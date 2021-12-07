Deccal nedir, ne demek? Deccal kimdir, kime denir? Deccal'in özellikleri nelerdir? Deccal'in alametleri nedir? Deccal ile ilgili ayet ve hadisler.

DECCAL NEDİR, NE DEMEK?

Deccal, sözlükte"bir şeyi örtmek, yaldızlamak veya boyamak" anlamındaki decl kökünden türeyen bir sıfat olup klasik kaynaklarda "âhir zamanda ortaya çıkıp göstereceği hârikulâde olaylar sayesinde bazı insanları dalâlete sürükleyeceğine inanılan kişi" diye tarif edilir. Deccâl kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de geçmemektedir. Hz. Peygamber'e nisbet edilen rivayetlerde "muhatabını aldatmak gayesiyle güzel sözler söyleyen kişi; bir kaşı ve gözü bulunmayan kötü kimse" anlamındaki mesîh kelimesiyle birlikte "el-mesîhu'd-deccâl" ve"mesîhu'd-dalâle" şeklinde kullanılmıştır.

Deccal köken olarak, bir şeyi örtmek, yaldızlamak veya boyamak manasına gelen Arapça 'decl' kökünden türemiş bir sıfat olup, çok yalancı, aldatıcı, hilekâr demektir.

DECCAL KİMDİR, KİME DENİR?

Deccal kıyamet gününe yakın olarak ortaya çıkacak olan, insanları doğruluktan saptıracak olan, onları kötülüğe iten kişiye denilmektedir. İslam kaynaklarında Deccal kavramına geniş yer verilmiştir. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal, pek çok kişiyi peşinden sürükleyecek ve herkesi kötülüğe itecektir. Deccal'in şekline ve neye benzediği de bu kaynaklarda yer verilmiştir. Deccal kavramı Kur'an-ı Kerim'de geçmese de hadis-i şeriflerde Deccal kavramına yer verilmektedir. Kainatın yaratıcısı Allah azze ve celle Deccal ile kullarını imtihan edecektir. Deccal Allah'ın imtihanına aracılık yapacak olan kişidir.

Deccal tek gözü olmayan tek kaşı olmayan bir silüette ortaya çıkacaktır. Ayrıca Deccal karşısında ki insanı kandırmak için mutlaka onlara güzel sözler söyleyen kişi olarak gün yüzüne çıkacaktır. Deccal'i adlandırmak için "mesihu-d - dalale" da denilmektedir. Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere Deccal ortaya çıkmadan kıyamet kopmayacaktır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Deccal ile ilgili şunları söylemiştir;

" Kıyamet ancak şu alametler ortaya çıkınca gerçekleşecektir.

1) Deccal ortaya çıkacak

2) Yecüc ve Mecüc gözükecek

3) Arap yarımadasında bir yer batacak

4) Güneş batıdan doğacak

5) Dabbet-ül Arz gözükecek

6) Dumanlar yükselecek "

DECCAL'İN ALAMETLERİ NELERDİR?

Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere Deccalin alametleri bulunmaktadır.

- Deccal ortaya çıkınca insanlara iyilikten ve güzellikten bahsedecek. Onları güzel sözlerle kandıracak. İmanı zayıf olan kişiler Deccal'e kanacak ve kötülüğe sürüklenecek. İmanı kuvvetli olanlar Allah yolunda gidenler ise ona kanmayacaktır.

- Deccal insan silüetinde ortaya çıkacak. Tek gözü olmayacak ve insanlara ne kadar kudretli olduğundan bahsedecek fakat kendi gözünü bile iyileştiremeyecek kadar aciz olacak.

- Deccalin sağ gözü kör olacak.

- Deccal Medine'ye giriş yapamayacak.

- Deccal ortaya çıktığında Medine'ye giriş yapılacak olan 7 kapı bulunacak. Bu 7 kapıya 2 melek bekçilik yapacak ve Deccal'i Medine'ye sokmayacaktır.

- Deccal kainatta geldiği andan itibaren kırk gün kalacaktır.

- Deccal insanların ona inanması için bazı harikalar gösterecektir. Rüzgar estirmek, yağmur yağdırmak gibi mucizeleri insanların kanması için gösterecektir.

- Deccal sürekli ağlayan, inleyen ve kederli bir görünümde olacak.

- Deccal bir Hristiyan manastırında karargah olarak kalacaktır.

- Deccalin kaldığı karargah bir adada bulunacak ve güneşin batımı bu tarafta yer alacak.

- Deccal sürekli her şeyden şikayet edecek ve hiçbir şeyden memnun kalmayacak.

- Ayaklarının ikisi ayrık olarak yürüyecektir.

- Deccal sürekli herkese iftira atacak ve gerçekleri daima çarptıracaktır.

- Deccale uyan ve onun askeri olan pek çok kişi ortaya çıkacaktır.

- Deccalin askerleri deccale sürekli olarak casusluk yapacak ve fitne fesat çıkaracaktır.

- Deccale inanalar salih amel işlese bile işledikleri sevap sayılmayacak.

DECCAL İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Deccal karakteri ile ilgili yorumlar ile zenginleştirilen birçok hadis bulunmaktadır.

Alnının ortasında sadece Müslümanların görebileceği kefere (kâfir) yazısı vardır.

Kendisini önce Peygamber daha sonra Tanrı olarak tanıtacak ve dünyaya fitne yayacak olan kişidir. Onun ölümü yalnız İsa tarafından olacaktır ve kıyametin 6. alametidir. Şia'ya göre O Mehdi tarafından öldürülecektir.

Deccal ile ilgili hadislerden biri; "Ben, Deccal ile beraber olanı ondan daha iyi bilirim. Onun yanında akar iki nehir vardır. Onlardan biri dış görünüş itibarıyla beyaz bir sudur, diğeri alevlenmiş bir ateştir. Sizden biri ona yetişirse ateş olarak gördüğü nehre gelsin. Sonra başını daldırıp ondan içsin, çünkü o, soğuk bir sudur. Deccal'in sol gözü yoktur, üzerinde kalın bir perde vardır. İki gözü arasında kâfir yazılıdır. Okuması olan olmayan her Müslüman o yazıyı okur

Deccal ile ilgili ayetler...

Kur'ân-ı Kerîm'de kıyamet alâmeti olarak deccâlin zuhûr edeceğine dair açık bir ifade olmamakla birlikte bazı âlimler Kur'an'da deccâle işaret edildiğini söylemişlerdir. Nitekim Kur'an'da kıyametin muhakkak kopacağı, bunun ansızın gerçekleşeceği ve vaktini sadece Allah Teâlâ'nın bildiği haber verilmekte, onun vaktinin yaklaştığından (Tâhâ 20/15; el-Ahzâb 33/63; el-Kamer 54/1) ve bazı alâmetlerinin belirdiğinden söz edilmektedir. Örneğin En'âm sûresinin 158. âyetinde inkârcıların kendilerine meleklerin, Allah'ın veya O'nun bazı âyet ve işaretlerinin gelmesini bekledikleri ifade edildikten sonra "Ama rabbinin âyetleri geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye, artık inanması bir fayda sağlamaz" buyurulmakta; Muhammed sûresinin 18. âyetinde ise kıyametin kendilerine ansızın gelmesini bekleyenlere "onun alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?" denilmektedir. Ebû Hüreyre ve daha başka sahâbîler tarafından rivayet edilen hadislerde Kur'ân-ı Kerîm'deki "bazı âyetler" ifadesiyle "güneşin batıdan doğması, dâbbetü'l-arz ve deccâlin ortaya çıkmasının" kastedildiği belirtilmektedir (Tirmizî, "Tefsîr", 7). Ayrıca Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Îsâ'nın yahudiler tarafından öldürülmediği ve göğe yükseltildiği, Ehl-i kitabın ölümünden önce ona iman edeceği (en-Nisâ 4/157-159) ve onun kıyamet alâmeti olduğu (ez-Zuhruf 43/61) bildirilerek kıyamet öncesi Îsâ'nın nüzûl edeceğina işaret edilmiştir. Hz. Îsâ deccâli öldüreceğinden onun gelişi aynı zamanda deccâlin zuhûr edeceğinin de bir ifadesi olup, onun nüzûlünün Kur'an'da bildirilmesi deccâlin açıkça zikredilmesine gerek bırakmamaktadır. Dolayısıyla Kur'an'da doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde deccâlin çıkışına işaret edildiği ifade edilmiştir (bk. İbn Kesîr, I, 122-123; İbn Hacer el-Askalânî, XIII, 79-80; Saîd Eyyûb, s. 15-18).

İslâmî gelenekte deccâl konusuna esas itibariyle hadislerde değinilmekte bu yönüyle de konu hadislerden hareketle temellendirilen itikâdî bir mesele olmaktadır. Hz. Peygamber'in, gerçekleşmedikçe kıyametin kopmayacağı on büyük alâmeti arasında saydığı deccâl (Müslim, "Fiten", 39; Tirmizî, "Fiten", 21; Ebû Dâvûd, "Melâ?im", 12; İbn Mâce, "Fiten", 28), hadis literatüründe Nesâî'nin es-Sünen'i dışındaki kaynakların tümünde isim olarak zikredilmekte, konu hakkında aralarında Abdullah b. Amr b. Âs, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Mes'ûd, Hz. Âişe ve Ebû Hüreyre gibi sahâbîlerin bulunduğu yirmi beş civarında râvinin rivayeti bulunmaktadır (meselâ bk. Buhârî, "Ta?bîr", 33, "Enbiyâ", 48, "Fiten", 26; Müslim, "Îmân", 273, 275, 277, "Fiten", 100-118, 119, 121; Tirmizî, "Fiten", 59, 66; Ebû Dâvûd, "Melâ?im", 14, 15; Müsned, II, 22, 154; VI, 75, 412-413, 455-456). Söz konusu rivayetlerde deccâlin kıyamet alâmeti olarak zuhûr edeceği, tek veya birden fazla kişi, kimliği belli biri, örneğin İbn Sayyâd olduğu, Abdüluzzâ b. Katan'a benzediği, önce peygamberlik, sonra ilâhlık iddiasında bulunacağı haber verilmekte; fizik ve ruhî portresi tasvir edilmekte, alnında "kâfir"veya "kfr"yazısının bulunduğu, yaptığı işlerden hoşlanmayanların veya müminlerin bu yazıyı okuyabileceği, teninin kızıl, esmer veya parlak beyaz renkte olduğu, cüsseli, heybetli veya kısa boylu bir bedeninin bulunduğu, bir gözünün kör veya patlamış üzüm tanesi gibi olduğu kaydedilmekte, beraberinde cennet ve cehenneminin olduğu fakat cennetinin cehennem, cehenneminin ise cennet olduğu; benzer şekilde beraberinde ateşten ve sudan iki nehir olduğu fakat ateş olanın gerçekte su, su olanın da ateş olduğu belirtilmekte, yapacağı kötülükler zikredilmekte ve nihayet nüzûl edecek olan Hz. Îsâ tarafından öldürüleceği bildirilmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet