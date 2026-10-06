Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu

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Fon krizinde yüksek miktarda para kaybettiği öğrenilen iş insanı Ali Emre Ballı, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

ARABASINDA ÖLÜ BULUNDU

Türkiye'nin gündemine oturan fon krizinde acı haber geldi. Soruşturmada adı geçen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Çekmeköy Ömerli'deki otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Ballı'nın intihar ettiği öne sürüldü.

Ali Emre Ballı

MAL VARLIKLARINA TEDBİR GETİRİLMİŞTİ

Ballı ile Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına geçtiğimiz hafta savcılık tedbir getirmişti. Ardından tedbir kararı kaldırılmıştı. Ballı ayrıca halihazırda Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nda da Yönetim Kurulu Üyesi.