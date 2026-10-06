Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görevinden ayrılmasının ardından yeni işini belirledi. Ağustos ayında Beyaz Saray'daki görevini bırakan Leavitt, 1 Kasım'dan itibaren Fox News bünyesinde ekran yorumcusu olarak görev yapacak.

1 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Fox News tarafından yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki Leavitt, kanalın farklı programlarında siyasi analiz ve yorumlarıyla ekrana gelecek. Leavitt'in yeni görevi 1 Kasım'da resmen başlayacak.

CEO Suzanne Scott, Leavitt'in Beyaz Saray ve başkanlık kampanyasındaki deneyiminin güncel siyasi gelişmelere ilişkin farklı bir bakış açısı sağladığını belirtti.

"AYNI ENERJİYİ GETİRECEĞİM"

Yeni göreviyle ilgili açıklama yapan Leavitt, Beyaz Saray Sözcülüğü döneminden edindiği deneyimi izleyicilerle paylaşacağını belirterek görev süresine damga vuran enerji ve açık sözlülüğü yeni görevine de taşıyacağını ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN AĞUSTOS AYINDA AYRILMIŞTI

Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Ocak 2025'te Beyaz Saray Sözcülüğü görevine başlayan Leavitt, bu göreve getirilen en genç isim olarak ABD tarihine geçmişti. Leavitt, ikinci çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından ailesine daha fazla zaman ayırmak amacıyla Ağustos 2026'da görevinden ayrılmıştı.

Leavitt, Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasında da ulusal basın sözcüsü olarak görev yapmış, daha önce Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray'da yardımcı basın sözcülüğü görevini üstlenmişti.