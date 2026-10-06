MMA sporcusu 16 yaşındaki Bulut Akyüz, Gömeç'te tırın altında kalarak öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü Bulut Akyüz, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 Karayolu'nun Gömeç ilçesi Burhaniye çıkışında meydana geldi.

Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisiyken, Edremit MESEM'e nakil olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Bulut Akyüz'ün kullandığı 10 AOG 885 plakalı motosiklet, seyir halindeki bir tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü, tırın altında kaldı. Akyüz, meydana gelen ağır yaralanmalar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Sporda önemli başarılara imza atmıştı

Ayvalık'ta ikamet eden Bulut Akyüz'ün aynı zamanda MMA sporcusu olduğu öğrenildi. Spora küçük yaşlarda başlayan Akyüz'ün, henüz 10 yaşındayken kafes dövüşü ve judo branşlarında Türkiye birincilikleri elde ettiği belirtildi. Henüz 16 yaşında olan genç sporcunun trafik kazasında yaşamını yitirmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ayvalık'taki spor camiasında ve ilçede büyük üzüntü ile karşılandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı