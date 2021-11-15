Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ne katılarak konuşma yaptı

ÇANAKKALE (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale'de tamamlanan 33 yatırımın açılışı için kente geldi.

1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ne katılan ve Biga'da vatandaşlarla buluşan Erdoğan muhalefete yüklendi.

Çanakkale'de 150 yataklı Çan Devlet Hastanesi, Yenice Doğal Gaz, 1002 yataklı Çanakkale Onsekiz Mart KYK Kız Öğrenci Yurdu başta olmak üzere, tüm ilçelerde toplamda 773 milyon TL proje bedeline sahip, tamamlanan 33 yatırımın Toplu Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan Ezine Belediyesi'nin ana sponsorluğunda çekilen Ezineli Yahya Çavuş Belgesel Filminin Troya Müzesi'ndeki galasına da katıldı.

"Bu muhalefet iktidarı alamaz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında geçiş süresinin 6 dakikaya ineceğine dikkat çekerek "Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefine bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır" dedi. 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yüklendi. "Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin, 2023'te iktidarı almak gibi bir ihtimali de olmayacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"En geç gelecek yıl açılacak"

Yatırım tutarı 2. 5 milyar euro olan bu otoyol ve köprü projesini yap işlet devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Proje ile geçiş süresi 6 dakikaya inecektir. Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız. Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük ticaret hacmine sahip sanayi bölgelerine kuşan Marmara Otoyol ringi kritik projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu köprü ile bu projenin en zor ve prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz.

"Standardı yükselttik"

Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670'i mühendis 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Otoyollarımız, bölünmüş yollarımız ve tünellerimizle karayollarımızın standartlarını yükselttik. Demizyollarımızı revize ettik. 56 havalimanımızla hava yolu taşımacılığımızı artırdık.

"Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir"

Kanal İstanbul'la birlikte devrim niteliğinde bir atılımı hayata geçireceğiz. Özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak, "Sakın Kanal İstanbul'a girmeyin. Girerseniz para alamazsınız" diyenler var. Bunların devlet yönetiminden haberi yok. Devlette süreklilik esastır. Muhalefetin ihaleye girecek olanları tehdit etmesi cehalettir. Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin, 2023'te iktidarı almak gibi bir ihtimali de olmayacak.

"Belediyeler de verdikleri sözleri tutmadılar"

Dolayısıyla dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koyarak, 'Sakın ha buna girmeyin, girerseniz paranızı filan alamazsınız' yaklaşımına girmeleri bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını ve bu ülkeye de ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir. Eğer bir şeyi görmek istiyorsak bunların başkanlığını elinde bulundurdukları belediyelerde ne yapıyorlar bunlara bakın. Su konusunda verdikleri sözleri, ucuz su, elektrikte verdikleri sözler. Hani birini tuttular? Hiçbir şey yok. Şimdi aynı şekilde inşası süren hızlı tren yolu hatlarımızı tamamlayarak ülkemize sınıf atlatıyoruz. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları ifade etti: "Osmanlı döneminde Rumeli ve Batı Anadolu'ya giden tüm kuvvetler Biga'da toplanıp buradan yola çıkardı. Donanmanın seferlerine katılan birliklerin toplanma yeri de Biga idi. Bunun için Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim yeri olarak bölgesine ve milletine hizmet etmiştir. Biz de Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirme vesilesini Biga'da taçlandırmak istedik. Biga'da gerçekleştirdiğimiz eserlerin resmi açılışını yaparak Çanakkale'mizin aydınlık geleceğine yeni kapılar açıyoruz. Biz eserlerle konuşuyoruz. 72 milyon lira yatırım bedeli olan Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Ayvacık ve Ezine ilçelerimizde 151 milyon liralık yatırımla 239 afet konutu ile alt yapı tesislerinin açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Kurumlarımıza ait hizmet binaları ile tamamlanan diğer eserlerin de resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Millet olarak 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çok büyük kayıplar vermenin yanında çok büyük zaferler de kazandık. Milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdık. Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı. Bir asır önce tüm güçleri ile Çanakkale'ye dayananların içlerindeki heves hala sönmemiştir. Anadolu'nun bin yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize olan kini bitmemiştir. Hamdolsun bizim mücadele azmimiz dipdiridir. Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz. Mehmetçik ifadesine ismini veren Bigalı Mehmet Çavuş'un gösterdiği kahramanlığı unutmadık. Mehmet Çavuş silahı ile küreği ile yerde bulduğu taşla eline ne geçerse onunla düşmanı durdurmuş ağır zayiatlar verdirmiş ve geri çekilmeye zorlamıştı. Ülkemizi sağlıkta, eğitimde, adalette, sanayide, tarımda, enerjide velhasıl her alanda güçlendirmenin mücadelesini verirken şanlı tarihimizden şanlı kahramanlarımızdan güç alıyoruz. Muhalefet ne diyor, bize Kanal İstanbul'u yaptırmayacaklarmış. Sakın ha Kanal İstanbul için gelmeyin diyorlar. Bunu Büyükelçilere de söylüyorlar. Siz ne kadar zavallısınız. Sizin zaten bu ülkede dikili bir ağacınız yok. Bunlar devlet yönetmekten de bi haber. Devlet yönetiminde süreklilik esastır. Dün CHP vardı arkasından başkaları geldi. Bunlar aynı şeyi söylemediler. Zaten yine bir şey yapmamıştılar ya. Fakat bunların bırakıp gittiği yerden bunlar devam etti. Biz devraldığımız yerden hamdolsun ülkemizi süratle kalkındırmanın içerisine girdik. 19 senede Türkiye'yi nerelere getirdik değil mi? Şimdi inşallah 2022'nin 18 Mart'ına ulaşmadan Çanakkale Köprüsü'nü açacağız. Bugün son tabliyenin vidalarını sıktık. Biz buyuz. Bay Kemal, senin bu işlere kudretin yetmez. Senden de bir şey olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok. Fakat bizim bu millete olan aşkımız hizmet anlayışımızı körüklüyor. Düşünün 6 dakikada karşıdan karşıya geçeceğiz. Modern olmak budur lafla olmuyor bunlar. Utanmadan sıkılmadan sonra bu köprüyü de kullanırlar. Velhasıl kullansınlar zaten bize hakaret edene de etmeyene de bu hizmetleri veriyoruz. Çünkü at denize balık bilmezse halik bilir. Kalkıyorlar erken seçim erken seçim. Sizden bir şey olmaz. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. Siz koruk üzümden anlarsınız, ona devam edin. Biz olgunlaşmış üzümü yemeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yeni yatırımlarla yeni projelerle yeni eser ve hizmetlerle büyümesini gelişmesini yabancıların istememesini elbette anlarız. Milletimizin bu topraklardaki varlığına tahammül etmeyenlerin büyük ve güçlü Türkiye'nin karşısında olması normaldir. Fakat bu ülkenin tüm imkanlarından istifade edenlerin böyle davranmasını kabul edemeyiz. Az önce söyledim 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesinin vidalarını sıktık bunların da vidalarını sıkacağız. Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarımızı koruyacağız, Kanal İstanbul'u da inşa edeceğiz. Ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamasıyla alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta milletimiz soracak.

"Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi"

Şehit yakınına küfür etmeyi olgunlukla karşılayanlar sokağa çıkamaz hale gelecek. Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek. Ortada ya kirli pazarlık ya gaflet sınırını aşan vahim durum var. Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun. Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir. Ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir.

"Akşener'in sözleri"

Meclis'te o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksunu, nasıl böyle bir küfrü yaparsın. Bir kadın olarak bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin? Tek dertleri var Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağız diyenlerin gazına geliyor. CHP'nin başındaki zat ikide bir çıkıp ne işimiz var Suriye'de diyor. Partisine tezkere için hayır oyu kullandırıyorsa bizim de kimin adına hareket ediyorsunuz diye sorma hakkımız olur. CHP, İyi Parti, HDP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımızı ülkemizin hayrı hepimizin ortak geleceği için karşımızdaki fotoğrafı açık yüreklilikle değerlendirmeye davet edeceğiz. " Ogün İnal

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