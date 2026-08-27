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Uçak kalktı geliyor! Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'den ilk transfer bombası

Uçak kalktı geliyor! Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'den ilk transfer bombası
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Fenerbahçe, Nice forması giyen Kojo Peprah Oppong'un transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki Ganalı stoper, menajeriyle birlikte sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geliyor.

  • Fenerbahçe, Nice forması giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'un transferi konusunda anlaşmaya vardı.
  • 22 yaşındaki Oppong ve menajeri sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor.
  • Fenerbahçe, Oppong için Nice'e 10 milyon euroyu aşan resmi bir teklif sundu.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Fenerbahçe, savunma hattına yapacağı takviyede önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, Nice forması giyen Kojo Peprah Oppong'un transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Ganalı savunmacı ve menajeri sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor.

OPPONG İSTANBUL'A GELİYOR

Transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından 22 yaşındaki stoperin İstanbul yolculuğu için hazırlıklar başladı. Oppong'un menajeriyle birlikte İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Kontrollerin ardından transfer sürecindeki resmi işlemlerin devam etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE 10 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF YAPMIŞTI

Fransız basınından L'Equipe, Fenerbahçe'nin Oppong için Nice'e 10 milyon euroyu aşan resmi bir teklif sunduğunu duyurmuştu. Ardından iki kulüp arasındaki görüşmeler hız kazanmış ve sarı-lacivertlilerin Ganalı stoperin transferi konusunda Nice ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

NICE 2,7 MİLYON EUROYA TRANSFER ETMİŞTİ

Nice, Oppong'u geçtiğimiz yaz İsveç ekibi Norrköping'den 2,7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor.

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