Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken adımlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken adımlar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara'da görülen deniz salyası meselesinin çözümü için Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan akademik heyetin katılımıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantının sonuç bildirgesinde, "Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir. Mevcut arıtma tesislerinin ileri arıtım teknolojileri ile entegrasyonu sağlanmalıdır. Konu ile ilgili bir İzleme Komitesi kurulmalıdır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, denizlerdeki müsilaj sorununun çözümüne yönelik bilimsel yöntemler masaya yatırıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanı Yekta Saraç başkanlığındaki uzman akademik heyetin müsilaj konusundaki bilimsel araştırmalarını ve çözüm önerilerini tek tek dinledi.

"MÜSİLAJ SORUNUNU İLK ANDAN İTİBAREN TAKİPTEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, hükümet olarak son günlerde Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununu ilk andan itibaren yakın takibe aldıklarını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, TÜBİTAK'ı ve diğer ilgili kurumları hemen harekete geçirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken adımlar

"DENETİMLERE HIZ VERDİK"

Denizdeki gelişmeler mercek altına alınırken, karada da tüm atık su ve katı atık tesislerinde denetimlere hız verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine birkaç gün önce bilim insanlarımızın, kurum temsilcilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve belediye yetkililerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı Kocaeli'nde düzenlendi. Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı da milletimizle paylaştık. Deniz temizliğine ilişkin genelgemizi de Marmara'daki illerimize gönderdik. Salı günü itibariyle birçok farklı bölgede karadan ve denizden temizlik çalışmalarına başlandı" dedi.

"BİLİM İNSANLARININ TAVSİYESİ YOL GÖSTERİCİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde yapılacak katkıların da sorunun çözümü konusunda büyük bir önem taşıdığına inandığını ifade ederek, müsilaj meselesini ve denizlerdeki kirliliği ortadan kaldırmak için bilimin ve bilim insanlarının tavsiyelerinin kendilerine yol gösterici olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken adımlar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR SUNULDU

Toplantıda, müsilaj sorunu ve çözümü üzerine uzman akademik heyet tarafından oluşturulan bilimsel değerlendirme raporu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

"MARMARA DENİZİ'NİN TÜM ÇEVRESİ KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ"

YÖK tarafından alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen ve müsilaj sorununun çözümüne yönelik akademik çalışmaların değerlendirildiği toplantının sonuç bildirgesi de yayımlandı. Bildirgede, "Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir. Mevcut arıtma tesislerinin ileri arıtım teknolojileri ile entegrasyonu sağlanmalıdır. Konu ile ilgili bir İzleme Komitesi kurulmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken adımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken adımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken adımlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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