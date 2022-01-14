Çılgın fenomen buz tutan Zernek Baraj Gölü'ne daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi

İklim değişikliğine dikkat çekmek için Zernek Baraj Gölü'nün buzlarını baltayla parçalayan ünlü fenomen, eksi 20 derece soğukta göle dalış yaptı

Hipotermi tehlikesi geçiren fenomenin o anları drone ve su altı kamerasıyla görüntülendi

VAN - 'Deli mi ne' olarak bilinen Antalyalı ünlü fenomen Fester Abdü, iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutan Van'daki Zernek Baraj Gölü'ne dalış yaptı. Yanındakilerin 'Seni buzun altında göremeyiz, yapma' uyarılarını dinlemeyen genç fenomen, dalışı sırasında hipotermi tehlikesi geçirdi.

Antalya'da yaşayan ve kamuoyunda 'Deli mi ne' olarak bilinen ünlü fenomen Fester Abdü (28), dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için tehlikeli bir dalışa imza attı. Van'a giden eski milli kanocu Abdü, soğuktan buz tutan Zernek Baraj Gölü'ne dalmak için hazırlık yaptı. Buz üzeri eksi 20 derece, su sıcaklığı ise 2 derece olan gölün 50 cm kalınlığındaki buz kütlesini iki farklı noktada baltayla parçalayan Abdü, yanındakilerin 'Seni buzun altında göremeyiz, yapma' uyarılarını dinlemedi.

Buzul altında ilerledi

İlk parçaladığı noktadan suya dalış yapan Abdü, diğer noktaya paletle yüzerek buz altında yaklaşık 20 metre ilerledi. Dalış esnasında buz kütlesine eliyle dokunarak yüzen Abdü, kısa süre sonra diğer parçaladığı noktadan çıkış yaptı. Abdü, dalış sırasında hipotermi tehlikesi geçirince suda kalma süresini uzun tutmayıp tekrar buz kütlesinin üzerine çıktı.

Ünlü fenomenin o anları ise su altı kamerası ve drone ile havadan görüntülendi.