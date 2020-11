Deniz Uğur kimdir, kaç yaşında? Deniz Uğur'un eşi kimdir? Deniz Uğur kanser hastalığında son durum

Pek çok dizi ve filmde rol alan Deniz Uğur en son Zalim İstanbul ile gündeme gelmişti. Kansere yakalanan Deniz Uğur hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Deniz Uğur'un sağlık durumu nasıl? Deniz Uğur kanseri yendi mi?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Seher karakterini canlandıran Deniz Uğur hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Deniz Uğur kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur (d. 17 Ekim 1973, Ankara, Türkiye) Sinema, Tiyatro, Dizi Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı ve Senaryo Yazarı.

Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur.

Baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk 'ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur'un eşi, II. Abdülhamid 'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı olan babaannesi Saliha Hanım'ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman Halis Ece 'nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi 'nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş 'in, ünlü aktris Melek Kobra 'nın, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece 'nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid 'in kızı Naime Sultan 'ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer'in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar 'lı " The Tin Drum " filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi ünlü aktör Heinz Bennent'in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur.

Esasen Kafkasya 'nın beyaz ırk mensubu en eski ve büyük ailelerinden birine dayanmakta olan kökeni baskındır. Deniz Uğur, Engin Deniz, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adlı üç çocuk annesidir.

Deniz Uğur, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden1995 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu'nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter'le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır. Mezun olduğu sene Tiyatro İstanbul'un "Çetin Ceviz" oyununda Nevra Serezli ve Cihan Ünal'la başrolü paylaştı.

1997 yılında 9. Ankara Film Festivalinde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Vatan gazetesinde Pazar eki Pazar Vatan'da köşe yazarlığı yaptı.

2001 yılında "Benimle Evlenir Misin" adlı dizinin senaryosunu hem yazdı hem eşi İsmail Hakkı Sunat ile başrolde oynadı. Dizide diğer oyuncular Fikret Hakan, Fatma Belgen, Binnur Kaya, Mesut Akusta, Kamil Güler gibi oyuncular oynamıştır.

2006 yılında "Hayatım Sana Feda" adlı dizide Tamer Karadağlı ile beraber oynadı.

2011 yılında "Adını Feriha Koydum" adlı dizide Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ile birlikte oynadı.

2013 yılında, seneler önce Sinan Çetin'in sunduğu reality show olan "Film Gibi" isimli programı sundu.

Deniz Uğur, 2013 yılında "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde Evrim Solmaz'ın diziden ayrılması üzerine diziye girmiştir. Yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı "Umutsuz Ev Kadınları" adlı dizide Gülşah Taşdelen karakterini canlandırdı. Dizide diğer başrolleri Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Özge Özder canlandırmıştır.

2014 yılında Yönetmenliğini Orçun Benli'nin yaptığı "Gulyabani" adlı sinema filminde Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ ile beraber başrolde oynadı.

1992 yılında 19 yaşında iken gazeteci Şirzat Bilallar ile evlendi. 22 yaşında 1995yılında boşandı.

Deniz Uğur, 1996 yılından itibaren tiyatrocu İsmail Hakkı Sunat ile evli idi eşi 14 Temmuz 2004 tarihinde gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından vurularak öldürüldü. Engin Deniz Sunat (d.1998) adında bir oğlu vardır.

2007 yılında oyuncu Tamer Karadağlı ile birlikte oldu.

2007 – 2009 yılları arası Reha Muhtar ile 3 yıl birlikte yaşayan Deniz Uğur'un bu beraberlikten Mina Deniz ve Poyraz Deniz (d.6 Mayıs 2009) isminde ikiz bebekleri dünyaya gelmiştir.

Deniz Uğur, 21 Kasım 2013 tarihinde Yönetmen Orçun Benli ile nişanlandı. 28 Şubat 2014 tarihinde vizyona giren Orçun Benli yönetmenliğindeki 'Gulyabani' adlı korku filminde oynadı.

2014 yılında başrolünü Engin Alkan'la paylaştığı "Huysuz" müzikalinde oynadı.2015 yılında Oktay Kaynarca ile başrolünü paylaştığı "Guguk Kuşu" oyununda oynadı.

Deniz Uğur, aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan, Mary Shelley'in aynı adlı eserinden uyarlanan "frankenstein" adlı ve Şakir Gürzumar yönetimininde başrollerini Kerem Alışık,Cansel Elçin ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda oynayacaktır.

DENİZ UĞUR DİZİLERİ, FİLMLERİ

2017 Kırgın Çiçekler

2015-2016 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

2015-2016 Frankenstein (Tiyatro Oyunu)

2015 Guguk Kuşu (Tiyatro Oyunu)

2015 Aşk Zamanı (dizi)

2015 Kara Kutu (dizi)

2015 Detay (Sinema filmi)

2013-2014 Umutsuz Ev Kadınları (dizi)

2014 Gulyabani (Sinema filmi)

2013-2014 Huysuz Müzikali (Tiyatro Oyunu)

2012 Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu (dizi)

2012 Pamuk Prenses ve Avcı (Sinema filmi – Dublaj: Charlize Theron "Queen")

2012 Bu Son Olsun (Sinema filmi)

2011 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

2011 Adını Feriha Koydum (dizi)

2008 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

2008 Paramparça Aşklar (dizi)

2007 Baba Oluyorum

2007 Ertelenmiş Hayatlar

2006 Hayatım Sana Feda

2006 Sahte Prenses

2004 Zümrüt

2004 Yağmur Zamanı

2001 Benimle Evlenir Misin

2001 Bana Şans Dile

2000 Mert Ali

2000 Yalan Dünya

1999 Kurtlar Sofrası

1998 Gülerken Ağladık

1998 Güldüren Cazibe

1996 Bir Erkeğin Anatomisi

1993 Yaz Evi

1986 Tabancamın Sapı

1984 Bizimkiler/ Of OF Emine

1982 Islak Güneş

1981 Mecnun

Senaristliği...

2001 Benimle Evlenir Misin

DENİZ UĞUR KANSERİ YENDİ Mİ?

Üç çocuk annesi oyuncu Deniz Uğur, dokuz yıl önce meme kanserine yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşmuştu.

Uğur, o dönemlerde çocukları ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabına ekledi. Şu ifadeleri kullandı:

"Du¨nya hayatında herhangi bir rahatsızlıgˆın ic¸inden gec¸enleriniz varsa bilin ki, kaybettigˆinizi sandıgˆınız her s¸eyi geri kazanıyorsunuz ve sonra hayat daha anlamlı, daha gu¨zel oluyor. Bas¸kalarını c¸ok zorlayan durumlardan etkilenmiyorsunuz c¸u¨nku¨ her s¸eyin gec¸ecegˆini, o sırada ne oluyorsa sizin gelis¸meniz ve hayatın daha iyiye, daha gu¨zele evrilmesi ic¸in oldugˆunu biliyorsunuz. Hayat durmadan do¨nu¨s¸u¨yor. Egonun algıladıgˆı haz dıs¸ kos¸ullara bagˆlı ve gec¸ici, ruhun algıladıgˆı mutluluk o¨ze dayalı ve kalıcı. Evrenin yaratılıs¸ sebebi, varlıgˆın yoklugˆa tercih edilme nedeni sevgidir ve olan gu¨zeldir."