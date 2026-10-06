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Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu

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Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
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Fon soruşturmasında adı geçen Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ballı'nın intihar ettiği iddia edildi. Fon krizinde yüksek miktarda para kaybettiği öğrenilen Ballı'nın mal varlıklarına geçtiğimiz hafta önce tedbir getirilmiş, ardından kaldırılmıştı.

Fon krizinde yüksek miktarda para kaybettiği öğrenilen iş insanı Ali Emre Ballı, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

ARABASINDA ÖLÜ BULUNDU

Türkiye'nin gündemine oturan fon krizinde acı haber geldi. Soruşturmada adı geçen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Çekmeköy Ömerli'deki otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Ballı'nın intihar ettiği öne sürüldü.

Ali Emre Ballı

MAL VARLIKLARINA TEDBİR GETİRİLMİŞTİ

Ballı ile Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına geçtiğimiz hafta savcılık tedbir getirmişti. Ardından tedbir kararı kaldırılmıştı. Ballı ayrıca halihazırda Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nda da Yönetim Kurulu Üyesi.

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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıKerim Arda:

yazıklat olsun, bu insanları ne hale getirdiler

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Aynen milleti bu hale getiren sosyal demokratlar. İnsanları şükürden uzaklaştırıp bol para kazanmaya bol harcamaya yönlendirdiler

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Haber YorumlarıRevolver:

Akp genel başkan yardımcısı fatma betül sayan kaya sosyal demokrat mıymış?? Öğrenmiş olduk:))

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Mağdurlar gerçekten zor durumda, bir an önce ödemeler yapılmalı, millet parasını alamıyor. Bu şekilde devam ederse kimse ne borsa, ne de fon alır, yastık altına devam eder.

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Hani para yoktu halk fakir'di. bana mı sordular fon alırken millet parasını hemen almaliymış kimden alacak. Benim de İhlas finansta paralarım gitti devleti mi suçladım

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Cutayi okadar yikseltmisler ki asagidanyasamak zor geliyor o asagisida senjn benim gibi degil yine sasali

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Haber YorumlarıSalih Ekiciler:

K parti yeni mi kuruldu Yapmayın etmeyin

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