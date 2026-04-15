Arsenal ilk maçta aldığı avantajlı skorla turladı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Arsenal, Sporting ile sahasında 0-0 berabere kaldı ve ilk maçtaki 1-0'lık avantajıyla yarı finale yükseldi. Arsenal, yarı finalde Atletico Madrid'in rakibi oldu.
Mücadelede her iki takım da zaman zaman etkili olurken, maçta gol sesi çıkmadı. İlk maçı 1-0 kazanan Arsenal, iki maç sonunda rakibine toplam skorda 1-0 üstünlük sağlayarak üst tura çıktı.
YARI FİNALDE RAKİP ATLETICO MADRID
Bu sonuçla birlikte Arsenal, yarı finalde Barcelona'yı turnuva dışına iten Diego Simeone yönetimindeki İspanyol devi Atletico Madrid ile eşleşti.