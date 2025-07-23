Deniz Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur hangi dizilerde oynadı?

Ünlü oyuncu ve sunucu Deniz Uğur, hem özel hayatında yaşadığı gelişmeler hem de sağlık durumuyla son günlerde yeniden gündeme geldi. Özellikle eşi Erdinç Gülener'in sağlık sorunları ve kendi geçirdiği ameliyat sonrası adından sıkça söz ettiren Deniz Uğur'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Deniz Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli? Başarılı oyuncu bugüne kadar hangi dizilerde rol aldı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

DENİZ UĞUR KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen Deniz Uğur, sanatla iç içe büyüyen bir ailenin tek çocuğudur. Babası ünlü opera sanatçısı Mete Uğur, annesi ise balerin Suna Uğur'dur. Soyu hem Osmanlı İmparatorluğu döneminde saray çevresinde yer alan önemli isimlere, hem de Avrupa kökenli sanatçılara dayanmaktadır. Baba tarafından, II. Abdülhamid'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in torunu ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli Keriman Halis Ece gibi simaları içeren soylu bir aileye mensuptur. Anne tarafından ise Naime Sultan'ın himayesinde büyümüş bir dedeye ve İsviçre kökenli bir anneanneye sahiptir. Aynı zamanda Oscar ödüllü "The Tin Drum" filminin başrol oyuncusu David Bennent ve kardeşi Anne Bennent de akraba çevresindedir.

Deniz Uğur kimdir

Sanat eğitiminin temellerini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde atan Deniz Uğur, 1995 yılında mezun oldu. Daha mezun olmadan önce Kenter Tiyatrosu'nda "Görünmeyen Dostlar" adlı oyunda, ardından Tiyatro İstanbul sahnesinde "Çetin Ceviz" oyununda başrol oynayarak tiyatro kariyerine hızlı bir giriş yaptı. 1997 yılında, "Bir Erkeğin Anatomisi" filmiyle Ankara Film Festivali'nde "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Deniz Uğur hangi dizilerde oynadı

Deniz Uğur, yalnızca oyunculuğuyla değil, yazarlık yönüyle de dikkat çeken bir isim. 2001 yılında senaryosunu yazdığı ve başrolünü dönemin eşi İsmail Hakkı Sunat ile paylaştığı "Benimle Evlenir Misin?" adlı diziyle televizyon ekranlarına damga vurdu. Bu projede Fikret Hakan, Fatma Belgen, Binnur Kaya ve Mesut Akusta gibi deneyimli oyuncularla birlikte çalıştı. 2006'da Tamer Karadağlı ile birlikte "Hayatım Sana Feda" dizisinde yer aldı. 2011'de "Adını Feriha Koydum" dizisinde Sanem karakteriyle büyük beğeni topladı. 2013 yılında ise "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde Gülşah Taşdelen rolüyle ekranlara döndü.

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve tiyatro sahnesinden de hiç uzak kalmadı. 2014 yılında Orçun Benli'nin yönettiği korku-komedi filmi "Gulyabani"de başrol oynadı. Aynı yıl "Huysuz" müzikalinde Engin Alkan'la sahne aldı; 2015'te Oktay Kaynarca ile birlikte "Guguk Kuşu" adlı tiyatro oyununda yer aldı. Ayrıca Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Mary Shelley'in "Frankenstein" uyarlamasında da rol aldı.

Deniz Uğur nereli

Deniz Uğur'un sanat kariyeri bununla da sınırlı değil. Dublaj sanatçısı olarak da başarılı işlere imza atan Uğur, animasyon filmi "Kung Fu Panda"da Tigress karakterini seslendirdi. Gazetecilik ve yazarlık tarafında ise Vatan Gazetesi'nin Pazar ekinde köşe yazıları kaleme aldı. Şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı gibi alanlarda da üretkenliğini sürdüren Uğur, çok yönlü sanatsal kimliğiyle öne çıkıyor.

Özel hayatı da medyanın ilgi odağı oldu. 1992 yılında gazeteci Şirzat Bilallar ile evlenen Uğur, üç yıl sonra boşandı. Ardından tiyatrocu İsmail Hakkı Sunat ile evlendi, ancak eşi 2004 yılında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Bu evlilikten bir oğlu, Engin Deniz Sunat dünyaya geldi. Daha sonra 2007-2009 yılları arasında gazeteci Reha Muhtar ile birlikte oldu. Bu birliktelikten 2009 yılında ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz doğdu. 2013 yılında yönetmen Orçun Benli ile nişanlanan Uğur, bu dönemde yeniden sinema projelerine odaklandı.

Kariyeri boyunca hem sanatı hem de yaşamıyla ilgi çeken Deniz Uğur, günümüzde de çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor.

DENİZ UĞUR HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

2017 Kırgın Çiçekler

2015-2016 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

2015-2016 Frankenstein (Tiyatro Oyunu)

2015 Guguk Kuşu (Tiyatro Oyunu)

2015 Aşk Zamanı

2015 Kara Kutu

2015 Detay (Sinema filmi)

2013-2014 Umutsuz Ev Kadınları

2014 Gulyabani (Sinema filmi)

2013-2014 Huysuz Müzikali (Tiyatro Oyunu)

2012 Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu

2012 Pamuk Prenses ve Avcı (Sinema filmi – Dublaj: Charlize Theron "Queen")

2012 Bu Son Olsun (Sinema filmi)

2011 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

2011 Adını Feriha Koydum

2008 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

2008 Paramparça Aşklar

2007 Baba Oluyorum

2007 Ertelenmiş Hayatlar

2006 Hayatım Sana Feda

2006 Sahte Prenses

2004 Zümrüt

2004 Yağmur Zamanı

2001 Benimle Evlenir Misin

2001 Bana Şans Dile

2000 Mert Ali

2000 Yalan Dünya

1999 Kurtlar Sofrası

1998 Gülerken Ağladık

1998 Güldüren Cazibe

1996 Bir Erkeğin Anatomisi

1993 Yaz Evi

1986 Tabancamın Sapı

1984 Bizimkiler / Of OF Emine

1982 Islak Güneş

1981 Mecnun