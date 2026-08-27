Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" kapsamında yeniden değerlendirilmesine yönelik başvurusu reddedildi.

YARGILAMADA SANIKLARA CEZA YAĞDI

Narin Güran cinayeti davasında sanıklardan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında “iştirak hâlinde kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına hükmedildi. Bu cezalar ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan verilen ceza, Yargıtay tarafından, eyleminin “çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme” niteliğinde olduğu gerekçesiyle bozuldu.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde Nevzat Bahtiyar hakkında yeniden yapılan yargılamada ise bu kez, “nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” suçundan 17 yıl hapis cezasına hükmedildi.

"FAİLLERİ TESPİT EDİLEMEMİŞ BİR DAVA DEĞİL"

Güran ailesinin, cinayetin "faili meçhul" kapsamında yeniden değerlendirilmesine ilişkin talebi, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından reddedildi.

Kararda, yapılan yargılamaya ve sanıklara verilen cezalara atıfta bulunularak, "Narin Güran cinayeti, failleri tespit edilememiş bir “faili meçhul” olay niteliğinde değildir. Dosyada cevabı aranan hususlar; faillerin kim olduğundan ziyade, olayın içerisinde bulunan kişilerin suskunluğu nedeniyle cinayetin hangi saikle ve bütün ayrıntılarıyla nasıl gerçekleştirildiğine ilişkindir" denildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı tarafından Güran ailesinin başvurusunun reddedilmesine ilişkin detaylı açıklama yapıldı. Açıklamada, bakanlık bünyesinde, geçmiş yıllarda faili belirlenemeyen suçların yeniden araştırılması amacıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, Güran ailesi ve başvuruda bulunan kişiler tarafından Narin Güran dosyasının da bu çalışmalar kapsamında değerlendirilmesine yönelik çeşitli iddia ve taleplerin gündeme getirildiğini ifade edildi.

Bakanlık, "söz konusu başvurunun, dosyada mahkûmiyet hükümleri bulunması" gerekçe göstererek peşinen reddedilmediğini, ileri sürülen iddia ve yeni olduğu belirtilen hususların tamamının değerlendirildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda aile fertleri ve başvuruda bulunan kişiler dinlenmiş; ileri sürülen tezler, alternatif olay senaryoları ve diğer iddialar soruşturma ve kovuşturma dosyasındaki deliller, teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve yargı kararlarıyla karşılaştırılarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Narin Güran cinayetinin “faili meçhul” olduğunu ortaya koyan veya dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamamıştır"

YARGILAMA KAMUOYUNUN YAKIN TAKİBİNDE YÜRÜTÜLDÜ

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinin, başından itibaren yoğun kamuoyu ve basın takibi altında yürütüldüğü belirtilen değerlendirmede, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ekim 2024 tarihinde hazırlanan iddianameyle dört sanığın iştirak hâlinde kasten öldürme suçundan cezalandırılması talebiyle açılan kamu davası, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/396 esasına kaydedilmiştir. Duruşmalar çok sayıda ulusal ve yerel basın mensubu tarafından yerinden takip edilmiş; sanık savunmaları, tanık beyanları, tarafların iddia ve savunmaları, teknik deliller, savcılık mütalaaları ve mahkeme kararları kamuoyunun gözü önünde tartışılmıştır. Yargılama sürecinde kamuoyundan veya taraflardan gizlenen bir süreç söz konusu olmamıştır" denildi.

YEREL MAHKEME KARARLARI

Açıklamada, davanın görüldüğü yerel mahkemenin kararına da yer verildi.

Buna göre, İlk derece mahkemesince 26-27-28 Aralık 2024 tarihlerindeki duruşmalar sonucunda;

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran’ın “iştirak hâlinde kasten öldürme” suçundan takdiri indirim uygulanmaksızın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarına, Nevzat Bahtiyar’ın “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tüm sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verildi.

KARARIN İSTİNAF SÜRECİ

Kararın istinaf edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince mahkûmiyet hükümlerine yönelik istinaf başvuruları düzeltilerek esastan reddedilmiş ve sonuç cezalar değiştirilmemiştir" denilerek, temyiz incelemesinde ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran hakkında verilen mahkûmiyet hükümleri ayrı ayrı onandığı, Nevzat Bahtiyar hakkındaki hükmün ise eyleminin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçuna yardım etme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulduğu hatırlatıldı.

BOZMA SONRASI YENİ CEZA

Bozma sonrasında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince gerçekleştirilen yeniden yargılamada, 16 Nisan 2026 tarihinde Nevzat Bahtiyar’ın “nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında 17 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

DEĞERLENDİRME

Ailenin başvurusuna ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"'Failin bilinmemesi' ile 'cinayetin bütün ayrıntılarının bilinmemesi' birbirinden farklı hukuki ve maddi durumlardır.

Narin Güran dosyasında failler konusunda yargısal hükümler kurulmuş ve üç sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmıştır.

Adalet Bakanlığınca yapılan incelemelerde de mevcut delil durumunu ve yargısal tespitleri değiştirecek, dosyanın faili meçhul suçlar kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir bulguya ulaşılamamıştır.

Adalet Bakanlığı, yargı mercilerinin bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, yeni ve somut her türlü bilgi ve delilin yetkili adli makamlarca değerlendirilmesini teminen üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir."