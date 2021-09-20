Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - KKTC Başbakanı Ersan Saner ortak basın toplantısı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - KKTC Başbakanı Ersan Saner ortak basın toplantısı (2)

AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

KKTC Başbakanı Ersan Saner'in konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Saner'in salondan ayrılmaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner'in konuşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Saner'in salondan ayrılmaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - KKTC Başbakanı Ersan Saner ortak basın toplantısı (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - KKTC Başbakanı Ersan Saner ortak basın toplantısı (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - KKTC Başbakanı Ersan Saner ortak basın toplantısı (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - KKTC Başbakanı Ersan Saner ortak basın toplantısı (2)
AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Gökhan Çıra Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emre Kılınç Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - KKTC Başbakanı Ersan Saner ortak basın toplantısı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:34:03. #1.17#