Haberler

Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi

Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rafael Leao için Milan ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Aston Villa'dan kötü haber geldi. İngiliz ekibi gece yarısı yaptığı hamleyle transfer yarışına girerken, Portekizli yıldızın şu aşamada Premier Lig seçeneğine daha sıcak baktığı belirtildi.

  • Aston Villa, Rafael Leao için Milan'a yaklaşık 8 milyon euro kiralama bedeli ve zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif sundu.
  • Galatasaray, Milan'a 45 milyon euro ve Leao'ya yıllık 12 milyon euro teklif etti.
  • Leao, Türkiye yerine İngiltere'de (Premier Lig) forma giyme fikrine daha sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Rafael Leao transferinde dengeler değişti. Milan'dan ayrılması gündemde olan Portekizli yıldız için Aston Villa da devreye girdi.

İtalya'da Leao'nun geleceğine ilişkin kritik görüşmeler sürerken, Galatasaray ile Aston Villa arasında transfer yarışı başladı. Son gelişmelerin ardından 27 yaşındaki futbolcunun Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

ASTON VILLA GECE YARISI DEVREYE GİRDİ

Transfer yarışındaki dengeleri değiştiren hamle Aston Villa'dan geldi. İngiliz ekibinin gece saat 01.00 sıralarında Milan'a teklif sunduğu belirtildi. Aston Villa'nın kiralama formülü üzerinden ilerlediği ve Milan'a yaklaşık 8 milyon euro kiralama bedeli ödemeyi teklif ettiği aktarıldı. Anlaşmaya zorunlu satın alma maddesinin de eklenmesinin planlandığı kaydedildi.

Bu formülle transferin toplam maliyetinin Milan Başkanı Gerry Cardinale'nin istediği yaklaşık 50 milyon euro seviyesine yaklaşabileceği ifade edildi.

LEAO PREMIER LİG'E SICAK BAKIYOR

Aston Villa'nın Leao'ya yıllık 6,5 milyon euro maaş teklif ettiği ve bu rakamı yükseltebileceği belirtildi. Portekizli yıldızın ise mevcut durumda Türkiye yerine İngiltere'de forma giyme fikrine daha sıcak baktığı ve Aston Villa'nın yapacağı son hamleyi görmek istediği aktarıldı.

GALATASARAY'DAN 45 MİLYON EURO

Galatasaray ise Leao transferinden vazgeçmiş değil. Sarı-kırmızılıların Milan'a 45 milyon euro, Portekizli futbolcuya ise yıllık 12 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Aston Villa'nın devreye girmesinin ardından Galatasaray'ın teklifini daha da yükseltmeye hazır olduğu kaydedildi.

GARDI MİLANO'DA

Galatasaray adına transfer görüşmelerini yürüten George Gardi'nin iki gündür Milano'da bulunduğu ve yeni temaslarda bulunacağı aktarıldı. Aston Villa'nın da Milan ve Leao cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

LEAO KARARINI VERECEK

Transferde tarafların görüşmelerini sürdürmesi beklenirken Leao'nun bugün Galatasaray'a imza atmasının beklenmediği ifade edildi. Aston Villa'nın maaş teklifini yıllık 8-9 milyon euro seviyesine çıkarması halinde transfer yarışında önemli bir avantaj elde edebileceği belirtilirken, teknik direktör Unai Emery'nin de Portekizli yıldızı kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

Sınır şehrimizi ihya edecek tesis açıldı! Tonlarca altın üretilecek
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi

6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar

UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar

11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu

Metrelerce yükseklikten düştü! Minik Fatma mucizevi şekilde kurtuldu
Kimsenin bilmediği sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı

Özel bir sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı
Borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı

Borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı
Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı

Bir dönemin sonu! Hesaplarda tek kuruş bile kalmadı
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi Almanya

Süper Lig devinde ayrılık! Yeni adresi Almanya
Malatya’da konteyner kentte yangın

Konteyner kent alevlere teslim oldu! dört koldan müdahale ediliyor