizlili ünlüler kimler? Asırlardır var olan antik kentleri ve hikayeleriyle Denizli hakkında merak edilen her şey haberin detaylarında

Pamukkale Travertenleri ile meşhur şehir sizleri hem doğal güzelliği doyuracak hem de tarihe. Şelaleleri, milli parkı ve gezilecek tüm yerleri ile harika bir deneyim yaşayacaksınız.

DENİZLİ NEREDEDİR?

Denizli, bir kısmı Ege Bölgesi'nde bir kısmı Akdeniz Bölgesi'nde yer alan şehrimizdir. Akdeniz ve Ege arasında bir geçit olan şehir, Uşak, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur ve Afyonkarahisar ile komşudur.

DENİZLİ HOROZU NEDEN MEŞHUR?

Denizli demişken Denizli horozunu atlamak olmaz. Yerel bir horoz ırkı olan Denizli horozu, ahenkli ve uzun ötüşe sahiptir. Ayrıca, horozun şehir merkezinde heykeli de bulunuyor.

PAMUKKALE'DE GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER

Doğa harikası yerleriyle her yıl binlerce turisti kendine çekiyor.

Pamukkale Travertenleri

Denizli il merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan travertenler oluşumu ve yapısıyla çok dikkat çekiyor. Travertenler, termal su kaynaklarının toprak üstüne çıkmasıyla tepkimeye girerek kalsiyum-karbonat çökeltisi oluşturmasıyla meydana gelmiştir.

Travertenler iki kısımdan oluşuyor. Doğal ve yapay olarak ayrılan travertenlerin doğal bölümüne giriş yasaktır. Yapay bölümüne ise ayakkabı ve terlik olmadan girilebilir. Fotoğrafçıların uğrak noktalarından olan Pamukkale Travertenleri'nin yakınında yamaç paraşütü de yapılabilir.

Karahayıt - Kırmızı Su

Travertenlere yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karahayıt, Pamukkale travertenlerinin ikiz kardeşi olarak adlandırılıyor. Travertenlerde oluşan beyaz yapı ise burada söz konusu değildir. Oluşan çökelti buraya kırmızı bir renk veriyor. Doğal yerine girişin serbest olduğu bölümde suyun eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi geldiğine inanılıyor.

Kleopatra Havuzu (Antik Havuz)

Hiearapolis olarak adlandırıldığı dönemde burada bir deprem meydana gelmiştir. Gerçekleşen deprem sonrası, sütunlar devrilmiştir ve taban su seviyesi yükselmiştir. Her mevsim ideal bir sıcaklığı olan Antik Havuz'da Kleopatra'nın da güzelleşmek için ziyaret ettiğine inanılıyor. Hierapolis Amfi Tiyatrosu'na yakın bir yerde konumlanmıştır.

Salda Gölü

Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan bölge, son yıllarda daha da ünlenmiştir. Fotoğrafçıların uğrak yerlerinden olan Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve yansımaları çok güzel fotoğraflar elde etmenizi sağlar. Zengin mineralli içeriği ile Salda Gölü eşsiz renklerine kavuşuyor; beyaz kumlar ve turkuaz renkli göl suyu.

İnceğiz Kanyonu

Denizli ve Muğla ortasında bulunan kanyon, Kale ilçesine 45 kilometre uzaklıktadır. Arapapıştı adıyla da bilinen İnceğiz Kanyonu, her yıl yüzlerce turist ağırlar.

Bağbaşı Yaylası & Teleferik

Bağbaşı mahallesinde bulunan teleferik ile şehir manzarası eşliğinde Bağbaşı Yaylası'na çıkmak mümkündür. Yaylada bulunan bungalovlarda konaklayabilir veya çadır kurabilirsiniz.

Ayrıca, Kefe Yaylası'nda da çadır yapma imkanı mevcut.

Denizli Nikfer Kayak Merkezi

Bilinen diğer adıyla Bozdağ Kayak Merkezi, il merkezine 85 kilometre uzaklıktadır. Telesiyej, teleski, kayak pisti, yürüyüş bandı imkanları sunan merkezde ekipman da kiralayabilirsiniz.

Işıklı Gölü

Akdağ Gölü olarak da bilinen yer, Büyük Menderes Nehri'nin doğduğu havzada bulunur. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapar.

Ayrıca, Denizli'de mağaralarda çok ilgi görmektedir. Kaklık Mağarası ve Keloğlan Mağarası bunlara örnektir.

DENİZLİ'DE GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Bereketli ovaları ve sahile yakınlığıyla geçmişten beri ilgi gören bir yer olmuştur. Hititler, Frigyalılar, Helenler, Bergamalılar, Selevkoslar ve Romalılar'ın yaşadığı bu yer, antik medeniyete en iyi örneklerdendir.

Hierapolis Antik Kenti

Pamukkale Travertenlerinin arka yamacında yer alan, Bergama Krallığı tarafından kurulan şehrin adı kimi kaynaklarda Amazonların Kraliçesi Hiera'dan geldiği belirtiliyor. Mutlu İnsanlar Şehri olarak da bilinen Hierapolis'te mermer işçiliğine ait çok eşsiz detaylar sizleri bekliyor.

Laodikya Antik Kenti

Milattan önce üçüncü yüzyılda Selevkoslar tarafından tarafından kurulan şehir adını, kraliçenin adından alıyor. İncil'de bahsi geçen 7 kutsal kiliseden biri de olan Laodikya Kilisesi de burada yer alıyor. Antik kent içerisinden Tanrının Gözleri mozaiği de çok dikkat çekiyor.

Denizli'de ziyaret edebileceğiniz diğer antik kentler, Tripolis Antik Kenti, Tabea Antik Kenti, Colossae Antik Kenti, Eumania Antik Kenti, Apollonia Salbace Antik Kenti,Motello Antik Kenti ve Afrodisias Antik Kenti olarak karşımıza çıkıyor.

Daha yakın döneme baktığımızda karşımıza çıkan tarihi eserler ve kalıntılar şunlardır;

Akhan Kervansarayı

Tarihi Kaleiçi Çarşısı

Buldan Evleri

Denizli Konağı - Balcı Konağı

DENİZLİ'NİN NESİ MEŞHUR?

Çaput aşı yemeği

Tandır kebabı

Börülce böreği

Süller Pidesi

Patlıcan kapama

Leyen böreği

DENİZLİLİ ÜNLÜLER KİMLER?

Demet Akbağ

Tuba Ünsal

Suat Sungur

Sezen Aksu

Osman Sınav

Bulut Aras

Aysel Gürel

Settar Tanrıöğen

Sıla

Selahattin Pınar