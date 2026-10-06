Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), adli mercilerce sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan üç üyesi hakkında radikal bir karar aldığını duyurdu.

3 İSİM İÇİN İHRAÇ KARARI

Dernek yönetimi; Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif’i dernek üyeliğinden kesin olarak ihraç etti. Yapılan resmi açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Hakemler Dosyası" olarak bilinen soruşturmadaki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı. Derneğin kurumsal saygınlığı ve itibarının korunması amacıyla Disiplin Kuruluna sevk edilen isimler hakkında hazırlanan rapor doğrultusunda, üç üyenin de ihraç kararı Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşti.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanmıştı.

Hakimlik, Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar'ın tutuklanmasına karar vermiş, şüpheliler Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.