DEDEYAZI KÜLTÜR MERKEZİ VE CEMEVİ AÇILIŞI YAPILDI

GÜRKAN, " VAR OLAN FARKLILIKLARIMIZI ZENGİNLİK OLARAK DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir İlçesi Dedeyazı Mahallesinde yapımı tamamlanan Dedeyazı Kültür Merkezi ve Cemevi açılışına katıldı.

GÜRKAN, " VAR OLAN FARKLILIKLARIMIZI ZENGİNLİK OLARAK DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir İlçesi Dedeyazı Mahallesinde yapımı tamamlanan Dedeyazı Kültür Merkezi ve Cemevi açılışına katıldı.

Allah yoluna kesilen kurbanlarla karşılanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindekiler, Doğanşehir İlçesi Dedeyazı Mahallesinde hayırseverler ve mahalleliler tarafından yapılan Dedeyazı Kültür Merkezi ve Cemevi açılışına katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Dedeyazı Mahallesi Dayanışma Derneği adına açılış konuşmalarını yapan Recep Çakır, " Bir tuğlada sen koy diye başlattığımız Dedeyazı Kültür Merkezi ve Cemevi, toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğin en güzel örneğidir. Yaptığımız cemevi toplumsal belleği nesilden nesile taşıyan, iyiliğin ve güzelliğin paylaşıldığı, sevginin, muhabbetin arttığı bir inanç merkezidir. Kültür merkezimiz ve cemevimizde çok yönlü faaliyetlerde bulunacak, köyümüze değer katacak, yardımlaşmayı artıracak, özümüzü ideallerimizi yansıtacak bizi biz yapan bir değerdir. Kültür merkezimizin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi

Dedeyazı Mahalle Muhtarı Seyit Aslan, Dedeyazı Kültür Merkezi ve Cemevinin yapımında emeği geçenlere ve açılışa katılanlara teşekkür etti.

Kanaat önderlerinden İbrahim Erdem konuşmasında, " Hizmet abidesi kültür merkezi ve cemevinin açılışını yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetlere teşekkür ediyoruz. Dedeyazı halkı katkılarıyla damlaya damlaya göl olan birlik ve beraberlik ilkesini her zaman olduğu gibi bir daha pekiştirdi. Ne mutlu bizlere, ne mutlu emek verenlere. Kültür merkezi ve cemevimize katkıları olanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise, kültür merkezi ve cemevinin yapıldığı arsayı bağışlayan ve yapımında katkı sunan iş insanına ve mahalle sakinlerine teşekkür ederek, Doğanşehir Belediyesi olarak kültür merkezi ve cemevinin yapımı için talepte bulunan çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Açılışının yapıldığı Dedeyazı Kültür Merkezi ve Cemevinin Doğanşehir ilçesine, Dedeyazı Mahallesine hayırlı olmasını söyleyen Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, merkezin yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediyesine, hayırsever vatandaşlara teşekkür ettiklerini belirtti.

FARKLILIKLARIMIZI ZENGİNLİK OLARAK DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM

Her düşüncede, her görüşte olan insanların birlikte mutlu bir açılış gününde beraber olmaları Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu durumdan memnun olduğunu dile getiren Başkan Gürkan, " Toplumda ne kadar birliktelik, huzur, insanlar arasında tesanüt duygusu, huzur ve barış olursa orada o kadar yükselme olur. Seçimlerden önce bize en büyük projemizin ne olduğunu sorduklarında biz en büyük projemizin sosyal entegrasyon olduğunu söyledik. Toplumun birliğini, beraberliği, huzurunu, dirliğini ve düzenini sağlamak olduğunu dile getirdik. Hizmet işlerinin en kolay işler olduğunu söyledim ve bunu da vatandaşlarımız görüyor. Birlik beraberlik içerisinde olursak en sıkıntılı dönemlerde deprem gibi pandemi gibi dönemlerde en büyük hizmetler yapılıyor. Esas olan bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. Yunus'un dediği gibi; 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi işi. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. ' Biz esas gönüller yapmak için buradayız.

Aşık Veysel ne güzel demiş; 'Yezit nedir ne Kızılbaş. Değil miyiz hep bir kardaş. Bizi yakar bizim ataş, söndürmektir tek çaresi. Bu alemi yaratan bir. Odur külli şeye kadir. Alevilik Sünnilik nedir, menfaattir varvarası. ' Biz kendimizi, düşüncelerimizi, inançlarımızı, değerlerimizi ve kültürlerimizi birilerinin menfaatine kullanma anlamında istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Hangi görüşte, düşüncede, yapıda olursa olsun milletimizin birliğini, beraberliğini, düzenini, huzurunu bozmaya çalışanlara bizim hoş bakmamız mümkün değildir. Var olan farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Milletimizin mayası sağlam bir mayadır. Kimsenin milletimizi bölmeye cüret etmesi mümkün değildir. İnsanı ayırmak kadar insanın aşağılandığı hiçbir şey olamaz. Biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü diyoruz. Kültür merkezi ve cemevimizin yerini tahsis eden hemşerimize, yapan ve yapılmasında yardımları olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FARKLI DÜŞÜNCELERİMİZ, İNANÇLARIMIZ OLABİLİR, BUNLARIN KIYMETİNİ BİRLİKTE BİLMELİYİZ

Dedeyazı Kültür Merkezi ve Cemevi açılışında bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, " Bu toprakların ve bu topraklarda yetişmiş olan insanların değerini ve kıymetini hepimizin bilmesi gerekiyor. Dedeyazı'da kültür merkezi ve cemevini açıyoruz. Cemevine ruhu veren, ibadetlerimize öncülük eden, bizim yıllarıdır duygumuzu, düşüncemizi, inancımızın yaşamasını sağlayan insanların ektiği tohumların kıymetini bilmemiz lazım. Anadolu toprakları dünyada eşi benzeri bulunmayan topraklar. 13. yy Avrupa'da insanları birbirlerini mahkemelerde katlederken, Anadolu topraklarında bir elinde ceylanı, bir elinde aslanı barış içerisinde yaşatan Hacı Bektaş'ı Veli'yi yetiştirmiş topraklardır. Bu topraklar 13. yy insanları birbirlerine etnik kimliğinden dolayı nefretle bakarken, 'Ne olursan ol gel' diyen Hz Mevlanaları yetiştirmiştir.

Bugün barış içerisinde, hep birlikte yaşamamızı sağlayan onlar. Farklı mezheplerden, siyasi düşüncelerden ve kimliklerden birlikte olmamızı sağlayan onlar. Türkiye diğer Müslüman coğrafyalarına göre farklı bir ülke. Bizlerin eksik yönetimlerine rağmen Türkiye farklı bir ülke. Diğer Müslüman ülkelere baktığınızda kan ve gözyaşı var, kadın erkek eşitliği yok. Buralarda bilim yok. Buralarda maalesef yoksulluk var, fakirlik var. Biz bugün halen Suriye değilsek, Mısır, Tunus değilsek bunu topraklarımızın yetiştirmiş olduğu en büyük değer Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bunu hiç kuşkusuz laik, demokratik Cumhuriyetimize borçluyuz. Farklı düşüncelerimiz, inançlarımız olabilir. Ama bunların kıymetini hep birlikte bilmemiz gerekiyor. Kültür merkezi ve cemevine emek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise kültür merkezi ve cemevinin açılışında yaptığı konuşmasında, " Dedeyazı özel bir mahallemiz. İnsanlarımız güzel insanlar. İnsanlarımızın bu topraklara sahip çıkışını bizi mutlu ediyor. Kültür merkezimizi ve cemevimizin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca bütün Malatya'nın dört bir yanında yaptığı altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla teşekkür ediyoruz. Her mahallemize gittiğimizde altyapı ve üstyapısıyla güzel çalışmaların olduğunu görüyoruz. Başkanımız Malatya'nın daha yaşanılabilir bir il olması için gayret gösteriyorlar. Biz, bu toprakların çocuklarıyız. Biz, Cumhuriyet çocuklarıyız. Elbetteki Cumhuriyetimize, Mustafa Kemal Atatürk'e ve laikliğimize sahip çıkıyoruz ve gurur duyuyoruz.

Dolayısıyla demokratik Cumhuriyetimizi koruma noktasında her bir vatandaşımızın bu topraklara ve vatanımıza sahip çıkması önemlidir. Birlik ve beraberliğimizi korumak hepimizin ortak paydası. Bizi bugün var eden ve buralarda kalmamızı sağlayan değerlerimizdir. Değerlerimiz uğruna ülkemiz Kurutuş Savaşı'nı verdi. Ülkemiz zor kazanıldı ve muhafazası da zor. Bu ülkenin Anadolu olması, çeşitli coğrafyalardaki insanların sığındı bir yer olması, bizlerin topraklarımızı korumamızdaki azmi ve kararlılığı da topraklarımızda yetişen dedelerimizle, şeyhlerimizle, hocalarımızla ve bu toprağın insanlarının gayretleriyle oldu. İnşallah cemevimizde birliğimizi, beraberliğimizi ve insanlarımızın cem olması noktasında hizmetleriyle yıllarca ayakta durur" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Habermetre