Pakistan ordusu, menzili artırılmış Fatah-4 füzesini başarıyla test etti

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Pakistan ordusu, yerli üretim, yerden atılan menzili artırılmış güdümlü füzenin "başarıyla test edildiğini" bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi'nin (ISPR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatah-4" adlı yerli üretim, yerden fırlatılan, uzun menzilli güdümlü füzenin menzilinin artırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gelişmiş havacılık elektronik sistemi ile son teknoloji seyir yardımıyla donatıldığı ve "hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiği" belirtilen füzenin test atışının "başarılı" olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA