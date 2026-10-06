İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri

Çekmeköy'de araç içinde silahla vurulmuş halde bulunan ve fon soruşturmasında ismi geçen A.E.B.'nin (46), hayatını kaybetmeden önce aracıyla seyir halindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 15.40 sıralarında Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede silahla vurulmuş halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince cesedin A.E.B.'ye ait olduğu tespit edilirken, olay yerinde silah bulundu. A.E.B.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, aracında silahla vurulmuş halde bulunan A.E.B.'nin 34 HKC 506 plakalı Mercedes marka cipiyle ilerlerken kameralara takıldığı son anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı