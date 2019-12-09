: Çorba tarifleri! Şehriye çorbası tarifi, mantar çorbası tarifi

09.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:23

Öğünlerin olmazsa olmazı olan çorbalar, şehriye çorbası tarifi ve mantar çorbası tarifi ile nefis tariflere kavuştu. Şehriye çorbası tarifi, mantar çorbası tarifi, kremalı mantar çorbası tarifi, unlu şehriye çorbası tarifi, arpa şehriye çorbası tarifi, arpa şehriye çorbası tarif ve şehriye çorbası tarifleri ile menülerinize lezzet verebilir, nefis öğünler hazırlayabilirsiniz. Misafirlerinizin ve aileniz çok seveceği şehriye çorbası tarifi ve mantar çorbası tarifi ile mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz. İşte nefis mantar çorbası tarifi ve şehriye çorbası tarifi!

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Şehriye çorbasın tarifi ile yemek öncesi nefis bir lezzeti yudumlayabilir, yemeğe başlamadan önce damağınızı tatlandırabilirsiniz. İşte şehriye çorbası tarifi…

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 litre sıcak su, 1 su bardağı domates rendesi, 1 çay bardağı tel şehriye, 2 yemek kaşığı tereyağı, pul biber, tuz, karabiber

Şehriye çorbası

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Şehriye çorbası yapımına uygun bir tencerede tereyağını eriterek başlayın. Tereyağı eriyince üzerinde rendelenmiş domatesi ekleyin ve kavurun. Daha sonra üzerine sıcak suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynayan suya tel şehriyeyi ekleyin ve karıştırın.Ardından tuz, pul biber ilave edip şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.Çorba pişince indirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.

ŞEHRİYE ÇORBASI NEYE İYİ GELİR?

Özellikle kış aylarının ve hastaların tükettiği sevilen çorbalar grubunda yer almaktadır.

Hastalar için adeta şifa kaynağı olan şehriye çorbası, kış aylarında da içimizi ısıtan ve sevilen çorbalardan biridir.

Arpa içerisinde bol miktarda protein, B1, B3 ve B6 vitaminleri içermesi nedeniyle oldukça besleyici olmaktadır.

Arpa şehriye çorbası kalbi kuvvetlendirmeye yarayan en faydalı çorbadır.

Arpa kemikleri güçlendirmeye yaraması açısından gelişim çağında da oldukça fayda sağlar.

Arpanın faydalarından birisi de bağırsakları yumuşatarak sindirimi kolaylaştırmasıdır.

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ ALTENRATİFİ: ŞEHRİYE SALATASI

Şehriye çorbası tarifi ile uyumlu bir tarif arıyorsanız menünüze şehriye salatası tarifini ekleyebilirsiniz. İşte şehriye salatası tarifi…

ŞEHRİYE SALATASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı arpa şehriye

4 su bardağı sıcak su

2 çay bardağı zeytin yağı

Tuz karabiber

Bir parça tavukgöğsü

3 kapya biber (küçük boy)

1 kutu mısır konservesi

3 salatalık turşusu

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Yarım bağ maydanoz

Yarım bağ dereotu

5 dal yeşil soğan 2 limon

Yarım çay bardağı sirke

ŞEHRİYE SALATASI TARİFİ

2 su bardağı şehriye 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile kavrulur

4 su bardağı sıcak su ve tuz eklenir.

Kısık ateşte suyu çekene kadar pişirilir ve demleme ye bırakılır.

Ara ara karıştırılır ki yapışmasın.

Haşlanmış tavukgöğsü didilir ve karabiber serpilerek tavada hafif kızartılır.

Sebzeler ince ince doğranır hepsi karıştırılır.

Kalan zeytinyağı limon ve sirke ile karıştırılır.

Afiyet olsun.

MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Sofranıza renk ve lezzet getirecek olan mantar çorbası tarifi ile nefis bir yemek girişi yapabilirsiniz. İşte mantar çorbası tarifi…

MANTAR ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gr kültür mantarı, 500 ml süt, 3 su bardağı su, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet bulyon, 1 çay kaşığı karabiber, 2 kaşık sirke, yarım limon suyu, 2 yemek kaşığı tereyağı

MANTAR ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Mantarları soyup kaba alın. Ardından mantarları sudan geçirip yıkayın.Su ısıtıcısında ısıttığınız suyu tencereye alıp üzerine yarım limon ve sirke ekleyin. Yıkanan mantarları kaynayan suya alın.Mantarlar yumuşayana kadar kaynatın. Mantarlar haşlanınca süzgece alın ve mantarları soğutun.

Bir tavada 2 kaşık tereyağını eritin, mantarları ekleyip kavurun.

Çorbayı hazırlayacağınız tencereye2 kaşık tereyağı, ardından 3 kaşık unu ekleyip kavurun. 500 ml sütü de ekleyip kaynatın.3 su bardağı suyu da ekleyin.Biraz karıştırıp fokurdamaya başlayan tencereye kavrulmuş mantarları alın.Karabiber ve tuzu da ekleyin. 1 tane bulyon da ekleyebilirsiniz. Çorbayı göz göz olana kadar pişirin ve krema kıvamına gelmesini sağlayın.

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Sütlü mantar çorbası tarifi ile mantar çorbalarının kaderi olan krema kullanmanıza gerek kalmayacak. Tadı damağınızda yer kalacak olan sütlü mantar çorbası tarifini içmeye doyamayacaksınız. Mantar ve süt bit arada olur mu diyenler bu tarifi denemeden karar vermeyin. Birazdan vereceğimiz sütlü mantar çorbası tarifini şimdiden en popüler yemek listesi tariflerinize eklemenizi tavsiye ediyoruz. İşte içinizi ısıtacak sütlü mantar çorbası tarifi.

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 paket mantar (250gr), 1 adet havuç, 2 yemek kaşığı un, 2,5 su bardağı süt, 6 su bardağı su, 4 kaşık sıvı yağ, tuz, karabiber.

Üzeri için; Yarım yemek kaşığı tereyağı, dereotu 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. Adım: Öncelikle mantarları yıkayıp küçük küçük doğrayın.

2. Adım: Havucu da rendeleyin. 3 kaşık sıvı yağda kavurun 2 su bardağı su koyup 5 dak. Kadar pişirin.

3. Adım: Diğer tarafta 2 yemek kaşığı unu 1 yemek kaşığı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun. Büyük bir tencereye kavrulmuş unu koyup üzerine 4 su bardağı su ve 2. 5 su bardağı süt koyup unu yumuşatın.

4. Adım: Pişen havuç ve mantarları ekleyin karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiberlerini ekleyin. Çorbanız koyu olursa su veya süt ekleyebilirsiniz. Üzeri için tereyağını eririp toz biber ekleyerek çorbanın üzerine dökün dereotu ile servis yapın.

Mantar çorbası

MANTAR ÇORBASI NEYE İYİ GELİR?

Tüm dünyada onbinlerce çeşidi bulunan mantar protein ve demir açısından çok zengindir. Ayrıca mantarda A, B, D, P ve K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor ve bakır mineralleri de bulunur.

İçerdiği Protein değeri sayesinde etin yerini tutar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci arttırır.

Göze ve vücuda kuvvet verir.

Bedensel ve zihinsel gelişimi destekler.

Öğrenme yeteneğini arttırır.

Yorgunluğu giderir.

Bol miktarda demir minerali içeren mantar, kansızlığa iyi gelir.

Kandaki kolesterol oranını düşürerek kalp ve damar hastalıları ile kalp krizine karşı koruyucu etki gösterir.

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