Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yaşam tarzı" yorumu

İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı, Cumhur İttifakı kapsamında 5 ilçede MHP'den belediye başkan adayları gösterildi. Erdoğan, 2019 yılının ocak içinde çiftçilere ödenecek tarımsal desteklemelerin toplam 2 milyar 35 milyon TL olduğunu İzmir'den müjdeledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Nihat Zeybekci olacağını daha önce açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Halkapınar Kapalı Spor Salonunda yoğun katılımla ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'li 5 belediyenin mevcut belediye başkanları, yerel seçimlerde yeniden aday gösterilecek. AK Parti'li Ödemiş ve Selçuk Belediyeleri için ise mevcut isimlerden başka adaylar belirlendi. Yerel seçimlerde devam edecek Cumhur İttifakı kapsamında da, 5 ilçede MHP'den belediye başkan adayları gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde kendisi için hazırlanan kısa film gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkmadan önce salonda bulunanlar cep telefonu ışıklarını yakarken ellerindeki Türk bayrağı ve AK Parti flamalarını salladı.

"Anne şehir İzmir"

Konuşmasına, 2 yıl önce 5 Ocak'ta gerçekleştirilen İzmir Adliyesi saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'e rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, "Bugün ikinci şehadet yıl dönümüne eriştiğimiz kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle yad ediyorum. İzmir Adliyesini kana bulamaya gelen teröristlere cesaretle karşı koyan kardeşimiz mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi mesaj vermişti. Şehidimiz Fethi Sekin'e, onunla birlikte mücadele eden tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, sınırlarımız ötesinde şehit olanlara rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı tanıtmak üzere geldik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla birlikte huzurlarınızda bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız. 31 Mart gecesine kadar geceli gündüzlü devam edecek seçim çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. İzmir'i sadece Türkiye değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz. Bu salonda atan nabız bütün coğrafyanın nabzıdır. İzmir'de yanan meşale bütün coğrafyayı aydınlatan meşaledir. 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' diyoruz ya o çiçekler istiklal aşkımızın çiçekleridir. Birlik ve dirliğimizin çiçekleridir. İzmir'in hudutları, bu güzel ilimizin fiziki coğrafyasıyla izah edilemeyecek derinliktedir. İzmir sadece İzmirlilerin değil 81 milyonun şehridir" diye konuştu. Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrinin İzmir'de olduğunu hatırlatarak İzmir için "Anne şehir" yorumunda bulundu.

"Aslan yatağına sokulmaya çalışan tilkilere karşı mücadeleye hazır mıyız?"

"31 Mart akşamına kadar durmak yok" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şehir gündüz hayalimizde gece düşümüzde olmuştur. İzmir; aslan yatağına sokulmaya çalışan tilkilere karşı mücadeleye hazır mıyız? İstiklal ve istikbaline göz dikenleri tıpkı Gazi Paşa'nın yaptığı gibi denize dökmeye hazır mıyız? İşte benim gönlümün efendisi İzmir budur. Sizi çok seviyorum. Bu karşılıklı sevdamız olmasaydı buralara 16 yıldır gelemezdik. Bu sevda 16 yıldır bizi iktidar kıldı Elhamdülillah."

"İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmedik"

İzmir'de sadece vatanımızın bağımsızlığı değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın da temellerinin atıldığını hatırlatan Erdoğan, "İzmir İktisat Kongresi ile başlayan kalkınma hamlemiz ve maalesef uzun süre sekteye uğradı. AK Parti iktidarları döneminde aynı ruh ve heyecanla ülkemizin yeniden hızlı kalkınma sürecine soktuk. Maruz kaldığımız saldırıya rağmen 2018 ilk 3 çeyrekte yüzde 4,5 büyüdük. Dün 2018 ihracat rakamları açıklandı. Biraz ihracatta 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Hedef 170'i yakalamaktı ama biraz geride kaldık. İstihdam da 2018 ilk 10 ayında 1 milyon üzerinde artış gösterdi. Türkiye'yi 3,5 kat büyütürken İzmir'de 16 yılda İzmir'e 67 katrilyon yatırım yaptık. İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmedik. 'En fazla milletvekili biz çıkarmadık' demedim. İzmir'e bu yatırımların yapılması gerekirdi ve yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Eğitimde 9 bin 548 adet yeni derslik yaptık. 6 bin 330 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları yaptık. Önümüzdeki 3 yıl içinde 14 bin 500 kapasiteli 6 yüksek öğretim yurdu kazandırıyoruz. Göztepe ve Alsancak stadyumlarının yapımları devam ediyor. Kentsel dönüşümde İzmir'de 18 bin konut projesi hayata geçirdik. Sağlıkta 35'i hastane toplam 109 tesisi hizmete soktuk. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yapılıyor. 2 bin 60 yatak kapasiteli olan dev şehir hastanesine İzmirimiz de kavuşacak. İnşallah yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiğinde İzmir bir başka güzel olacak" dedi.

"Çevreci biziz biz"

İzmir'de yaşanan çöp sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'in çöpleri modern depolama ile mi depolanıyor yoksa vahşi depolamayla mı? İzmir vahşi depolamayla bu asırda çöp depolaması yapıyor. Ben 94 yılında İstanbul'a belediye balkanı oldum orada da vahşi depolama vardı çünkü CHP'li belediye vardı. CHP demek çöp, hava kirliliği, yolsuzluk, yokluk demektir. İstanbul'a hemen vahşi depolamaları kaldırdık, modern depolamaları geçtik. İnşallah Nihat Zeybekci kardeşimin belediye başkanı olmasıyla en kısa zamanda bu vahşi depolama yerini modern depolamaya terk edecektir. Bu modern depolama ile enerji üretimi olacak, kompos gübre olacak. Bu vahşi depolamaların yapıldığı yerlerde Millet Bahçeleri olacak. Çevreci biziz biz. Bunlar çevrecilikten anlamaz. İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı bu yıl bitiyor. AK Parti yapıyor. Binali Bey'in burada büyük emeği var. Maliyeti; 2 katrilyon olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu yapımı devam ediyor. 2021 yılına onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın. Yok yapamazlar. Bu irade dirayet bunlarda yok. İzmir-Manisa yolu üzerinde Sabuncubeli ne canlar aldı. Ne sıkıntılar yaşattı Şimdi o tüneli hallettik. Bağlantı yollarını tamamlayıp hizmete sunduk. Nereden nereye. İzmir'de yapımı devam eden maliyeti 2 katrilyon 140 trilyon olan 21 yol projemiz bulunuyor. Her şey İzmir için" ifadelerine yer verdi.

"Zamanla yarışıyoruz"

İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek İzmir-Ankara yüksek hızlı teren hattı inşasının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Zamanla yarışıyoruz. Yaklaşık 966 trilyon maliyetle Aliağa-Çandarlı-Bergama ve Çandarlı Limanı arasında yeni demiryolu bağlantısı için çalışma başladık. 3 yıla kadar bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Ödemiş-Kiraz arasında hızlı tren hattı için hazırlıklara başladık. İnşallah Saliha kızımızı orada yalnız bırakmayacağız. Bergama-Soma arasında da hızlı tren hattı için kolları sıvadık. Kemalpaşa Lojistik Köyüne bağlantı sağlamak için çalışmaları başlattık."

"Ferhat'tık Şirin'e böyle ulaştık"

Maliyeti 3 katrilyon olan 5 istasyondan oluşan Halkapınar-Otogar Metro hattının ihalesini yapıp yapımına başlayacaklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'in ihtiyaçlarını karşılamayan, İzmir'in çürük çarık havalaanı vardı. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan başa yenilemiştik. İkinci havalimanı olacak Çeşme Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı inşasına da başlıyoruz.16 yılda 28 baraj 8 gölet le hizmet sunduk. İzmir'in içme suyu problemini biz çözdük. Barajı yaptık suyu getirdik. Büyükşehirlerde su sorunu belediyelerin kendilerinin çömesi gerekir. Geldiğimde İstanbul susuzdu. Ben başkan oldum, CHP'li belediyeden aldım. Sektörler oluşmuştu. Herkes bidonlarla su taşıyordu. İstanbul'un dağlarını delerek suyu getirdik. Ferhat'tık Şirin'e böyle ulaştık."

Çiftçiye müjde

Çiftçilere toplamda 3,5 katrilyon tarımsal destek verdiklerini belirten Erdoğan, İzmir'den şu müjdeyi verdi: "Bay Kemal 'çiftçi aç' diyor. Bak verdiğimiz destekten bahsediyorum. Bu ay sonuna kadar 2019 yılına ocak içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin müjdesini İzmir'den veriyorum. Fark ödemesi; buğday mısır çeltikte 550 milyon TL. Buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL. Çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL. Yem bitkileri desteği 269 milyon TL. Sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon TL. Çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin TL. Diğer desteklemeler 167 milyon TL. Toplam 2 milyar 35 milyon TL. Bay Kemal inşallah bundan sonra bir daha 'çiftçiye ne verdin?' demezsin. İşte resmi ağızdan açıkladım. Seninki gayrı resmi."

"İzmir'i hesapsız seviyoruz"

Ege Üniversitesi Bornova Kampus alanına Millet Bahçesi için çalışmalara başladıklarını, 290 bin metrekare alanda çalışmaların devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "İzmir'e yatırımları hesapsız yapıyoruz, İzmir'i hesapsız seviyoruz. Hizmetlerimizi de hesapsız yapıyoruz. Güneydoğu'da terör desteğindeki malum belediyeler oraları rezil etti. Susuz bir Güneydoğu. Kayyum tayini ile tavsiye ederim gidin görün Diyarbakır'ı, Şırnak'ı Mardin'i, Van'ı. Hepsini değiştirdik. Tanımazsınız. İzmir'den farkı yok. Çok daha güzel. İzmir'in de bu geri kalmış olan bütün her şeyini Nihat kardeşimle aşacağız. Millet Bahçeleri, Millet Kıraathanetleri ile İzmir çok farklı konuma gelecek. Her alanda hizmet siyaseti konusunda kıdemine, gayretine inandığın arkadaşımızı aday gösterdim" dedi.

"Yaşam tarzı" yorumlarına cevap

"İzmir'e en büyük zararı CHP'nin verdiğini görüyoruz" diyen Erdoğan şöyle konuştu: "Bu parti İzmir'in üzerine karabasan gibi çöktü. CHP'nin yaptığı tek iş; İzmir'i tek parti devrinin bağnazlığına mahkum etmek olmuştur. İzmir, CHP yönetimleri döneminde her alanda gerilemiş ve Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. İzmir'de belediyelerin sorumluluğunda olan pek çok yatırımı bakanlıklarımız yapmak zorunda kalmıştır. AK Parti olarak İzmir'i tek parti zihniyeti vesayetinden kurtararak dünyanın sembol şehirlerinde biri olması için çalışıyoruz. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin İzmir'i yeniden demokrasi ve özgür düşüncenin merkezi haline birlikte getirelim. İnanıyorum ki siz de CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz. Tamamı yalandan, çarpıtmadan oluşan korku siyaseti ile İzmir'i esir almış durumdalar. 'Yaşam tarzı dediler. Tribün burada. Başörtülü de var, başörtüsüz de var. Hep birlikte bu salonda AK Parti çatısı altındalar. Ama yatıyorlar kalkıyorlar 'yaşam tarzı.' Böyle bir yargımız yok. Kimseye bugüne kadar musallat olmadık ama siz CHP zihniyeti olarak musallat oldunuz. 'Yaşam tarzı' diyerek, 'irtica', 'laiklik' diyerek İzmir'in iradesine ipotek koydular. 31 Mart'ta bu yanlış iradeyi tersine çevireceksiniz inanıyorum. İzmir gibi birçok yerde CHP yalanlarının etkisiyle bu mesele gündemde. Ortada 16 yıllık iktidar dönemi var. Nerede kim acaba giyiminden kuşamından, düşüncesinden dolayı sıkıntı yaşadı?"

Yıldırım: "Ekilen tohumlar meyveye dönecek"

Aday tanıtım toplantısında, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için hazırlanan video salondaki vatandaşlara tanıtıldı. Ardından kürsüye çıkan Yıldırım, "İzmir'de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekci ve 30 ilçe başkanımızla beraber zaferle tamamlamaya var mısınız? Bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar Cumhurbaşkanım. İnşallah İzmir'de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve 1 Nisan sabahı İzmir, AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak. Adaylarımızın her biri seçimleri kazanacak çok değerli arkadaşlarımız. Adaylarımızın tamamı sahadaki çalışmalarıyla İzmirli hemşehrilerimizin hem gözüne hem gönlüne girecektir. 31 Mart'ta zaferle ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. İl başkanımız Aydın Şengül ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. 'Önce ülkem ve milletim' diyen MHP'li kardeşlerimizle birlikte alacağımız neticenin İzmir'e ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı ülkemiz İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimiz ve illerimizde demokrasinin güçlenip milletin üstünde başka irade olmadığını ortaya bir kez daha koyacaktır" ifadelerini kullandı. Yıldırım, İzmir'in hizmetlerin en güzeline layık olduğunu, İzmir'de vaktin Nihat Zeybekci ve arkadaşlarının olduğunu vurguladı.

Zeybekci: "İzmir'i almaya değil, kendimizi İzmir'e vermeye geldik"

Toplantıda konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de şunları söyledi: "31 Mart'ta inşallah hep birlikte bir gurur günü yaşayacağız. İzmir, doğuştan dünyanın en güzel şehirlerinden. Ancak bugün İzmir hak etmediği bir yerde. Artık günümüz dünyasında ülkelerin yarışından daha fazla, şehirlerin yarışı var. Allah'ın izniyle İzmir'imiz bu yarışta hak ettiği yere mutlaka ama mutlaka ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Ülkemiz ve dünyanın günümüzde baş döndürücü şekilde değiştiği, geliştiği bugünlerde maalesef İzmir'imiz bahaneler ve mazeretler eliyle bu gelişimi büyük orada ıskaladı. İzmir mazeretler dönemi bitecektir. Sloganımız, 'mazeret yok, yola devam'. 31 Mart'tan sonra İzmir projelerimiz tamamlandığında 100 yılın projelerine hazır hale gelecektir. İzmir'de gönülleri fethedeceğiz. Önce gönülleri ihya sonra, sonra İzmir'i imar edeceğiz. Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Gönül kırmayacağız. Bugüne kadar gönül kırmadık, söz verip de yerine getirmediğimiz söz yoktur. Hayat felsefemiz bugüne dek olduğu gibi; yalan söyleyemeyeceğiz, söz verdik mi canımız pahasına tutacağız ve emanete ihanet etmeyeceğiz. Kimse mazeret ve bahane üretmesin. Kimsenin beceriksizliklerini ideolojik kılıflarla İzmir'in vaktini çalmasına İzmirlilerle beraber müsaade etmeyeceğiz. Biz hizmetkar olmaya geldik. İzmir'i almaya değil, kendimizi İzmir'e vermeye geldik. İzmir'e hizmetkarlık görevini Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum."

Konuşmaların ardından ilçe adayları tek tek sahneye çıkarak tanıtıldı.

AK Parti'nin belediye başkan adayları

1-İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci

2-Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen

3-Bornova Belediye Başkan adayı Reşat Gençtürk

4-Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez

5-Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç

6-Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan

7-Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz

8-Torbalı Belediye Başkan adayı Adnan Yaşar Görmez (mevcut)

9-Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Burcu Dereci

10-Bergama Belediye Başkan adayı Hakan Koştu

11-Beydağ Belediye Başkan adayı Ogün Asil Aydoğdu

12-Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu

13-Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Arif Uğurlu (mevcut)

14-Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar (mevcut)

15-Menemen Belediye Başkan adayı Durmaz Bayraktar

16-Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi

17-Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli

18-Menderes Belediye Başkan adayı Bülent Soylu (mevcut)

19-Urla Belediye Başkan adayı Adıgüzel Demirel

20-Karaburun Belediye Başkan adayı Ferhan Eroğlu

21-Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen

22-Bayraklı Belediye Başkan adayı Ali Aslan

23-Çiğli Belediye Başkan adayı Okan Korkmaz

24-Kınık Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer (mevcut)

25-Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan

26-Seferihisar Belediye Başkan adayı Hamit Nişancı

MHP'nin belediye başkan adayları

1-Narlıdere Belediye Başka adayı Süleyman Kocabıyık

2-Aliağa Belediye Başka adayı Serkan Acar (mevcut)

3-Dikili Belediye Başka adayı Buğra Akın

4-Çeşme Belediye Başka adayı Sema Aydın

5-Foça Belediye Başka adayı Serdar Mersin

