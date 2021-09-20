Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - KKTC Başbakanı Ersan Saner ortak basın toplantısı (2)
AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
KKTC Başbakanı Ersan Saner'in konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Saner'in salondan ayrılmaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile ortak basın toplantısı düzenledi.
KKTC Başbakanı Ersan Saner'in konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Saner'in salondan ayrılmaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)