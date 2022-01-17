Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi, Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi, Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi, Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır" dedi. - TİRAN
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