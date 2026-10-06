Haberler

İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fon soruşturmasında adı geçerken İstanbul Çekmeköy'deki aracında silahla vurulmuş halde bulunan iş insanı Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ballı'nın lüks cipiyle trafikte ilerlediği anlar yer aldı.

Çekmeköy'de araç içinde silahla vurulmuş halde bulunan ve fon soruşturmasında ismi geçen A.E.B.'nin (46), hayatını kaybetmeden önce aracıyla seyir halindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 15.40 sıralarında Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede silahla vurulmuş halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince cesedin A.E.B.'ye ait olduğu tespit edilirken, olay yerinde silah bulundu. A.E.B.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, aracında silahla vurulmuş halde bulunan A.E.B.'nin 34 HKC 506 plakalı Mercedes marka cipiyle ilerlerken kameralara takıldığı son anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu

Dünyanın gözü iki dudağının arasındaydı! Yeni adresi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı

Vincenzo Montella'dan flaş hamle
Zonguldak'ta serum takılacağı sırada hastaneden kaçtı! 5 gün sonra dağda sağ bulundu

Serum takılırken hastaneden kaçtı! 5 gün dağda bunlarla yaşadı
Hiç değişmemiş: Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı

Annesi paylaştı: Bu çocuğu bugün milyonlar tanıyor

TİP'li Ahmet Şık'ın ortağı Saymadi uyuşturucudan tutuklandı! Terör suçundan da ceza almış

TİP'li Ahmet Şık'ın meyhane ortağı uyuşturucudan tutuklandı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı

Verilen karara kendisi bile hayret edecek!

Bu kez muradına erecek mi? Trump yeniden Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Bu kez muradına erecek mi? Çok istediği ödüle yeniden aday gösterildi
Ankara'da feci kaza! Takla atan otomobil karşı şeride uçtu: 2 ölü

Takla attı, karşı şeride daldı! Feci kazada ölü ve yaralılar var