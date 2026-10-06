Haberler

MMA sporcusu 16 yaşındaki Bulut Akyüz, Gömeç'te tırın altında kalarak öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MMA sporcusu 16 yaşındaki Bulut Akyüz, Gömeç'te tırın altında kalarak öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde E-87 Karayolu'nda tırla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü Bulut Akyüz, tırın altında kalarak hayatını kaybetti. MMA sporcusu olduğu belirtilen Akyüz'ün ölümü, Ayvalık'taki spor camiasında ve ilçede büyük üzüntüyle karşılandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü Bulut Akyüz, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 Karayolu'nun Gömeç ilçesi Burhaniye çıkışında meydana geldi.

Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisiyken, Edremit MESEM'e nakil olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Bulut Akyüz'ün kullandığı 10 AOG 885 plakalı motosiklet, seyir halindeki bir tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü, tırın altında kaldı. Akyüz, meydana gelen ağır yaralanmalar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Sporda önemli başarılara imza atmıştı

Ayvalık'ta ikamet eden Bulut Akyüz'ün aynı zamanda MMA sporcusu olduğu öğrenildi. Spora küçük yaşlarda başlayan Akyüz'ün, henüz 10 yaşındayken kafes dövüşü ve judo branşlarında Türkiye birincilikleri elde ettiği belirtildi. Henüz 16 yaşında olan genç sporcunun trafik kazasında yaşamını yitirmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ayvalık'taki spor camiasında ve ilçede büyük üzüntü ile karşılandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek

Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha

Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir

Özel'den “Her şeyine kefilim” dediği isim için çok ağır sözler
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba

Hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
Survivor'da 21 yıl sonra büyük değişiklik! Fikri Acun Ilıcalı verdi

Acun Ilıcalı'dan yeni yarışma fikri! Ekibinden anında destek geldi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük

Türk futbolundaki son durumu "Maalesef" diyerek duyurdu
Zonguldak'ta serum takılacağı sırada hastaneden kaçtı! 5 gün sonra dağda sağ bulundu

Serum takılırken hastaneden kaçtı! 5 gün dağda bunlarla yaşadı
Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte

"Başı dertte" diyerek kötü haberi duyurdular!

Uçakta akılalmaz olay! Kadın yolcunun müstehcen hareketi şoke etti

Yolcu uçağında büyük skandal! Kadının müstehcen hareketi şoke etti