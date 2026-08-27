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Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde

Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde Haber Videosunu İzle
Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde
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Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldiği karşılaşmada Ederson yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıktı. Brezilyalı kalecinin performansının ardından Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimi öncesinde Ederson için söylediği, "Şimdi herkes 'Ederson gitsin' diyor. Ben de tam tersini söylüyorum" sözleri yeniden gündeme geldi.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek Devler Ligi'ne katılım hakkı kazandı.
  • Fenerbahçe'nin gollerini Vedat Muriqi ve Archie Brown kaydetti; kaleci Ederson kritik kurtarışlarıyla galibiyette belirleyici rol oynadı.
  • Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimi öncesinde Ederson hakkında söylediği 'Şimdi herkes Ederson gitsin diyor, ben tam tersini söylüyorum' sözleri, Ederson'un Lyon maçındaki performansının ardından yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek uzun yıllar süren Devler Ligi hasretine son verdi.

Sarı-lacivertlilerin tarihi gecesinde golleri Vedat Muriqi ve Archie Brown kaydederken, kaleci Ederson da yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı.

EDESON KALESİNDE DEVLEŞTİ

Lyon'un özellikle gol aradığı bölümlerde önemli kurtarışlara imza atan Ederson, takımının skor üstünlüğünü korumasında etkili oldu. Brezilyalı kalecinin kritik anlarda yaptığı müdahaleler, Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanından Şampiyonlar Ligi biletiyle dönmesinde önemli pay sahibi oldu.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ederson'un Lyon karşısındaki performansının ardından Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimi öncesinde Brezilyalı kaleci hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Yıldırım o dönem, "Şimdi herkes 'Ederson gitsin.' diyor. Ben de tam tersini söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TUR GELİNCE O SÖZLER YENİDEN PAYLAŞILDI

Ederson'un Lyon karşısındaki kritik kurtarışları ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın bu sözleri yeniden paylaşılmaya başlandı. Brezilyalı eldivenin Fransa'daki performansı, tarihi gecenin öne çıkan detaylarından biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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